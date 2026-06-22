Kim jest żona Andrzeja Rosiewicza? Jest od niego 25 lat młodsza
Andrzej Rosiewicz jest jedną z legend polskiej muzyki rozrywkowej. Poza jego życiem zawodowym, fanów interesuje też jego życie prywatne, a przede wszystkim 25 lat młodsza żona - Iwona.
Urodzony w 1944 roku Andrzej Rosiewicz najbardziej kojarzony jest z przebojami estrady, jak m.in. "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę", "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło...", ale jego muzyczna kariera sięga lat 60.
Jeszcze jako student na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie występował w klubach jazzowych. W latach 1967-68 był związany z zespołem Old Timers, wystąpił również na kultowym festiwalu Jazz Jamboree.
"Jestem magister inżynier melioracji wodnych. Chciałem iść na pola, nawadniać, odwadniać, użyźniać, żeby plony w ojczyźnie były wysokie, a tu palec się pokazał z nieba wskazujący na mnie i usłyszałem: 'Rosiewicz, będziesz błaznem'" - mówił kiedyś w rozmowie z "Super Expressem".
Kim jest żona Andrzeja Rosiewicza?
Jak to często bywa, fani Rosiewicza zainteresowani są również jego życiem prywatnym. Przez większą część życia piosenkarz był skoncentrowany na karierze i do 50-tki mieszkał z mamą. Dopiero później, podczas wyborów Miss Rzeszowszczyzny, poznał miłość swojego życia - 25 lat młodszą Iwonę. "Iwonka pochodzi z Krakowa, jest absolwentką ekonomii. Od razu zaproponowałem, że pokażę jej Pałac Kultury, a ona wystąpiła z propozycją obejrzenia Smoka Wawelskiego, i tak się połączyliśmy" - opowiadał później Rosiewicz redakcji shownews.pl.
"Poznaliśmy się potem na bankiecie, wymieniliśmy się telefonami i zaczęliśmy chodzić na randki. Była ładną i zdolną muzycznie blondynką. Nadal jest" - mówił wokalista w wywiadzie dla "Dobrego Tygodnia".
Para wzięła ślub w 1997 roku, Rosiewicz miał wtedy 53 lata. Doczekali się trójki dzieci - Jędrzeja i bliźniaków: Ireny i Adama. Obecnie mieszkają w Piasecznie pod Warszawą.