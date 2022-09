Najlepsze życzenia urodzinowe i 100 lat życia! Zacznę od pytania o zdrowie?

Stan Borys: Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Zdrowie powoli wraca, powoli chodzę, wkrótce będę biegał (śmiech). Oczywiście żartuję, za chwilę idę na rehabilitację, ale dziękuję za życzenia.

Anna Maleady: Wożę Stana na systematyczną rehabilitację. Akurat tak się składa, że odbywa się ona niedaleko miejsca, w którym mieszkamy. Prowadzą ją polscy rehabilitanci. Mieszkamy w Nowym Jorku, ja mam tu rodzinę, mieszkam tu od 30 lat.

A jak się ma wasz nowy piesek Apollo?

Stan Borys: Apollo jest wspaniały, kochany. Biega czasami jak szalony i robi psoty. To właściwie jeszcze szczeniak, ma dopiero kilka miesięcy. To ja nazwałem go Apollo, ponieważ jest tak piękny, jak bożek Apollo (śmiech).

Anna Maleady: Apollo daje nam dużo radości. Kiedy pożegnaliśmy naszego starszego pieska, Markiza, który miał 18 lat i dwa miesiące, dostaliśmy wiadomość, że w Pensylwanii są nowe pieski, w tym właśnie Apollo. Pojechaliśmy po niego i akurat dobrze się to wszystko ułożyło. Piesek dodał nam tyle radości do tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, a nie dzieje się przecież dobrze. Stan wychodzi z nim na spacerki, to bardzo radosny i przyjacielski pies.

To shih tzu?

Anna Maleady: Tak.

Czyli jesteście ostatnio wierni jednej rasie, bo wasze wcześniejsze psy, Julka i Markiz, to też były pieski tej rasy?

Anna Maleady: Oboje mieliśmy wcześniej różne psy, zazwyczaj duże. Ja - wilczury, Stan w Chicago miał dobermana. Teraz jest nam łatwiej mieć małego psa. Nie mamy dużego mieszkania, łatwiej się z nim podróżuje, ma mniejsze wymagania jeśli chodzi o wyprowadzanie na spacery. To taki bardziej domowy piesek kanapowiec.

Ostatnio zrobiliśmy Apollo papiery jako "emotional suport dog" (pies wsparcia emocjonalnego). To w Ameryce dość powszechne i bardzo ważne dla nas, ponieważ dzięki temu Apollo może wchodzić tam, gdzie zwykle psom się zabrania np. do sklepów. Apolcio jest naszym promyczkiem w tym trudnym czasie.

Zawsze miałam dwa pieski i gdy Markiz już dawno zaczął chorować, zaczęłam powoli szukać nowego pieska, aby Markiz nie był sam. Nie mogliśmy nic znaleźć. I dosłownie kilka dni po tym, jak odszedł Markiz, trafiłam na Apolla. Ten pies był jakby przysłany przez Julcię i Markiza, jest dla nas jak członek rodziny.

Wasza wizyta w Polsce rok temu, akurat na 80. urodziny Stana, pokazała, iż nadal cieszy się dużą popularnością, co widać było m.in. w Opolu. Planujecie pojawienie się kraju np. w przyszłym roku?

Stan Borys: Myślę, że to dobry pomysł, abyśmy pomyśleli o przyjeździe w przyszłym roku. Teraz mam jednak kilka bardzo ważnych wizyt medycznych przed sobą. Ale zobaczymy.

Anna Maleady: Wstępnie myśleliśmy o ponownym przyjeździe nawet tym roku, ale na razie mam pracę i dużo różnych obowiązków, związanych także z moimi rodzicami, mieszkającymi tu, w Nowym Jorku, że na razie to wszystko nie jest do pogodzenia.

W przyszłym roku obchodzić będziemy 50. rocznicę premiery "Jaskółki uwięzionej". Na You Tubie wrzucony przez kogoś utwór z "Jaskółką..." ma już ponad 10.6 mln odtworzeń i mnóstwo bardzo pozytywnych komentarzy ludzi z młodego pokolenia, którzy twierdzą, iż słuchając tego utworu mają ciarki na plecach.

Anna Maleady: Słuchaliśmy ostatnio nowej wersji, śpiewanej przez Piotra Cugowskiego. Znamy też wersję Michała Szpaka. Ale Stanowi najbardziej spodobało się wykonanie Grzegorza Wilka. Oczywiście nie ujmujemy nic pozostałym artystom, gdyż każdy ma prawo do własnej interpretacji, zgodnie z tym, co czuje.

Niedawno, 6 sierpnia, Stan wystąpił w Forest Park w Nowym Jorku, podczas imprezy polskiego Festiwalu Sound of Poland, gdzie występował zespół "Dzieci PRL-u", wybitny saksofonista Krzysztof Medyna z zespołem i inni artyści polskiego i amerykańskiego pochodzenia. Pojawiła się ogromna publiczność, wielu fanów przyszło zobaczyć Stana. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, jak ludzie reagowali, jak śpiewali z nim jego piosenki. Publiczność była bardzo radosna i podekscytowana widząc go na scenie, były owacje na stojąco i odśpiewano mu "Sto lat".

Zdjęcie Stan Borys w Warszawie, 26 września 2021 r. / AKPA / AKPA

To bardzo go podbudowało na duchu, jednocześnie stało się motywacją do niepoddawania się. To cały czas jest walka z trudnościami po udarze. Stan jest nadal w trudnej sytuacji zdrowotnej i konsekwencje po udarze, z którymi się zmaga każdego dnia, wymagają wiele pracy i wysiłku oraz opieki medycznej. Pewne problemy czasami wracają, mieliśmy spore upały, też rehabilitacja jest w pewnym sensie ograniczona, do tego doszedł covid, który spowodował sporo ograniczeń.

Ale nie poddajemy się i walczymy ze wszelkimi problemami.

Dziękuję za rozmowę i życzę wytrwałości w tej trudnej walce o zdrowie. Trzymamy kciuki i mam nadzieję do zobaczenia podczas kolejnej wizyty w Polsce.

Rozmawiał: Tomasz Słoń

Kim jest Stan Borys?

Stan Borys naprawdę nazywa się Stanisław Guzek, jest polskim wokalistą, aktorem i poetą. Urodził się 3 września 1941 roku w Załężu (obecnie to dzielnica Rzeszowa). Uczył się grać na skrzypcach, klarnecie i gitarze. Profesjonalną działalność artystyczną rozpoczął w 1958 roku.

Był członkiem znanych w latach 60. zespołów rockowych Blackout (później zmienił nazwę na Breaktout) i Bizony. Od 1969 roku występuje jako solista. Jego najsłynniejszym przebojem jest "Jaskółka uwięziona" z 1973 roku. Później występował w Teatrze Syrena w Warszawie, po czym w 1975 roku wyjechał za ocean. Najpierw mieszkał w Chicago (USA), ), potem w Toronto (Kanada), a następnie w Las Vegas (USA). Wrócił następnie do Polski.

W lutym 2019 roku przeszedł rozległy udar mózgu, po którym został częściowo sparaliżowany. W październiku 2021 roku miał także zawał serca. Od marca 2020 r. ponownie mieszka w USA, gdzie kontynuuje rehabilitację. W sierpniu 2021 r. przyleciał do Polski, pojawił się na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki.

Stan Borys był trzykrotnie żonaty, obecnie związany jest z Anną Maleady, którą poznał na Florydzie.