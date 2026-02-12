Sława Przybylska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej drugiej połowy XX wieku. Jej aksamitny głos, dykcja, wdzięk i artystyczna elegancja uczyniły ją ikoną estrady, artystką o wyjątkowej klasie. Urodziła się w 1931 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Początkowo nie planowała kariery muzycznej - studiowała handel zagraniczny, jednak jej niezwykły głos nie mógł pozostać niezauważony.

Jej debiut estradowy miał miejsce w latach 50., a ogromną popularność przyniósł jej już pierwszy wielki przebój - "Pamiętasz, była jesień". Od tego momentu Przybylska stała się ulubienicą zarówno publiczności, jak i krytyków. Zaczęła regularnie występować w radiu, telewizji, na festiwalach krajowych i zagranicznych. Śpiewała piosenki literackie, romanse rosyjskie, pieśni żydowskie i liryczne ballady, które idealnie współgrały z jej osobowością sceniczną.

Pochodzenie piosenki "Love in Portofino" i jej włoski rodowód

Oryginalna wersja piosenki - "Love in Portofino" - została napisana w 1959 roku przez włoskiego piosenkarza Freda Buscaglione do słów Leo Chiosso i Jacquesa Larue. To liryczna, nastrojowa ballada o miłości odnalezionej w malowniczym włoskim miasteczku Portofino - miejscu znanym z romantycznych krajobrazów, zatok, kolorowych domów i atmosfery luksusu.

Piosenka, choć stworzona we Włoszech, szybko przekroczyła granice kraju. Była wykonywana przez takich artystów jak Dalida czy Andrea Bocelli. Każdy z nich nadawał jej nieco inny charakter, od śródziemnomorskiej lekkości po hollywoodzki sznyt. W Polsce najbardziej znaną i cenioną wersją stała się interpretacja Sławy Przybylskiej.

Wersja polska zachowuje melodyjność oryginału, ale dzięki Przybylskiej zyskuje nową głębię - śpiewając po polsku, artystka nie tyle przekłada tekst, ile tłumaczy klimat: ciepło nocy w Portofino, ciszę zatoki, spojrzenie zakochanych. Jej interpretacja jest stonowana, powściągliwa, ale jednocześnie pełna emocjonalnego nasycenia.

Klimat utworu: obraz miłości idealnej

"Miłość w Portofino" to utwór z pozoru prosty - opowiada o parze zakochanych, którzy odnajdują siebie w pięknej scenerii włoskiego miasteczka. Jednak to, co wydaje się prostotą, jest w rzeczywistości bardzo świadomym zabiegiem artystycznym. Piosenka nie mówi o konkretnej historii, lecz oddaje stan uczucia, pewien idealny moment zatrzymany w czasie - chwila, w której wszystko jest piękne, pełne spokoju i bliskości.

Melodia utworu jest płynna, ciepła, romantyczna. W aranżacji Przybylskiej często towarzyszyły jej delikatne dźwięki fortepianu czy subtelna gitara - wszystko podporządkowane atmosferze intymności i tęsknoty. Głos artystki prowadzi słuchacza przez piosenkę jak przez sen - spokojnie, szeptem, z uśmiechem. To muzyka, która nie atakuje, nie narzuca się - zaprasza do kontemplacji.

Warto też zauważyć, że "Miłość w Portofino" w wykonaniu Sławy Przybylskiej była czymś więcej niż tylko coverem zagranicznego hitu. W czasach PRL-u zagraniczna muzyka, szczególnie romantyczna, miała szczególne znaczenie. Dla słuchaczy była oknem na inny świat - piękniejszy, spokojniejszy, wolny.

Sława Przybylska - interpretatorka emocji

Przybylska nigdy nie była artystką "efekciarską". Nie krzyczała, nie dramatyzowała, nie uciekała się do tanich wzruszeń. Jej styl opierał się na subtelności, precyzji, wrażliwości i skromności. W "Miłości w Portofino" pokazuje to w pełni - każda fraza jest zaśpiewana tak, jakby była szeptem skierowanym wprost do ucha słuchacza. Każde słowo waży, każde zdanie prowadzi do tego, co najważniejsze: emocji.

Przybylska mówiła niejednokrotnie, że nie potrafiłaby śpiewać czegoś, czego nie czuje. Może właśnie dlatego jej interpretacja tego utworu jest tak autentyczna. Słuchając jej wersji, można niemal poczuć zapach morza, ciepło włoskiej nocy i spojrzenie drugiej osoby, której obecność zmienia wszystko.

"Miłość w Portofino": Obecność w kulturze i znaczenie dla słuchaczy

"Miłość w Portofino" Sławy Przybylskiej przez lata była stałym punktem jej repertuaru koncertowego. Choć miała w swoim dorobku dziesiątki innych znakomitych utworów - takich jak "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" czy "Pamiętasz, była jesień" - to właśnie ta włoska ballada miała szczególne miejsce w sercach publiczności. Była symbolem innego świata - bardziej romantycznego, subtelnego, pełnego elegancji i marzeń.

Piosenka ta przez dziesięciolecia była obecna w polskich domach, grana na imprezach rodzinnych, w radiu, w programach telewizyjnych. Słuchali jej zarówno młodzi zakochani, jak i starsze pokolenia, które odnajdywały w niej wspomnienia własnej młodości.

W ostatnich latach piosenka przeżywa swoisty renesans - pojawia się w nowych aranżacjach, w repertuarze młodych artystów, którzy odkrywają klasykę polskiej estrady. Jednak wersja Sławy Przybylskiej pozostaje niedoścignionym wzorcem - interpretacją, która nie potrzebuje ozdobników, by poruszyć serce.

Artystyczna spuścizna i nieprzemijające piękno

Sława Przybylska przez całą swoją karierę trzymała się z dala od muzycznej mody. Wybierała utwory, które miały wartość literacką, które coś mówiły - o miłości, o przemijaniu, o człowieku. "Miłość w Portofino" idealnie wpisuje się w tę filozofię.

Dzięki tej piosence pokolenia słuchaczy mogły przenieść się w wyobraźni do miejsca, które być może nigdy nie było im dane odwiedzić, ale które poznali przez dźwięki, słowa i emocje. Portofino, w wykonaniu Przybylskiej, stało się nie tylko miejscem na mapie, lecz stanem duszy - spokojnym, zakochanym, ciepłym. I być może właśnie dlatego ta piosenka nie starzeje się - bo mówi o czymś, czego wszyscy pragniemy, bez względu na czas i miejsce: o miłości.

Miuosh o zabawnych sytuacjach za kulisami "MBTM". Jak się bawi stół jurorski? INTERIA.PL INTERIA.PL