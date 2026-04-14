Konrad "Skolim" Skolimowski to polski wokalista i aktor telewizyjny. Szerszemu gronu widzów dał się poznać, wcielając się w rolę Patryka w popularnym serialu "Barwy Szczęścia". Młody aktor zdecydował się jednak na kontynuowanie kariery muzycznej. Działa w branży jako piosenkarz disco polo, wykonuje również utwory o charakterze latino. Jego piosenki zyskały większą popularność w 2022 roku, co sprawiło, że jest teraz nazywany przez fanów "polskim królem latino". Jak brzmi jego współpraca z Blanką - utwór "Niewinna"?

Blanka i Skolim we wspólnym projekcie. Czy "Niewinna" zyska miano przeboju lata?

Skolim ma w swoim dorobku przeboje takie jak "Moja dama", "Dziewczyno piękna", "Palermo", "Temperatura", "Ona mi dała" oraz "Wyglądasz idealnie", dzięki któremu w 2022 roku udało mu się podbić internet. Klip do tego utworu zdobył ponad 253 miliony wyświetleń w serwisie YouTube. Na fali popularności "polski król latino" publikował kolejne numery, które z czasem przypieczętowały jego pozycję w branży. Wyświetlenia utworów "Wejdę wyjdę", "Posłuchaj mała", "Dziewczyno piękna" we współpracy z Cleo czy chociażby kawałka "96" sprawiły, że popyt na działalność Skolima stale rośnie. Teraz postanowił połączyć siły z Blanką, której kariera, od wystąpienia na Eurowizji z utworem "Solo", poszybowała do góry.

Przypomnijmy również muzyczną działalność Blanki - piosenkarka po wydaniu eurowizyjnego "Solo", utworu "Rodeo", "Cara Mia", "Asereje (Airplane Mode)", "Boys Like Toys", "key to my heart", "I'm Just a Human", "Guily", "Wracam" i "Memories" ma dla fanów nietypową niespodziankę. Wokalistka połączyła siły ze Skolimem przy utworze "Niewinna", której premiera odbyła się 14 kwietnia br. o godzinie 16:00. Piosence towarzyszy również teledysk, w którym oprócz tańca i drogich samochodów, można podejrzeć Blankę i Skolima w luksusowym warszawskim apartamencie, w którym trwa impreza. Jak tę propozycję oceniają fani duetu?

"Znowu król latino ugotował", "Super! Wakacje 2026 nadciągają!! SKOLIM to już standard że jest galaktyczny poziom", "Skolim z Blanka niespodziewane połączenie to mnie zaskoczyło", "klimat latnio, Król Latnio znowu podbija internety udostępniamy gdzie się ta niech ta nuta lata wszędzie" - piszą fani duetu w serwisie YouTube, jednak nie zabrakło również kilku słów krytyki.

"Nie rozumiem jej kariery jak Blanka nie potrafi śpiewać", "Najgorszy tekst w historii Polski. Żenada", "Skolim najbardziej podoba mi się solo", "Co oni najlepszego zrobili?" - dodają słuchacze.

