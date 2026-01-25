Polskie emo kontra: muzyka popularna. "Jak ktoś upadnie, to go podnieście" [RELACJA]

Słowem wstępu Ultimate Emo Party działa dzięki Michałowi Chleboszowi, któremu dziękowane było wczoraj co najmniej 11 razy, więc nie zaszkodzi podziękować jeszcze raz tutaj. Wspaniałe robisz rzeczy, człowieku! No i ten projekt stworzył ostatnio "showcase składankę", czyli "Polskie Emo Kontra: Muzyka Popularna". I jak już pewnie nie raz wspominałam, ogólnie nie lubię, jak się coveruje polskie klasyki, bo po co ruszać, jak coś jest dobre. A przy słuchaniu tej płyty nawet się na sekundę nie zdenerwowałam, więc śmiało można odpalać. Sprawdziłam, żebyście też mogli.

Premiera płyty była 23 stycznia, dzień później natomiast spotkaliśmy się w Klubie Mechanik, żeby usłyszeć to na żywo. Cała pozostała część tego tekstu będzie laurką dla "podziemnej sceny" i mojego własnego pokolenia, z którego jestem bardzo dumna. Żeby nie było, że nie ostrzegałam.

Pierwszy na scenę wyszedł zespół AsiaAsia. To był ich drugi koncert ever, więc jakbyśmy byli w amerykańskim filmie, to na bank ktoś wbiłby na scenę powiedzieć "You're a natural!". W ramach tego projektu scoverowali "Kwiaty we włosach" Czerwonych Gitar. Nie spodziewalibyście się, że ten klasyk może zabrzmieć tak punkowo.

Po nich - Meatballs, w którym gra m.in. perkusista Cafetraumy, ale podobno Cafetraumę lubi mniej. W sumie sama po usłyszeniu tej wersji "Lubię wracać tam, gdzie byłem" Wodeckiego, też ich pokochałam i zajęło mi to mniej więcej półtorej minuty. "Nasi starzy słuchali tej nuty i my też jej słuchaliśmy, i stwierdziliśmy, że to dobry pomysł. Ale alternatywna wersja, dlaczego wybraliśmy ten kawałek - mamy w zespole Mikołaja o ksywie Młody Wodecki. Spróbujemy nie zbeszcześcić tego klasyka" - mówili przed graniem. To chyba najbardziej oddalony od oryginału cover w tym projekcie, ale wcale nie mówię, że to źle. Myślę, że pan Zbyszek by klaskał. Ach, no i nie powiedziałam jeszcze, że był to mój pierwszy raz na żywo z ludźmi z Ultimate Emo Party i zgadzam się z tym, co padło ze sceny, że "to jest wspaniałe miejsce, można sobie pośpiewać, popłakać, pokrzyczeć". Nie ma tam żadnych podziałów na muzyków i publiczność, nie ma w ogóle żadnych podziałów. I tego, co można poczuć w klubie z tymi ludźmi, brakuje dużym koncertom. Autentyczności.

Później Franio Mucha, czyli podobno najmłodszy zawodnik na scenie. Ma już na koncie dwa albumy - "Bakelit" z 2022 roku i wydany trzy lata później "FANGA". Z kolei w ramach składanki nagrał Obywatela G.C. i "Tak… Tak… To Ja". Po nim - Headwinds, z którymi można było pośpiewać "Pocałuj noc". No i wiem, że klasyk. Wiem, że Varius Manx ważne. Ale ja dopiero dzięki wersji Headwinds drgnęłam przy tej piosence.

Jonasz Gubera zrobił pierwszą imprezę na scenie przy "Wielkim Rozczarowaniu". "Naiwnie wierzę, że nigdy nie dorosnę / Boję się przejść przez te drzwi bezpowrotnie / Naiwnie wierzę, że starość mnie nie dotknie / Tracę nadzieję, że w życiu coś osiągnę". No i to jest właśnie młode polskie pokolenie. Za co je lubię? Za to, że pierwsi zaczęliśmy mówić, że terapia to normalna rzecz, nie trzeba się jej wstydzić, a płakanie jest okej, i że właśnie nikomu za bardzo nie śpieszy się do bycia dorosłym. Jonasz powiedział też ze sceny: "Jak ktoś upadnie, to go podnieście. Bo to jest najważniejsze" - i to brzmi jak dobry odzew na koncert, ale i na życie w ogóle.

Potem Pretensje, które już na półfinałach Rytmów Młodych złowiły mnie na "Znów nie ominąłem oczu twoich sieci", co uważam za wspaniałe, a wiem, że są i tacy, którzy wydziarali sobie to na nodze. Pretensje zrobiły cover "6 lat później" Kultu i to zdecydowanie mój ulubiony moment całej płyty. W trakcie koncertu pogadaliśmy trochę o tym, że "to będzie drugi Kurt Cobain, zobaczysz", później zjarał się wzmacniacz, bo punk rock to nie rurki z kremem i emo widocznie też nie. W przerwie dostaliśmy w zamian "Beksę" Rojka i wiem, że chłopaki nie byli pocieszeni po tych problemach, ale przypomnę tylko, że Zielonym Żabkom na Jarocinie kiedyś tam, dawno temu, też się zepsuło i zaowocowało "SO2". Tak się rodzą legendy.

Przedostatni koncert to Vermona Kids, które po kilku latach na scenie podobno postanowiło trochę odpocząć, ale bardzo bym nie chciała, żeby to się stało. A że jak sobie tu coś napiszę, to się spełnia, to apeluję. Oni z kolei zaśpiewali m.in. "Antidotum" Kasi Kowalskiej i to był pierwszy raz, jak przesłuchałam piosenkę Kasi Kowalskiej z przyjemnością. Na scenie towarzyszyła im Kat Kowalska z Loveworms, których również gorąco polecam.

I na koniec - Cafetrauma. Czuję się jak jakaś psychofanka, chwaląc ich co chwilę, ale nie poradzę, że uważam, że to jest tak dobry zespół i tak dobre kawałki. "Chyba znam na to lek" to jest tekst, którego każdy powinien posłuchać i przyswoić, "Urke" im wyszło świetnie, nowości też zapowiadają się dobrze, a "elektryczny brokat" z ludźmi na scenie i tymi wszystkimi uściskami i uśmiechami, to jest rzecz, przy której można się autentycznie popłakać ze wzruszenia. Gdybym miała nazwać "nową nadzieję polskiej sceny", to oto przedstawiam.

Trudno wyobrazić sobie lepsze rozpoczęcie sezonu koncertowego. Przekazuję jeszcze od siebie, ale nie tylko od siebie: wszyscy dziennikarze, którzy mieli przejść i nie przyszli - shame on you. A zwłaszcza kolego z Poznania, patrzymy na ciebie!

