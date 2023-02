Whitney Houston i "I Will Always Love You". Tego o przeboju nie wiedzieliście!

Piosenka "I Will Always Love You" powstała dwadzieścia lat przed sukcesem wersji nagranej przez Whitney Houston . Jej autorką jest Dolly Parton , która napisała i nagrała "I Will Always Love You" w 1973 roku. Nagranie pojawiło się na albumie Parton "Jolene" wydanym rok później. Dolly Parton nagrywała swoją piosenkę jeszcze dwukrotnie. W 1982 roku "I Will Always Love You" powróciła na soundtracku do filmu "The Best Little Whorehouse in Texas", a w 1995 jako duet z Vincem Gillem, na płycie Dolly Parton "Something Special". Za każdym razem nagranie podbijało listy przebojów muzyki country w USA.

Wersja nagrana przez Whitney Houston stała się jednak przełomowym momentem dla tej kompozycji, tak jak i w sumie dla samego filmu. Piosenka przekroczyła granice USA i wkrótce stała się super hitem na wszystkich oficjalnych listach sprzedaży w Ameryce, Europie i Australii. Nagranie przebywało nieprzerwanie 14 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, zdobywając uznanie nie tylko słuchaczy, ale i krytyków muzycznych. "I Will Always Love you" Whitney stało się również jednym z najczęściej granych utworów w amerykańskich stacjach radiowych w 1993 roku.

Wersją Whitney Houston oczarowana była sama autorka. W jednym z wywiadów wspominała, że pierwszy raz usłyszała nagranie, jadąc samochodem. Musiała zatrzymać się na poboczu, ponieważ sposób, w jaki Whitney Houston interpretowała jej piosenkę, zrobił na niej niesamowite wrażenie. Miała uczucie, że serce wyskoczy jej po prostu z piersi.

Whitney Houston nie chciała nagrać "I Will Always Love You"?

Niewiele jednak brakowało, aby nie doszło do sukcesu Whitney Houston i jej wersji "I Will Always Love You". Początkowo artystka chciała nagrać cover starego przeboju Jimmy'ego Ruffina "What Becomes of the Brokenhearted". Ta genialna kompozycja, napisana w 1966 roku, przez lata podbijała listy przebojów. Jedna z jej wersji, nagrana przez Paula Younga, pojawiła się w filmie "Fried Green Tomatoes" w 1992 roku. Piosenka dotarła do Top 30 Billboard Hot 100 w marcu 1992 roku. Filmowy sukces piosenki sprawił, że Whitney porzuciła swój pierwotny pomysł.

Za namową Kevina Costnera, który był jednocześnie współproducentem filmu "Bodyguard", Whitney Houston zwróciła swoją uwagę na kompozycję Dolly Parton "I Will Always Love You". Piękna, prosta i przejmująca piosenka, opowiadająca o uczuciach, łączących przyjaźń, miłość i profesjonalizm, wydawała się najlepszym pomysłem na ten obraz. David Foster, jeden z najlepszych producentów i aranżerów tamtych czasów, podjął się opracowania nowej wersji utworu.

Kiedy kompozycja stworzona przez Davida Fostera była już gotowa do nagrania, producent kupił w sklepie płytę z wersją Lindy Ronstadt i przyniósł do studia, aby "Whitney Houston mogła się osłuchać i nauczyć ją śpiewać. Wersja "I Will Always Love You" Dolly Parton była piosenką country, a wersja Lindy miała w sobie nieco więcej soulu, co było bliższe finalne wersji, którą przygotował Foster.

W tym momencie w naszej opowieści pojawia się Parton, która podczas telefonicznej rozmowy z producentem nagrania zwróciła uwagę Davidowi Fosterowi, że wersja Ronstadt nie zawiera ostatniej zwrotki, która jej zdaniem jest kluczowa dla sensu całej kompozycji. Davidowi nie pozostało nic innego, jak przeprodukować pierwotną wersję utworu w studio i poinformować reżysera filmu Micka Jacksona, że film będzie dłuższy o 40 sekund.

"I Will Always Love You" - przełom w karierze Whitney Houston

Wielki rekord Whitney Houston "I Will Always Love You" pobytu na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100 przez czternaście tygodni z rzędu został pobity dopiero dwa lata później przez Mariah Carey z piosenką "One Sweet Day". Nagranie na szczycie listy utrzymywało się przez 16 kolejnych tygodni, ale to już inna historia.

"I Will Always Love You" Houston zdobyło mnóstwo nagród i zdominowało inne statystyki, między innymi było najszybciej sprzedającym się singlem tamtych czasów. Piosenka była też wielkim przełomem w karierze artystki, która z dnia na dzień stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych piosenkarek na całym świecie.