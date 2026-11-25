Kiedy pod koniec października Faustyna Martyniuk opowiadała o swoim małżeństwie, nie mówiła o rozstaniu. Wciąż widziała dla siebie i Daniela wspólną przyszłość, ale zaznaczała, że jej chęci nie wystarczą. W rozmowie z Kozaczkiem nie zgadzała się też z tym, że sama wychowuje syna. Mówiła, że kiedy Daniel chce spędzać czas z Florianem, ona jest na to otwarta.

Florian urodził się w 2025 roku, niespełna dwa lata po ślubie pary na Bali. Jesienią zarówno Daniel, jak i Faustyna mówili w wywiadach o kłopotach w związku. W rozmowie z Mateuszem Hładkim wspominał, że po kilku miesiącach spędzonych w Hiszpanii wrócił i poznał inną kobietę. "Zdradziłem Faustynę. Wszystko się już potem pogmatwało" - powiedział.

Daniel Martyniuk o rozstaniu. "Jesteśmy w trakcie rozwodu"

Telefon od "Super Expressu" 24 listopada nie dotyczył jednak małżeństwa. Dziennikarze chcieli zapytać Daniela o "Królową przetrwania", bo na nagraniu z planu pojawiła się Faustyna, a wcześniej ogłoszono już udział Danuty Martyniuk. Miał powiedzieć, której z nich będzie kibicował. Odpowiedział tylko: "Jesteśmy w trakcie rozwodu. Nie interesuje mnie to, dziękuję".

Daniel nie powiedział, czy pozew trafił już do sądu. Nie odniósł się też do październikowej rozmowy o zdradzie, więc nie wiadomo, co ostatecznie przesądziło o rozstaniu. W materiale "Super Expressu" nie ma wypowiedzi Faustyny na temat rozwodu.