Córka Magdy Narożnej trzyma się z daleka od show-biznesu. "Nie będę jej zmuszała"

Magda Narożna i jej córka mają zupełnie różne charaktery. Piosenkarka już w szkole chętnie brała udział w przedstawieniach i lubiła być w centrum uwagi. Gabriela jest spokojniejsza, interesuje się sportem i nie ciągnie jej do show-biznesu.

"To jest jej życie i niech ona przeżyje po swojemu. Ja nie będę jej do niczego zmuszała" - powiedziała Narożna w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w podcaście Świata Gwiazd.

Córka Magdy Narożnej nie chce być gwiazdą

Gabriela myśli o weterynarii. Jej mamie odpowiada ten pomysł, zwłaszcza że dobrze zna blaski i cienie popularności.

"Mam nadzieję, że ukończy tę weterynarię, że skończy potem studia, że będzie się czuła dobrze w tym zawodzie. Jeżeli ma być najlepszym weterynarzem, to niech tak będzie" - stwierdziła.

Narożna przyznała, że nie wie, czy córka poradziłaby sobie z krytyką, która jest częścią życia osób publicznych. Nie zamierza więc zachęcać jej do występów ani obecności przed kamerami.

Gabriela staje się przy tym coraz bardziej samodzielna. Ma już prawo jazdy i bez obaw prowadzi samochód. W tygodniu rzadziej bywa w domu, co jej mama zaczyna odczuwać, ale obie nadal rozmawiają nawet kilka razy dziennie.

Magda Narożna wyjaśniła, dlaczego nie ma drugiego dziecka

Wokalistka odniosła się również do własnego dzieciństwa. Zaczęła pracować jako 16-latka, a w domu brakowało jej ciepła. Jak przyznała, być może właśnie dlatego nigdy nie pojawiła się u niej potrzeba ponownego zostania mamą.

"Ja uważam, że nie można robić też nic na siłę" - podsumowała.

Narożna coraz częściej myśli za to o przyszłych wnukach. Jej córka dopiero wchodzi w dorosłość, więc nie chodzi o konkretne plany, lecz o to, jak wokalistka wyobraża sobie swoje życie za kilka lat.

"Może szybko się doczekam wnuczków. Może gdzieś tam za jakieś 10 lat już będę babcią" - powiedziała.

Dodała, że wtedy chciałaby już mniej pracować i mieć więcej czasu dla rodziny. Liczy, że będzie mogła pomagać Gabrieli oraz dać jej dziecku dużo uwagi i ciepła.