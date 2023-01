Kariera Hailee Steinfeld. Jak potoczył się los dziecięcej gwiazdy?

Hailee Steinfeld to jedna z najbardziej wszechstronnych gwiazd młodego pokolenia. Jej ostatnio wydana piosenka "Coast" to pierwszy utwór od czasu wydania EPki w 2020 roku. Fani mogą się spodziewać, że "Coast" to zapowiedź nowej ery. My za to sprawdzimy, jak rozwijała się kariera piosenkarki na przestrzeni lat.

Hailee Steinfeld - kariera muzyczna aktorki /Arturo Holmes/FilmMagic /Getty Images