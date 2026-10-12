Łódź ponownie stanie się stolicą elektroniki. Znamy pierwsze szczegóły Audioriver 2027

Fani muzyki elektronicznej mogą już zarezerwować lipcowy weekend. Kolejna edycja Audioriver potrwa trzy dni, od piątku 9 lipca do niedzieli 11 lipca 2027 roku. Festiwal ponownie zajmie Łódzkie Błonia, z którymi wiąże swoją przyszłość także na kolejne lata.

Pierwsze nazwiska w programie mają zostać ujawnione jeszcze tej jesieni. Na razie organizatorzy zapowiadają kontynuację szerokiej muzycznej formuły - od techno i house'u po różne odmiany muzyki basowej. W programie mają znaleźć się zarówno klasyczne brzmienia, jak i współczesne kierunki elektroniki.

Do sprzedaży wprowadzono już bilety na poszczególne dni, karnety dwu- i trzydniowe, wejściówki VIP oraz na pole namiotowe.

Cztery kolejne lata współpracy z Łodzią

Ogłoszeniu dat towarzyszy informacja o przedłużeniu umowy z miastem o kolejne cztery lata. Przypomnijmy, że wydarzenie przeprowadziło się do Łodzi z Płocka. Tegoroczna, 20. edycja Audioriver była trzecią zorganizowaną w tym mieście

Jedną z jej największych gwiazd tegorocznej imprezy było The Prodigy. Brytyjska grupa wystąpiła pierwszego dnia. Drugim headlinerem było Disclosure. Wśród pozostałych wykonawców znaleźli się m.in. Marlon Hoffstadt, Klangkuenstler, ZHU, Boys Noize, Ben Klock, Len Faki, I Hate Models, Mall Grab czy Mind Against.

Audioriver przez lata wypracował pozycję jednego z ważniejszych wydarzeń elektronicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy przypominają o wielokrotnych wyróżnieniach w plebiscycie Muno oraz obecności festiwalu w zestawieniach i wyróżnieniach związanych z European Festival Awards, UK Festival Awards i Resident Advisor.