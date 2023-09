Brytyjska pozarządowa organizacja Campaign Against Antisemitism jest oficjalnie wspierana przez amerykańskie władze. Ma ona na celu wyszukanie spośród światowej sławy celebrytów antysemickich zachowań. Na celowniku znalazł się Roger Waters. W opublikowanym na platformie YouTube, 37-minutowym nagraniu pokazane są konkretne, uznawane przez organizatorów kampanii za patologiczne zachowania byłego lidera grupy Pink Floyd ( posłuchaj! ), a także relacje jego byłych współpracowników i udostępnione przez Watersa maile, które do nich trafiały.

Rogert Waters - poważne oskarżenia

W jednym z maili Waters miał poprosić osoby organizujące jego wydarzenia o to, by napisać na charakterystycznej, nieodzownej na koncertach Watersa dmuchanej świni "dirty k***" (obraźliwy zwrot w kierunku społeczności żydowskiej). Dodatkowo członek grupy Pink Floyd miał wyśmiewać swojego kolegę z zespołu przez to, że jego babcia zginęła w Holokauście. To miało doprowadzać do poważnych kłótni. Nie podobały mu się także wegetariańskie posiłki, jakie otrzymywali jako grupa podczas wszelkich wyjazdów. Miał je nazywać "żydowskim jedzeniem".

Wideo The Dark Side of Roger Waters

W ostatnich latach Roger Waters wielokrotnie odpierał zarzuty dotyczące jego antysemickich poglądów. 37-minutowy dokument jest jednak podsumowaniem wszystkich przejawów agresji i niechęci do społeczności żydowskiej ze strony artysty. Dziesiątki wolontariuszy non-profit, którzy od dawna badali tę sprawę, wzięli pod lupę mail Watersa z 2010 r., w którym prosi on swoich współpracowników o to, by dmuchana świnia na jego koncercie była pokryta symbolami, takimi jak krzyże Dawida, półksiężyc i gwiazda, znaki dolara i antysemickie zwroty, pełne wulgarnych epitetów.

Dodatkowo w dokumencie znajdziemy wywiady z Bobem Ezrinem, który wyprodukował "The Wall", a także byłym saksofonistą Watersa Norbertem Stachelem, którzy wprost oskarżają go o antysemickie poglądy. Dyrektor naczelny "Campaign Against Antisemitism" Gideon Falter przygotował także specjalną mowę dotyczącą oskarżeń w kierunku muzyka. "Wydaje się, że Waters bardzo często skupiał się na poniżaniu i nękaniu swojego żydowskiego personelu. Po obejrzeniu tego filmu ciężko się nie zastanawiać, jaka osoba wykorzystuje swoją władzę w taki sposób. Czy Roger Waters jest antysemitą? Teraz ludzie mogą wyrobić sobie własne zdanie".

W filmie Norbert Stachel wspominał jedną z sytuacji po koncercie w Libanie, kiedy to podczas kolacji otrzymali bezmięsne posiłki. Waters miał krzyczeć: "Gdzie jest mięso? Co to jest? To jest żydowskie jedzenie! Zabierzcie to ode mnie!". Artysta miał nie stronić od takich słów, nawet podczas publicznych wyjść z zespołem.

Stałą linią obrony Watersa jest to, że jego zachowania powinny być interpretowane jako "wyraźne oświadczenie przeciwko faszyzmowi". Tak mówił chociażby po feralnym koncercie w Berlinie, po którym berlińska policja wszczęła przeciwko niemu śledztwo. Artysta miał wtedy na sobie strój z oczywistymi nawiązaniami do nazistowskich żołnierzy - czarny skórzany płaszcz i czerwoną opaskę ze skrzyżowanymi młotkami na lewym ramieniu. Przedstawiciele Departamentu Stanu USA zgodzili się z oskarżeniami. Potwierdzili, że Waters ma "długą historię używania antysemickich tropów", a niemiecki koncert "zawierał symbole, które są głęboko obraźliwe dla Żydów".

"Czy Roger Waters jest antysemitą? Zobacz 'Mroczną stronę Rogera Watersa' i samemu zdecyduj" - napisali autorzy filmu.



Przypomnijmy, że w 2022 roku odwołano dwa koncerty Rogera Watersa w Polsce. Wszystko ze względu na jego antyukraińskie, prorosyjskie i proputinowskie wypowiedzi.

Waters nie odniósł się jeszcze do opublikowanego nagrania.