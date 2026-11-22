OLIWIA KOPCIK

kast. - "karate"

Kiedyś panowie z kast. powiedzieli mi, że pod ich postami pewniakiem są cztery lajki - jeden ode mnie, a reszta to ich mamy. No i co mam powiedzieć, polubiłam ich dwa lata temu i się tego trzymam. Tym bardziej cieszyłam się, kiedy w tym roku wygrali Wielkopolskie Rytmy Młodych i kiedy pokazali mi materiał na nadchodzącą płytę. Chłopaki od zawsze mówią o czymś i nie uginają się pod tym, że często ludzie chcą od muzyki rozrywki, a nie powodu do rozmyślań. I tak jak skatowałam wcześniej "Daj spać", tak nowy album (premiera w przyszłym roku) podoba mi się nawet bardziej. Szukali, szukali i znaleźli, wydaje się. Zapowiedziami tej płyty są "karate" i "dopamina". Potrzebujemy takich zespołów na scenie.

Opus Kink - "The Sweet Goodbye"

Minęło już kilka chwil od premiery tego albumu, bo dostaliśmy go 31 lipca, ale jeśli mam wybrać płytę, która leci u mnie ostatnio najczęściej, to jest to właśnie "The Sweet Goodbye". Tym bardziej powróciła na słuchawki po koncercie na Inside Seaside, gdzie panowie z Opus Kink w ostatniej chwili zastąpili Maruję, która ewidentnie ma jakiś problem z zagraniem w Polsce.

Już pierwsze dźwięki saksofonu w "Come Over, Do Me Wrong" sprawiają, że chcę słuchać tego albumu w kółko. Zwłaszcza że jeśli ktoś pyta mnie, jakiej słucham muzyki, to nawet nie umiem udzielić prostej odpowiedzi, bo czasem punka, czasem jazzu, a czasem Bandy Debili na Great September, a w tym zespole mam wszystko. Ale skoro wybrałam Opus Kink, to mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze poleci Ninja Episkopat.

WERONIKA FIGIEL

girl in red - "blue"

girl in red powróciła z nową balladą! Czy coś lepszego mogłoby nas spotkać tej jesieni? "blue" - jak sama nazwa wskazuje - to piosenka smutna, skłaniająca do refleksji, przypominająca o uczuciach, które "wypłukują się, jak kolor z dżinsów". Jakbyśmy sami nie zauważyli, że jest już listopad, a cały rok minął nam szybciej niż mrugnięcie okiem, to spokojnie - jest girl in red, śpiewająca o tym, jak czas upływa, ludzie się zmieniają, a poczucie straty to norma. Robotę robi tu druga, energiczna zwrotka, dająca wyraz frustracji, a tuż po niej nadchodzi łagodny bridge z poczuciem prawdziwej ulgi.

Akustyczna gitara, delikatny głos Norweżki i tekst, przy którym masz ochotę płakać - w "blue" znalazł się cały wachlarz elementów, dla tych, których jesień dołuje niewystarczająco mocno. I całe szczęście Marie nie poprzestała na jednym singlu. Chwilę po jego premierze ukazała się EP-ka o tym samym tytule, którą dopełniły trzy inne, równie klimatyczne kawałki. Teraz liczę tylko na to, że wokalistka szykuje coś znacznie większego...

Ewa Koc - "Nie ma lepszego świata niż ten"

Tegoroczny listopad wybrzmiewa u mnie Ewą Koc. Spytacie: "Co to za wokalistka, która skradła twoje serce tej jesieni?". Błąd! Nie jest to żadna wokalistka, a najlepszy nowy polski zespół gitarowy. Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa i Kamil Pater - mieszanka wybuchowa, która po sesjach nagraniowych w Kocewce zaowocowała albumem "Nie ma lepszego świata niż ten". Mówią, że mieli nagrać razem tylko jedną piosenkę, ale wspólne muzykowanie sprawiło im tyle frajdy, że wyszedł cały krążek. Dziękuję, wszechświecie, że do tego doprowadziłeś. W moim serduchu już podczas letnich koncertów zagościły takie numery jak "Autopilot", "Coraz dalej od siebie" czy "Niebezpiecznie blisko", a teraz - gdy za oknem deszcz, a niekorzystny biomet sprawia, że nie masz ochoty ruszać się spod koca - pasują do nastroju jeszcze bardziej.

Stworzyli ten album z potrzeby wspólnego, gitarowego grania, którego brakowało im na współczesnej scenie w Polsce. Na płycie możemy doszukać się więc surowych riffów, improwizacji i czystej energii, którą dają nam żywe struny. Abstrakcyjność i ekspresja Króla w połączeniu z emocjonalnością, wrażliwością i przeszywającym głosem Tyszkowskiego, a do tego wszystkiego wirtuozi instrumentów, którzy doskonale wiedzą, jak stworzyć organiczne, a jednocześnie wielowarstwowe produkcje - to właśnie Ewa Koc. "Nie ma lepszego zespołu i nie ma lepszego albumu niż ten" - powiedział Król w wywiadzie dla Interii Muzyka, a ja podpisuję się pod tym rękami i nogami. I mam nadzieję, że tytuł zamykającego numeru to kłamstwo.

TYMOTEUSZ HOŁYSZ

Morphine - Spaceman Charm

Czy materiał z 1998 roku może zdominować muzyczne podsumowania w 2026 r.? Całość jeszcze nie wyszła (premiera 4. grudnia), lecz po dwóch opublikowanych już singlach jestem pewny, że może. Pozostali muzycy formacji postanowili dokończyć dzieło, którego powstawanie przerwane zostało nagłą śmiercią Marka Sandmana. To dalej stare dobre Morphine z tak samo hipnotyzującym głosem zmarłego na scenie lidera i pięknymi partiami saksofonu. Choć zwykle do takich powrotów podchodzę z dystansem, tak tu nie mam wątpliwości, że czeka nas naprawdę wyjątkowa muzyczna uczta.

Skepta - The Fork and Knife

W ostatnich miesiącach bardzo oddaliłem się od szeroko pojętej sceny rapowej. Po części to kwestia zmęczenia, ale też bardzo wątpliwej jakości wydawanych krążków i średnich występów na żywo. Nie chcę też przesadnie generalizować, nawet na naszym podwórku pojawiają się świetne rzeczy, jak chociażby nowy krążek Szczyla, "przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze". Skepta przeniósł mnie z kolei z powrotem do czasów studenckich w Wielkiej Brytanii, gdzie zasłuchiwałem się grimem. Sam album jest o tyle świetny, że poza fenomenalną techniką i bardzo dobrą selekcją bitów, ma w sobie sporo wartościowych, społecznie nacechowanych treści. Czuję się jak oldhead pisząc to zdanie, ale 44-latek jednym krążkiem zjadł całą młodą scenę, niech teraz wyciągają wnioski.

BARTŁOMIEJ WAROWNY

Angèle - "What You Want"

Od tygodnia nad moją głową trwa potężny remont, a więc mój JBL próbował już naprawdę wszystkiego. Niby mogę postawić na słuchawki, ale uznaję, że skoro już sąsiedzi z góry wyburzają i wywiercają połowę budynku, dołączę się do chaosu i ja. A nuż ktoś odpali najnowszy krążek Angèle "Instinct", a w szczególności utwór "What You Want", który z pomocą Justice nieźle niesie się po ścianach. Dodatkowym plusem jest też powrót pamięcią do lekcji francuskiego - Angèle uświadomiła mi, że koniecznie muszę do nich wrócić, żeby przypomnieć sobie kilka niecenzuralnych słów lokalsów z 5. dzielnicy. Ale to może wtedy, jak już na dobre odzyskam słuch. Póki co po głowie chodzą mi jedynie narzędzia widiowe z płytką z węglika wolframu.

Troye Sivan - "She's The Best"

Pierwszy singiel z najnowszego albumu Troye'a wyszedł wtedy, gdy smażyłem się na jakiejś greckiej prowincji. Dziwne, pomyślałem wtedy, ale fajne! Gdy po "Party" i oficjalnej premierze całego projektu okazało się, co Sivan miał na myśli, a raczej w notatkach telefonu, wszystko złożyło się w całość. To według mnie album łagodnego przejścia spod figowców i cytrusowych drzew do zapachu jesiennych polskich dębów i tracących liście klonów. Żeby nie było, że po godzinach robię w perfumerii, amatorsko opisując nuty zapachowe, powiem tyle, że nowa muza Troye'a to po prostu przyjemny wybór na koniec listopada, w szczególności utwór "Embarrassingly". Petycja: "Sex Star" na singiel!

MICHAŁ BOROŃ

BAiKA - "Niosę ci deszcz"

Nie będę się jakoś specjalnie z tym krył, że twórczość Piotra Banacha jest mi bliska od zamierzchłych lat 90. Echa tamtej burzliwej epoki i gigantycznej popularności grupy Hey przywołuje premierowa piosenka duetu BAiKA, w której duet połączył siły z Marcinem Żabiełowiczem, gitarowym filarem Heya właśnie. Podczas spontanicznego spotkania panowie sięgnęli po instrumenty - może nie dzieje się tu wiele, może nie ma refrenu, ale płynie to naprawdę pięknie.

No i serce rośnie, kiedy widzi się, jak pięknie nam tu rośnie Kaficzek, czyli Katarzyna Figaj. Głos to jedno, ale też coraz odważniej rozpycha się przy tekstach, które do tej pory były domeną Banacha. "Niosę ci deszcz, niosę ci słońce. Sypię i piaskiem, i złotem, i kocham, i bluźnię. A ty złe spychasz w cień i naświetlasz dobre. Spinasz to sercem jak klamrą i tak oto masz mnie całą" - czegoż więcej potrzebujemy w ten jesienny czas?

Bryan Adams - "How It's Goin'"

Mało wam bezpretensjonalnego grania, które błyskawicznie przywołuje uśmiech na twarzy? Odpalcie sobie najnowszy album Bryana Adamsa. Kanadyjczyk zaprasza do wspólnej podróży przez historię i krajobraz swojej ojczyzny - wprawdzie nie ma tu romantycznych ballad czy stadionowych hymnów, którymi podbił cały świat, ale proste piosenki w klimatach folk rocka i country dają całkiem niezły obraz ogromnych przestrzeni.

Zamiast kilkunastogodzinnego lotu (o cenach biletów nawet nie wspomnę) mamy 40-minutową przejażdżkę przez zapierające dech w piersiach krajobrazy. Sam Bryan nazywa nową płytę "listem miłosnym" do Kanady. Jeśli serduszko zabiło wam mocniej, to 11 grudnia koniecznie musicie się pojawić w PreZero Arenie Gliwice na kolejnym koncercie Adamsa w Polsce.

JAROSŁAW KOWAL

Spoiwo - "Seiche"

W 2021 roku, tuż po wydaniu albumu "Martial Hearts", trójmiejskie Spoiwo przerwało działalność. Wróciło cztery lata później w składzie okrojonym do tria i wreszcie zjeździło z tym materiałem Polskę, a nawet wystąpiło na chińskim Offside Festival. W końcu nadeszła jednak pora, by ciąg dalsze do tej historii dopisać również w postaci nowej muzyki, a jej pierwszy zwiastun to singiel "Seiche". Utrzymany w charakterystycznym, niemożliwym do podrobienia stylu gdańskiego zespołu. Niemal filmowa narracja, post-rockowa przestrzeń, umiejętnie dawkowany patos i melancholijna aura to znaki firmowe Spoiwa. Dobrze słyszeć, że mimo długiej przerwy i roszad w składzie, ta konwencja wciąż doskonale się sprawdza i potrafi wywołać intensywne emocje.

Emil Miszk Modulaire - "Megalopolis"

W muzyce jazzowej i improwizowanej ciągłe powoływanie do życia nowych zespołów i projektów jest powszechne, ale trębacz Emil Miszk zamiast co kilka miesięcy zaczynać od zera pod kolejnym szyldem, postawił na formułę modularną, czyli całkowicie otwartą na zmiany osobowe i instrumentalne w zależności od akurat podejmowanego materiału muzycznego. Już ten pierwszy, "Megalopolis", pokazał jak zaskakujące mogą być efekty. Premierowo został wykonany na rok przed wydaniem, podczas Festiwalu Jazz Jantar w składzie pięcioosobowym, dość mocno osadzonym w jazzowej konwencji. Aranżacje z niedawno wydanego albumu zostały z kolei rozpisane na aż szesnastoosobowy skład i znacznie "większe" brzmienie, poszerzone o odniesienia do muzyki poważnej czy nawet opery. W ciągu niespełna siedemdziesięciu minut dzieje się tutaj tak wiele, że z jednej strony ta pełna rozmachu podróż przez nastroje, tempa i dynamikę potrafi wycieńczyć, a z drugiej zaraz po jej zakończeniu ma się ochotę na powtórkę.

WIKTOR FEJKIEL

Choć Quebonafide otwarcie przyznawał się do inspiracji nim, a Maciek Okraszewski z sentymentem wracał do jego początków w Dziale Zagranicznym, w Polsce wciąż niewiele mówi się o niedawnym powrocie C. Tangany. Wydany na początku listopada "Milko Freestyle" to nie tylko jego pierwszy numer od pięciu lat, ale też powrót do rapowych korzeni, którym wywołał niemałe poruszenie w całej Hiszpanii. Nikt nie ma wątpliwości, że ten ruch wiązał się bezpośrednio z 10-leciem albumu "Siempre" grupy Agorazein - z której artystycznie się wywodzi. Mimo wszystko wersy o pisaniu nowego krążka incognito w Madrycie mogą napawać nadzieją, że jesteśmy bliżej niż dalej następcy "El Madrileño".

Pozostając w temacie powrotów po latach - wielki shoutout dla nowego albumu Szczyla "przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze". Niezwykle dojrzały, emocjonalny krążek, na którym Tymoteusz bez owijania w bawełnę wraca chociażby do historii związanych z rodzicami, którzy wprost figurują tu jako goście. "Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze" to też mocny statement, że nie ma za co przepraszać, a szczerość zawsze obroni się sama. Brakowało mi go - tym bardziej czekam na jego solowe koncerty, bo na żywo ten materiał musi robić niesamowite wrażenie.



