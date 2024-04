Dzisiaj potrafią wypełniać stadiony, a ich majątek jest liczony w dziesiątkach, a nawet setkach milionów dolarów. Kiedyś o takim życiu mogli tylko pomarzyć. Niektórzy muzycy mają za sobą traumatyczne doświadczenia. Część artystów od dawna dzieli się wspomnieniami w piosenkach, jednak inni dopiero po wielu latach kariery zdradzili, co ich kiedyś spotkało.

Eminem

"Bardzo podejrzliwa, niemal paranoiczna osoba" - takie słowa pracownik socjalny umieścił w notatce na temat matki rapera. Lekarze cudem uratowali Debbie, która niemal zmarła przy porodzie, ale jej późniejsze życie wcale nie było łatwiejsze. Rodzice Eminema pracowali jako muzycy i występowali najczęściej w jednej z amerykańskich sieci hotelowych. Nie trwało to długo, bo ojciec artysty szybko porzucił partnerkę i dziecko.

Reklama

Samotna matka z synem żyli od tej pory w bardzo trudnych warunkach, wręcz w biedzie. W pewnym momencie Eminem miał na koncie znacznie więcej przeprowadzek niż lat. Kiedy już przychodziła chwila stabilizacji i rodzina osiedliła się na przykład na przedmieściach Detroit, raper był tam gnębiony, a nawet bity przez rówieśników, jako jeden z nielicznych białych dzieciaków. Muzyk wiele razy próbował odzywać się do ojca, jednak listy wracały zawsze z pieczątką "niedostarczone". Problemy nie odpuściły artysty również w dorosłym życiu. Zanim zdobył sławę, Eminem miał kłopot z utrzymaniem rodziny, do tego był uzależniony od narkotyków, które zdarzyło mu się nawet przedawkować.

Axl Rose

Dopiero w wielu 17 lat muzyk odkrył, że jego ojciec nie jest jego biologicznym rodzicem. Wokalista urodził się ze związku 16-latki i młodego lokalnego przestępcy. Para rozstała się, kiedy przyszły gwiazdor był jeszcze bardzo mały. Axl pamiętał, że w dzieciństwie spotkało go coś złego, jednak dopiero dzięki terapii i późniejszym rozmowom wyszło na jaw, co się naprawdę wydarzyło.

Okazało się, że ojciec artysty podał mu środek usypiający, po czym porwał syna i miał go molestować. Po tym incydencie William Bruce Rose senior zniknął z miasta. Matka muzyka wyszła później za mąż za Stephena Baileya, którego Rose przez wiele lat uważał za prawdziwego ojca. Bailey był bardzo konserwatywnym duchownym, który przy okazji regularnie znęcał się nad rodziną. Wokalista wspominał nawet, że długo był przekonany, iż to normalne i na pewno tak samo dzieje się we wszystkich domach. Dzieci musiały niemal codziennie chodzić do kościoła, za to nie było im wolno oglądać telewizji ani słuchać muzyki, bo "to dzieła szatana". Młody Axl, podobnie jak jego biologiczny ojciec, miał problemy z prawem i raczej nie uchodził za wzór do naśladowania. Być może przed jeszcze mroczniejszą przyszłością uchroniło go założenie zespołu.



Zdjęcie Axl Rose / Paul Natkin / Getty Images

Christina Aguilera

Po kilku latach udanej kariery wokalistka przyznała, że ojciec zmienił życie jej rodziny w piekło. Fausto lubił przenosić do domu wojskową dyscyplinę znaną mu z pracy, dodawał też do niej sporą dawkę przemocy - fizycznej i psychicznej. Rodzice artystki często się kłócili, a rękoczyny oraz przepychanki były na porządku dziennym. "Nie czułam się bezpiecznie, kiedy dorastałam. Niemoc to najgorsze uczucie na świecie" - przyznała gwiazda w rozmowie z "E!".

Christina wspominała na przykład, że pewnego dnia, jako 4-latka, "robiła za dużo hałasu", kiedy jej ojciec próbował się zdrzemnąć, więc wojskowy tak uderzył dziecko, że twarz wokalistki zalała się krwią. Aguilera uciekała od problemów w muzykę. Matka piosenkarki w końcu wniosła sprawę o rozwód i razem z córkami zamieszkała u babci dzieci. Fausto próbował przepraszać i publicznie przekonywał, że nie bił córek, chociaż jego relacje z żoną faktycznie były skomplikowane. Xtina potraktowała te wynurzenia z dużym dystansem. Do dziś nie utrzymuje z nim kontaktu.



Michael Jackson

Ojciec muzyka, który sam był niespełnionym artystą, próbował wynagrodzić sobie własne porażki przy pomocy sukcesów dzieci. Joe wpadł na pomysł, że zdolne pociechy zapewnią niezbyt majętnej rodzinie utrzymanie. Ojciec woził więc zespół The Jackson 5 na wszelkie konkursy talentów i próbował go wypromować, ale przede wszystkim chciał, żeby synowie byli bezkonkurencyjni. To oznaczało chorobliwe wręcz dążenie do perfekcji.

Jackson senior nie uznawał czegoś takiego jak błędy. Wokaliści wspominali po latach, że Joe regularnie pojawiał się na próbach z pasem. Kiedy któryś z braci pomylił się w piosence albo zrobił zły krok w tańcu, dostawał karę cielesną. Zabawy na świeżym powietrzu? Jacksonowie nie mieli na to czasu. Ich całym życiem okazała się w pewnym momencie sala prób.

Bracia wspominali, że wracali ze szkoły, a potem przez pięć godzin dziennie ćwiczyli. Najtrudniejsza okazała się w tym wszystkim sytuacja Michaela. Ojciec był przekonany, że najmłodszy syn ma największy talent, więc traktował przyszłego króla popu z wyjątkową surowością. Joe wyśmiewał też wygląd dziecka, na przykład jego nos, co doprowadziło do kompleksów muzyka, a w dorosłym życiu wielu operacji. Michael przyznał, że senior rodu nauczył go dyscypliny, która przydała mu się w karierze, jednak krytykował przemoc i po latach odciął się od surowego ojca.



Zdjęcie Michael Jackson / Carlo Allegri / Getty Images

Katy Perry

Nie bez powodu Kary Perry prowadzi dzisiaj z siostrą fundację, która zajmuje się pomocą akurat potrzebującym dzieciom, do tego wspiera ich edukację. Artystka na własnej skórze przekonała się, co to znaczy trudne życie. "Chcesz porozmawiać o bonach żywnościowych? Mogę o tym pogadać. Chcesz pomówić o bankach żywności? Bo ja mam coś na ten temat do powiedzenia" - przyznała gwiazda w wywiadzie dla magazynu "People".

Rodzina Katy nie miała nic wspólnego z show-biznesem, więc wokalistka nie mogła liczyć na żadne ułatwienia ani znajomości na początku kariery. Co więcej, piosenkarka musiała martwić się nie tylko tym. Rodzina Perry nie należała do najbogatszych, więc często korzystała z pomocy społecznej. Gdy okazało się, że nastolatka ma talent wokalny, Katy śpiewała na ulicy, żeby zarobić chociaż 20 dolarów. Problemem okazał się nie tylko brak pieniędzy. Rodzice artystki byli głęboko wierzący i narzucali swoje konserwatywne oraz patriarchalne zasady dzieciom. W rozmowie z "Vanity Fair" gwiazda przyznała, że jedyną dozwoloną książką w rodzinnym domu była Biblia, nie było też mowy o słuchaniu "zwykłej" muzyki. Wokalistka podsumowała, że czuje się, jakby "w ogóle nie miała dzieciństwa".

Shania Twain

Historię Katy z pewnością doskonale rozumie Shania Twain. Rodzice piosenkarki rozwiedli się, kiedy ta miała zaledwie dwa lata. Shanię oraz jej rodzeństwo matka wychowywała razem z drugim mężem, którego dzieci traktowały jak ojca. Dzieciństwo artystki było dalekie od ideału. Między rodzicami zdarzały się karczemne awantury, do tego rodzina miała bardzo niskie dochody, więc nie zawsze wystarczyło pieniędzy na jedzenie.

Wokalistka przyznała, że była tak biedna, iż w szkole niektóre dzieci trzymały się od niej z daleka. Twain od najmłodszych lat miała jednak wyraźny talent wokalny, więc starała się pomóc rodzinie śpiewaniem. 8-latka występowała nocami w barach i śpiewała klasyki country, żeby zarobić na jedzenie. Koncertowanie dla kompletnie pijanej publiczności nie było jej ulubionym zdjęciem, ale ostatecznie okazało się niezłą szkołą przed prawdziwą karierą. Zanim jednak ta nadeszła, rodzinę artystki spotkał jeszcze wielki dramat. Rodzice wokalistki zginęli w wypadku samochodowym, kiedy Shania miała 21 lat. Kanadyjka musiała wtedy zaopiekować się młodszym rodzeństwem.



Zdjęcie Katy Perry / Gilbert Flores / Getty Images

Corey Taylor

Powiedzieć, ze wokalista grupy Slipknot ma za sobą trudną młodość, to jakby nic nie powiedzieć. Ojciec muzyka zostawił rodzinę, zanim chłopak się urodził. Samotna matka artysty bardzo często zmieniała pracę, żeby utrzymać rodzinę, więc Corey często się przeprowadzał. Jako 15-latek wokalista mógł wymienić już ponad 20 miejsc, w których mieszkał. Muzyk nałogowo palił papierosy, miał spory problem z alkoholem, a jeszcze większy z narkotykami.

Chwila refleksji zdarzyła się, kiedy nastoletni artysta przedawkował podczas jeden z imprez. Znajomi myśleli, że nie żyje, więc wrzucili Taylora do śmietnika. Wokalista obudził się kilkanaście kilometrów od domu, bez butów i koszulki, za to z zakrwawioną twarzą. Po tym incydencie muzyk trafił do babci, która starała się, żeby wnuk wyszedł na prostą, chociaż nie było to wcale łatwe. Zdesperowana kobieta czasem wyrzucała Coreya z domu, żeby dać mu nauczkę i przekonać go do rzucenia używek. Artysta ma na koncie próbę samobójczą i wiele lat zmagań z nałogami, ale zawsze powtarzał, że niczego by nie osiągnął, gdyby nie pomoc babci.

James Hetfiled

Rodzice muzyka byli religijnymi konserwatystami. Kościół, do którego należeli, nie uznawał korzystania z pomocy tradycyjnych lekarzy. Jeśli ktoś zachorował, nawet poważnie, miał się po prostu modlić i czekać na wyzdrowienie. James bardzo wcześnie zaczął kwestionować to podejście, ale jako dziecko nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Miał za to problemy w szkole, bo jego rówieśnicy często wyśmiewali poglądy rodziny.

Sytuacja Hetfieldów pogorszyła się, kiedy rodzice wokalisty się rozwiedli, ojciec zniknął, a matka musiała sobie radzić z utrzymaniem Jamesa oraz jego rodzeństwa. To nie koniec problemów. Cynthia zachorowała na raka. Kobieta ukrywała przed dziećmi swoje problemy tak długo, jak się tylko dało. Co więcej, nie było żadnej nadziei na wyleczenie, bo matka artysty - zgodnie ze swoją wiarą - nie uznawała żadnych "ziemskich" terapii. Cynthia zmarła, gdy lider Metalliki był jeszcze nastolatkiem. Muzyk wiele razy wracał do bolesnych wspomnień w piosenkach.

50 Cent

Niektórzy tylko rapują o trudnym życiu, ale 50 Cent na własnej skórze przekonał się, co ono oznacza. Muzyk wychowywał się w trudnej nowojorskiej okolicy. Jeśli spodziewacie się teraz opowieści o matce artysty, która od rana do wieczora harowała jako sprzątaczka na utrzymanie rodziny, to... nie tym razem. Sabrina handlowała narkotykami. Kobieta zginęła jednak w pożarze, kiedy raper miał osiem lat, ojciec opuścił rodzinę dawno temu, więc chłopak trafił do dziadków.

Podczas gdy jego opiekunowie byli przekonani, że wnuk jest na zajęciach dodatkowych, muzyk po szkole sprzedawał narkotyki. 12-latek przyznał się dziadkom do swojego zajęcia dopiero po tym, jak wykrywacz metali w szkole odkrył, że chłopak przyniósł do placówki broń. Artysta miał później kłopoty z prawem jeszcze kilka razy. W latach 90. 50 Cent sprzedał używki podstawionemu policjantowi, a niewiele później służby przeszukały jego mieszkanie i znalazły narkotyki na handel. Artyście udało się nie trafić za kratki tylko dlatego, że wziął udział w specjalnym programie wychowawczym dla "świeżych" przestępców.