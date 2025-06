Płyta na brytyjskiej liście w sumie przebywała przez 41 tygodni, zdobywając status platyny. Był to zarazem jedyny numer 1 w ojczyźnie. Po wielu latach, już ze Stevem Hogarthem w roli wokalisty, Marillion otarł się o szczyt z ostatnim jak do tej pory albumem, "An Hour Before It's Dark" (2022), który dotarł do 2. pozycji.