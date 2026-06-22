Kim jest żona Andrzeja Rosiewicza? Jest od niego 25 lat młodsza

Andrzej Rosiewicz jest jedną z legend polskiej muzyki rozrywkowej. Poza jego życiem zawodowym, fanów interesuje też jego życie prywatne, a przede wszystkim 25 lat młodsza żona - Iwona.

Andrzej Rosiewicz, starszy mężczyzna w niebieskiej koszuli w paski i turkusowej muszce, uśmiecha się.
Andrzej RosiewiczPIOTR KAMIONKAReporter

Urodzony w 1944 roku Andrzej Rosiewicz najbardziej kojarzony jest z przebojami estrady, jak m.in. "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę", "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło...", ale jego muzyczna kariera sięga lat 60.

Jeszcze jako student na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie występował w klubach jazzowych. W latach 1967-68 był związany z zespołem Old Timers, wystąpił również na kultowym festiwalu Jazz Jamboree.

"Jestem magister inżynier melioracji wodnych. Chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, użyźniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, a tu palec się pokazał z nieba wskazujący na mnie i usłyszałem: 'Rosiewicz, będziesz błaznem'" - mówił kiedyś w rozmowie z "Super Expressem".

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Michał Boroń

Kim jest żona Andrzeja Rosiewicza?

Jak to często bywa, fani Rosiewicza zainteresowani są również jego życiem prywatnym. Przez większą część życia piosenkarz był skoncentrowany na karierze i do 50-tki mieszkał z mamą. Dopiero później, podczas wyborów Miss Rzeszowszczyzny, poznał miłość swojego życia - 25 lat młodszą Iwonę. "Iwonka pochodzi z Krakowa, jest absolwentką ekonomii. Od razu zaproponowałem, że pokażę jej Pałac Kultury, a ona wystąpiła z propozycją obejrzenia Smoka Wawelskiego, i tak się połączyliśmy" - opowiadał później Rosiewicz redakcji shownews.pl.

"Poznaliśmy się potem na bankiecie, wymieniliśmy się telefonami i zaczęliśmy chodzić na randki. Była ładną i zdolną muzycznie blondynką. Nadal jest" - mówił wokalista w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia".

Para wzięła ślub w 1997 roku, Rosiewicz miał wtedy 53 lata. Doczekali się trójki dzieci - Jędrzeja i bliźniaków: Ireny i Adama. Obecnie mieszkają w Piasecznie pod Warszawą.

Kobieta w kolorowej sukience z kwiatowym wzorem i mężczyzna w białej koszuli oraz kamizelce z abstrakcyjnym motywem stoją obok siebie, patrząc na siebie z uśmiechem podczas wydarzenia na świeżym powietrzu.
Andrzej Rosiewicz z żoną w 1998 rokuNiemiec AKPA


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