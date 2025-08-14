Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025

Scena pełna legend i nowych brzmień

Tegoroczny line-up to była prawdziwa uczta - od rockowych klasyków, przez metalowe brzmienia, po alternatywę. Na dużej scenie zobaczyliśmy m.in. Agnostic Front, FISZ EMADE TWORZYWO, Walls of Jericho, Babylon Circus, Burning Spear, Paradise Lost, Palaye Royale, Zeal & Ardor, Wolfmother, Fear Factory, Mrozu, Ich Troje i Nocnego Kochanka. Festiwal zamknął Piotr Bukartyk swoim wyjątkowym występem, zostawiając w festiwalowiczach poczucie, że choć impreza się skończyła, Jurek Owsiak stworzył społeczność, która nie rozstaje się na długo. Pol'and'Rock Festival zagra znowu w dniach 30.07-1.08 2026 r.

"More Life Future" - możesz wszystko

W samym sercu festiwalu, tuż obok pulsujących od muzyki scen, znajdowało się miejsce, gdzie zamiast gitarowych riffów rozbrzmiewały słowa, które skłaniały do refleksji. Do Egzotycznego Namiotu Głównego w strefie Pomorza Zachodniego ściągnęły tłumy zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. To tam odbyła się druga edycja konferencji "More Life Future". Przez trzy dni można było spotkać i posłuchać ludzi, którzy mają odwagę żyć w zgodzie ze swoimi wartościami i chętnie dzielą się doświadczeniem.

Na scenie pojawiło się 14 wyjątkowych prelegentów - od artystów i sportowców, po naukowców i ekspertów, którzy mówili o tym, co naprawdę ważne. Konferencja "More Life Future" była zatem doskonałą okazją, by posłuchać osób, które podziwiamy. Wojciech Kardyś wyjaśniał "Jak budować kompetencje przyszłości?", Barbara Lech uczyła, jak lepiej zarządzać swoim czasem, Robin Rogalski podpowiadał, jak realizować swoje cele, a Piotr Bucki przekonywał, że "Szczęście to nie przypadek". Z kolei Sarsa poruszyła temat problemów ze słuchem wśród muzyków, a Artur Orzech opowiedział mnóstwo ciekawych historii z Eurowizji. Na scenie wystąpili również: Katarzyna Pakosińska, Karol Wójcicki, Jakub B. Bączek i wielu innych. Można było wziąć udział w wykładach, ale także praktycznych warsztatach i dyskusjach, wymienić się doświadczeniami i dać się zainspirować niezwykłą historią. Rozmowy dotykały tematów bliskich każdemu z nas - szczęścia, autentyczności, zdrowia psychicznego, relacji, motywacji i technologii przyszłości. Uczestnicy opuszczali namiot z energią do działania i wprowadzania zmian w swoim życiu.

Misją organizatorów konferencja "More Life Future" jest pokazywanie, że w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczy go rozbudzić. A pomóc w tym może społeczność, która ma podobne cele.

"More Life Future to coś więcej niż konferencja - to przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnego odkrywania potencjału, jaki drzemie w każdym z nas. Cieszę się, że Pomorze Zachodnie może być gospodarzem tak inspirujących wydarzeń" - mówił Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Akademia Sztuk Przepięknych - rozmowy, które zmieniają

Festiwalowe ASP od lat przyciąga ludzi, którzy chcą rozmawiać o świecie, kulturze i odpowiedzialności. W tym roku zaprosiło nas do refleksji nad tym, czym jest "nasz kawałek ziemi". Rozmawiano, co możemy zrobić, by chronić to, co wspólne w dobie kryzysów klimatycznych, gospodarczych i społecznych. W dyskusji wzięły udział osoby patrzące na świat z różnych perspektyw - artyści, działacze społeczni, naukowcy.

Śluby na Pol'and'Rock - festiwal miłości

To już tradycja - na Pol'and'Rock można nie tylko świętować muzykę, ale i miłość. W Pałacu Ślubów w Strefie Pomorza Zachodniego aż 10 par powiedziało sobie "tak", a wśród świadków nie zabrakło Jurka Owsiaka i lokalnych władz. Były łzy wzruszenia, gromkie "Sto lat", polonez na festiwalowym polu i prezenty od organizatorów. Dla uczestników był to "Najpiękniejszym Festiwal Świata", a dla nowożeńców również najpiękniejsze na świecie wesele.

Choć Festiwal Pol'and'Rock kojarzy się głównie z tłumem szczęśliwych ludzi, którzy rzucają się w wir zabawy, nie brakuje momentów refleksyjnych. To nie tylko zabawa. To rozwój i możliwość przeżycia czegoś naprawdę głębokiego. Czy to na wykładzie o rozwoju lub ekologii, czy to w tłumie pod sceną, czy to na własnym ślubie!

