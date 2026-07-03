Audioriver startuje w Łodzi już za tydzień! Festiwal świętuje swoje 20-lecie

Audioriver to jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie nominowany był do międzynarodowych nagród i regularnie wygrywa plebiscyt polskiej sceny klubowej na najważniejsze wydarzenie roku - w 2025 roku ponownie zdobył statuetkę Munolud.

W tym roku Audioriver świętuje 20 lat istnienia. "Zapowiada się gratka zarówno dla fanów największych artystów i ich projektów audiowizualnych, kameralnych brzmień granych w otoczeniu natury i wysokooktanowych występów w oszałamiającej oprawie świetlnej" - mówią organizatorzy.

Audioriver 2026: kto wystąpi w Łodzi?

Pierwszym z headlinerów jest The Prodigy. "to jedna z najważniejszych formacji w muzyce rozrywkowej. Jej dokonania z lat 90. spopularyzowały muzykę elektroniczną wśród fanów innych gatunków, w tym rocka i hiphopu, doprawiając kulturze rave'u punkową twarz" - czytamy w zapowiedzi. Drugiego dnia gwiazdą będzie Marlon Hoffstadt, czyli odkrycie ostatnich lat i DJ stawiany obok Tiësto czy Armina Van Buurena. Trzeci headliner to Disclosure, odpowiedzialni za jedne z największych przebojów poprzedniej dekady, m.in. "Latch", w którym gościnnie pojawia się Sam Smith.

Na festiwalu odbędzie się też wielki powrót zespołu Nervy. To projekt Agima Dżejlili, weterana polskiej sceny, znanego ze swojej muzycznej rozpiętości - od współpracy z Brodką po remiksy Eugeniusza Rudnika ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Nervy wykonają premierowo muzykę z nadchodzącej płyty w pełnym, orkiestrowym składzie.

"Audioriver to dziesięć scen i eklektyczne propozycje programowe, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Legendarny Circus jest miejscem dla najmocniejszych brzmień serwowanych przez młode pokolenie, np. I Hate Models czy Funk Tribu. Na scenie Kosmos będzie można usłyszeć brzmienia rodem z Berlina, skąd przyjadą najważniejsi twórcy niemieckiego techno: Ben Klock, Ellen Allien czy Len Faki. Scena Hybrid to mieszanka drum & bassu i dubstepu prezentowana przez tych, którzy niemalże wynaleźli takie brzmienia jak jungle czy liquid, czyli LTJ Bukema i London Elektricity. Na Studio będzie można usłyszeć wyjątkowe zderzenie dwóch z twarzy reprezentujących legendarną wytwórnię Innervisions: Âme będzie grał live, dogrywając się do utworów miksowanych przez Trikka. Park to z kolei miejsce dla dźwięków z pogranicza trance'u i bouncy, które zaserwują Mischluft czy Labat w duecie z Naked Relaxing. Na Scenie Jelenia organizowane są w tym roku showcase'y najważniejszych polskich klubów i incjatyw" - czytamy dalej.

Festiwal odbędzie się na Łodzkich Błoniach. W piątek i sobotę impreza zacznie się od godziny 18. "Imprezę zwieńczy tradycyjnie Sun/Day, dzienna impreza niedzielna, która zapewnia spokojne lądowanie po dwóch dniach zabawy" - dodają organizatorzy.



