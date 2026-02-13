Występ The Prodigy uświetni 20-lecie festiwalu Audioriver, który odbędzie się w dniach 10-12 lipca na Łódzkich Błoniach. Pozostali dotychczas ogłoszeni wykonawcy to: A.M.C & Phantom, Deas b2b Sept, Friction b2b Lens, Mischluft, Nico Moreno, Novah, Odymel, ØTTA, Parisi i Rusko.

Dokonania The Prodigy z lat 90. spopularyzowały muzykę elektroniczną wśród fanów innych gatunków, w tym rocka i hip hopu, przyprawiając kulturze rave'u punkową twarz.

Mózgiem The Prodigy jest Liam Howlett, producent muzyczny i mistrz samplingu, który zafascynował się rave'ami jako nastoletni DJ hiphopowy. Jego pierwsze eksperymenty z muzyką elektroniczną idealnie wpisały się w ducha wczesnych lat 90., łącząc kreatywne, patchworkowe podejście do kompozycji z brzmieniami popularnymi wówczas na parkietach: futurystycznymi breakbeatami, acidem, hoover soundem i euforycznymi wokalizami. Dla wielu płyta "Experience" z 1992 roku jest do dzisiaj najlepszym albumem The Prodigy: surowym, psychodelicznym i niezwykle przebojowym. To z tego materiału pochodzą m.in. single "Out of Space" czy "Charly".

The Prodigy ponownie w Polsce. Ikona tanecznych lat 90. powraca

Howlett nie tworzył The Prodigy jednak sam. To jedna z niewielu grup, gdzie tancerze są równie ważni, co muzycy. Leeroy Thornhill i Keith Flint stanowili o wyjątkowości grupy, wynosząc jej performanse na nowy poziom. Sam Flint, zmarły w marcu 2019 roku w wieku 49 lat, stał się niejako twarzą grupy, przyćmiewając jej wokalistę, Maxima.

Do mainstreamu The Prodigy weszli dzięki albumom "Music for the Jilted Generation" i "Fat of the Land", na których pojawiły się mocniejsze wpływy muzyki techno w różnych odmianach, ale też industrialnego rocka czy hip hopu. "Voodoo People" czy "No Good (Start the Dance)" z tej pierwszej i "Breathe", "Firestarter" czy "Smack My Bitch Up" z tej drugiej weszły do kanonu muzyki popularnej. Ten ostatni singel został zresztą wybrany najbardziej kontrowersyjnym brytyjskim utworem w historii przez członków PRS - tamtejszego odpowiednika ZAiKS-u. Przewrotny i oburzający teledysk, choć ostatecznie ocenzurowany, to klasyka ery MTV i jeden z symboli lat epoki. Został wyróżniony nagrodą Breakthrough Video of the Year w 1998, tuż przed "Ray of Light" Madonny.

Dzięki takiemu rozgłosowi The Prodigy na dobre zagościli na głównych scenach największych festiwali, oferując widowiska o niesamowitym rozmachu. Ponad dwadzieścia lat później, choć już bez Keitha Flinta, The Prodigy pozostają w niesamowitej formie koncertowej, grając przekrojowy materiał z klasycznych albumów, jak i nagrania z nowszych płyt.

Audioriver 2026 - ceny biletów i karnetów

Karnety:

2-dniowy - 600 zł

3-dniowy - 740 zł

karnet VIP - 1399 zł

Bilety jednodniowe na dzień występu The Prodigy (piątek, 10 lipca) - 345 zł.

Natalia Szroeder zdradza, co dzieje się za kulisami "Must Be The Music". Wokalistka już planuje nową płytę INTERIA.PL INTERIA.PL