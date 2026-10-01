Kariera poza Polską? Im udało się odnieść sukces za granicą!

Rafał Samborski

Jakoś tak się przyjęło, że przez długi czas powszechnie uznawano Zachód za naturalny kierunek dla każdego artysty, który podbił polskie listy przebojów. Wielu próbowało, wielu wróżono ogromną karierę, ale niewielu ostatecznie mogło na nią liczyć. Oto jednak polscy artyści, którzy zwojowali serca zagranicznych słuchaczy.

Basia Trzetrzelewska śpiewa na scenie, trzyma mikrofon, ma długie ciemne włosy i czarną bluzkę z naszyjnikiem.
Basia Trzetrzelewska to jedna z polskich artystek, którym udało się odnieść sukces za granicąFilip BlazejowskiAgencja FORUM

Basia

Zacznijmy od najbardziej rozpoznawalnego przypadku, który, o dziwo, zawsze wydawał mi się w Polsce nieco pomijany. A przecież dwa albumy Basi Trzetrzelewskiej uzyskały w Stanach Zjednoczonych status platynowych płyt. Jej utwory z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku są świadectwem swoich czasów, zgrabnie łącząc sophisti-pop i jazz: w kultowym "Time and Tide" usłyszycie zarówno jazzowy fortepian, jak i saksofon. Brzmi to nieco anachronicznie, ale trzeba też przyznać, że przynajmniej skala głosu Basi imponuje nawet i dziś.

Artystka wielokrotnie była nagradzana przez przedstawicieli polskich władz za swój wkład w szerzenie polskiej kultury na świecie, a w jej rodzinnym Jaworznie można nawet zobaczyć poświęcony jej mural. Ponoć często odwiedza Polskę, choć na co dzień od wielu dekad mieszka w Wielkiej Brytanii.

Hania Rani

Ilu artystów może się pochwalić koncertem na dziedzińcu Pałacu Inwalidów w Paryżu, występem dla KEXP - jednej z najsłynniejszych niezależnych stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych - oraz muzyką do wielokrotnie nagradzanego filmu Joachima Triera "Wartość sentymentalna"?

A to tylko kropla w morzu, bo lista osiągnięć Hani Rani jest naprawdę imponująca. Nic dziwnego, że stawia się ją w jednym rzędzie z takimi artystami jak Ólafur Arnalds, Max Richter czy Nils Frahm. Nie chodzi tylko o to, że podobnie jak oni artystka porusza się głównie w klimatach neoklasycznych. Chwila obcowania wystarczy, aby przekonać się o tym, że mamy do czynienia z czymś naprawdę wielkim.

Kobieta grająca na fortepianie i śpiewająca do mikrofonu na scenie podczas koncertu, w tle klawiatura i światła sceniczne.
Hania Rani podczas występu w Somerset House w Wielkiej BrytaniiMartin HarrisAgencja FORUM

Skalpel

Dwóch wrocławskich producentów muzycznych spotyka się na przełomie XX i XXI wieku, grzebią w polskich płytach jazzowych i z sampli z nich tworzą zupełnie nowe kompozycje, stając w szranki z takimi twórcami jak DJ Shadow, RJD2 czy DJ Cam.

Tak właśnie można opisać początki historii Igora Pudły i Marcina Cichego, którzy tworzą duet Skalpel. Pierwszy z nich był wcześniej redaktorem naczelnym kultowego czasopisma hip-hopowego "Klan". Drugi natomiast współtworzył wytwórnię Blend Records, dzięki której pierwsze kroki na scenie stawiali tacy artyści rapowi jak Grammatik, Fenomen czy donGURALesko.

W 2004 roku duet podpisał kontrakt z kultową brytyjską wytwórnią Ninja Tune, nakładem której wydał kultowe albumy "Skalpel" oraz "Konfusion", zapisując się złotymi zgłoskami na kartach historii europejskiej muzyki elektronicznej, a konkretniej nu jazzu. Od albumu "Transit" z 2014 roku muzycy działają już na własną rękę i znacznie poszerzyli obszar poszukiwań brzmieniowych, a od czasu do czasu można zobaczyć ich grających z big-bandem.

Behemoth

Patrząc na to, jak medialną postacią stał się Nergal, mam wrażenie, że nazywanie Behemotha fenomenem to mało. I owszem, za Adamem Darskim ciągnie się masa kontrowersji: głównie związanych z zarzutami obrażania uczuć religijnych.

Z perspektywy muzycznej trzeba jednak przyznać, że Behemoth może pochwalić się niezwykle równą dyskografią, w której najsłabszymi punktami są w zasadzie jedynie amatorskie początki. Obcowanie z ich płytami daje pewność, że doświadczycie blackened deathmetalowego łojenia odegranego z najwyższą możliwą precyzją: szczególnie w nieziemskich partiach perkusyjnych, za które odpowiada Zbigniew "Inferno" Promiński. Jestem pewien, że właśnie ta techniczna precyzja, dbałość o brzmienie oraz unikalny wizerunek sprawiają, że zespół może pochwalić się masą fanów na całym świecie.

Michał Urbaniak

Skrzypce nie są pierwszym instrumentem, który kojarzy się z jazzem. Być może dlatego Michał Urbaniak - wykształcony właśnie w grze na skrzypcach - w młodym wieku nauczył się również grać na saksofonie i przez pewien czas wstrzymywał się z wykorzystywaniem smyczka w nagraniach.

Pierwsze profesjonalne kroki stawiał u boku Zbigniewa Namysłowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego oraz Krzysztofa Komedy. W 1973 roku na stałe wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zasłynął przede wszystkim za sprawą własnego pomysłu na muzykę fusion, łączącą brzmienia jazzowe z rockowymi, a także projektu Urbanator, w którym zestawił jazz z rapem.

Zmarły w 2025 roku Michał Urbaniak jako jedyny mógł pochwalić się również tym, że wziął udział w uhonorowanym nagrodą Grammy albumie "Tutu" legendarnego Milesa Davisa. Współpracą z tym muzykiem nie mógł wpisać do swojego portfolio żaden inny Polak.

Starszy mężczyzna ubrany w jaskrawozieloną koszulkę i kolorową chustę gra na saksofonie, z wyraźnym zaangażowaniem na twarzy; w tle jasny budynek z ozdobnymi oknami.
Michal Urbaniak podczas koncertu Jazz na Starówce w 2020 r.Aleksander KepliczAgencja FORUM

kets4eki

Pewnie wielu z was zobaczy tę ksywę i odpowie pod nosem: "Kto?". Chociaż ignorancja nie jest czymś, czym należy się chwalić, moi drodzy, tutaj taka reakcja jest uzasadniona. Wydaje się bowiem, że kets4eki trafił idealnie w hyperpopową niszę, łącząc estetykę anime z kulturą scene, kojarzoną powszechnie z zespołami pokroju Bring Me The Horizon. Efekt? Liczby nie kłamią. Według Spotify ten zaledwie 21-letni wokalista jest jednym z najczęściej słuchanych za granicą Polaków.

6SYNTHMANE

To dość podobny do poprzedniego przypadek, będący znakiem naszych czasów. Jeżeli wasze palce spędzały na TikToku znacznie więcej czasu niż powinny, a oczy zbyt długo wpatrywały się w ekran, nie sposób, abyście nie natknęli się na phonkowe utwory tego warszawskiego producenta. 6SYNTHMANE z niezwykłą łatwością tworzy produkcje, które nie są szczególnie przystępne, ale ich niepowtarzalny, mroczny klimat potrafi zahipnotyzować słuchacza. Młodsi odbiorcy mogą go kojarzyć również ze współpracy z raperem MIÜ.

Rafał Brzozowski oddał hołd Zbigniewowi Wodeckiemu. "To kosztowało wiele emocji"Polsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze