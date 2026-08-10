Danuta Martyniuk przeszła metamorfozę. "Prawie nie poznałam"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Danuta Martyniuk pokazała efekt wizyty u fryzjera. Żona Zenona Martyniuka zdecydowała się na jaśniejszy kolor oraz zagęszczenie włosów. Nagranie z salonu szybko przyciągnęło uwagę internautów, którzy chwalili jej wygląd.

Danuta Martyniuk pochwaliła się metamorfoząAliaksandr ValodzinEast News

Na opublikowanym filmie Danuta Martyniuk prezentuje dłuższe włosy ułożone w fale. Fryzjerzy odświeżyli ich kolor i dodali pasma, które zwiększyły objętość fryzury.

"Dzień dobry, jestem właśnie po koloryzacji i zagęszczeniu włosów" - powiedziała na nagraniu.

W ostatnich latach żona wokalisty Akcentu wprowadziła sporo zmian w swoim wyglądzie. Schudła blisko 20 kilogramów, zmieniła sposób odżywiania i zdecydowała się na korektę nosa. O efektach opowiadała w wywiadach i mediach społecznościowych.

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Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Danuta Martyniuk częściej niż dawniej pojawia się również na imprezach oraz przed kamerami. Przez wiele lat widzowie znali ją głównie jako żonę Zenona Martyniuka, natomiast obecnie sama regularnie wzbudza zainteresowanie mediów.

Blond kobieta z delikatnym makijażem, ubrana w czarną kreację, obok portret w ramce przedstawiający ją z długimi, kręconymi włosami i uśmiechem na twarzy.
Danuta Martyniuk pochwaliła się nową fryzurąAliaksandr Valodzin/Instagram.comEast News

Internauci komentują wygląd Danuty Martyniuk

Pod nagraniem pojawiło się wiele komplementów. Obserwatorzy chwalili kolor włosów i uznali, że wybrana długość pasuje Danucie Martyniuk.

"Prawie nie poznałam, ale na pewno lepiej i piękniej pani wygląda", "Piękna kobieta, coraz młodziej wygląda", "Super, ale piękne włosy, długie i ten kolor" - czytamy w komentarzach.

Jedna z osób napisała, że zmiana wygląda naturalnie, inna zwróciła uwagę na "bardzo twarzową długość". Internauci pytali także o sposób zagęszczania włosów, ale Danuta Martyniuk nie podała dodatkowych informacji na ten temat.

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