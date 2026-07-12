Trwa Audioriver 2026. Co działo się drugiego dnia festiwalu?

Audioriver to jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie nominowany był do międzynarodowych nagród i regularnie wygrywa plebiscyt polskiej sceny klubowej na najważniejsze wydarzenie roku - w 2025 roku ponownie zdobył statuetkę Munolud.

W tym roku Audioriver świętuje 20 lat istnienia. "Zapowiada się gratka zarówno dla fanów największych artystów i ich projektów audiowizualnych, kameralnych brzmień granych w otoczeniu natury i wysokooktanowych występów w oszałamiającej oprawie świetlnej" - mówi organizatorzy przed wydarzeniem.

Jubileuszowa edycja Audioriver wystartowała w piątek, 10 lipca. Dla uczestników przygotowano aż dziesięć scen: "Legendarny Circus jest miejscem dla najmocniejszych brzmień serwowanych przez młode pokolenie. Na scenie Kosmos będzie można usłyszeć brzmienia rodem z Berlina, skąd przyjadą najważniejsi twórcy niemieckiego techno. Scena Hybrid to mieszanka drum & bassu i dubstepu prezentowana przez tych, którzy niemalże wynaleźli takie brzmienia jak jungle czy liquid. Na Studio będzie można usłyszeć wyjątkowe zderzenie dwóch z twarzy reprezentujących legendarną wytwórnię Innervisions: Âme będzie grał live, dogrywając się do utworów miksowanych przez Trikka. Park to z kolei miejsce dla dźwięków z pogranicza trance'u i bouncy, na Scenie Jelenia organizowane są w tym roku showcase'y najważniejszych polskich klubów i inicjatyw".

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Organizatorzy już po pierwszym dniu podkreślali rosnącą frekwencję i przyznali, że ta edycja zapisze się w historii jako jedna z najbardziej wyjątkowych. Niekwestionowaną gwiazdą pierwszego dnia była brytyjska grupa The Prodigy, która po raz kolejny udowodniła swój status żywej legendy.

Drugiego dnia zagrali m.in. Kilarska, Wencel, DJ Gigola czy Expo 2000. Na głównej scenie można było zobaczyć m.in. Nervy, czyli projekt Agima Dżejlili, weterana polskiej sceny, znanego ze swojej muzycznej rozpiętości - od współpracy z Brodką po remiksy Eugeniusza Rudnika ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, duet Parisi, Apashe & The Brass Orchestra oraz wyczekiwanego headlinera, czyli Disclosure.

Przypomnijmy, że wydarzenie trwa w dniach od 10 do 12 lipca, a ostatniego dnia na uczestników czeka tradycyjny cykl Sun/Day - unikalna dzienna impreza zamykająca cały festiwalowy weekend. Pierwsze z występów planowane są już na 11:30, a całość ma potrwać do godziny 22:00. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

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