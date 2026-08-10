Danuta Martyniuk przeszła metamorfozę. "Prawie nie poznałam"

Na opublikowanym filmie Danuta Martyniuk prezentuje dłuższe włosy ułożone w fale. Fryzjerzy odświeżyli ich kolor i dodali pasma, które zwiększyły objętość fryzury.

"Dzień dobry, jestem właśnie po koloryzacji i zagęszczeniu włosów" - powiedziała na nagraniu.

W ostatnich latach żona wokalisty Akcentu wprowadziła sporo zmian w swoim wyglądzie. Schudła blisko 20 kilogramów, zmieniła sposób odżywiania i zdecydowała się na korektę nosa. O efektach opowiadała w wywiadach i mediach społecznościowych.

Danuta Martyniuk częściej niż dawniej pojawia się również na imprezach oraz przed kamerami. Przez wiele lat widzowie znali ją głównie jako żonę Zenona Martyniuka, natomiast obecnie sama regularnie wzbudza zainteresowanie mediów.

Danuta Martyniuk pochwaliła się nową fryzurą Aliaksandr Valodzin/Instagram.com East News

Internauci komentują wygląd Danuty Martyniuk

Pod nagraniem pojawiło się wiele komplementów. Obserwatorzy chwalili kolor włosów i uznali, że wybrana długość pasuje Danucie Martyniuk.

"Prawie nie poznałam, ale na pewno lepiej i piękniej pani wygląda", "Piękna kobieta, coraz młodziej wygląda", "Super, ale piękne włosy, długie i ten kolor" - czytamy w komentarzach.

Jedna z osób napisała, że zmiana wygląda naturalnie, inna zwróciła uwagę na "bardzo twarzową długość". Internauci pytali także o sposób zagęszczania włosów, ale Danuta Martyniuk nie podała dodatkowych informacji na ten temat.