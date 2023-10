Jak wyglądała kariera muzyczna Pawła Domagały? Długo mierzył się z porażką

Paweł Domagała urodził się w 1984 r. we Wrocławiu, lecz wychowywał się w Radomiu. To właśnie tam ukończył liceum, a następnie udał się do Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (do 2007 r.). Z początku wiązał przyszłość wyłącznie z aktorstwem, jednak stale pasjonował się również muzyką. Jeszcze podczas szkoły średniej zagrał swoją pierwszą rolę. W 2009 r., wraz z Igorem Przebindowskim, Wojciechem Królem oraz Fryderykiem Młynarskim, założył kapelę Ginger.

Grupa nie odniosła sukcesów na rynku muzycznym, lecz Paweł Domagała sukcesywnie realizował się w karierze aktorskiej. Współpracował z wieloma teatrami, m.in. Teatrem Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego oraz Teatrem Dramatycznym im. Gustawa Holoubka (obecnie połączone jako Teatr Dramatyczny w Warszawie), Teatrem Montownia, Teatrem "Polonia", a także Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Grał w filmach, m.in. w komedii romantycznej "Serce nie sługa" i dwóch częściach hitu "Wkręceni". Dopiero w 2016 r., tym razem solowo, powrócił do muzyki.

Paweł Domagała o sukcesie "Weź nie pytaj"

Przebój "Weź nie pytaj" (posłuchaj! ) obecnie posiada 150 milionów odsłon na platformie YouTube i ponad 24 miliony odsłuchów na Spotify. Niedawno w rozmowie z portalem o2.pl Paweł Domagała opowiedział o kulisach tego hitu. Co ciekawe, z początku dziennikarze i rozgłośnie radiowe nie były przekonane co do potencjału kawałka, a zmieniło się to za sprawą fanów artysty. "Miałem mnóstwo propozycji. Byliśmy na spotkaniu dotyczącym reklamy w jednej z firm i stwierdziliśmy: 'Kurde, nikt nas nie chciał. Żadne radio. To wszystko stało się dzięki ludziom i teraz tak zarabiać na tym...'. Powiedzieliśmy wtedy 'nie', strasznie się na nas zdenerwowali" - przytoczył jedną z historii dotyczących kawałka wokalista.

"Mam szacunek do ludzi, którzy to zrobili. Dopiero po czasie to sobie uświadomiłem. Na pierwszej płycie nie było jeszcze 'Weź nie pytaj', nie było ani jednej piosenki w radio - a wyprzedaliśmy całą trasę w parę dni. Sprzedała się w nakładzie 40 tysięcy. Nikt nie wiedział, że istnieje taka płyta, to była poczta pantoflowa, to wszystko stało się organicznie, od ludzi. Wydaliśmy na promocję płyty '1984' 600 zł" - dodał.



Do tej pory pierwszym skojarzeniem z muzyczną drogą Pawła Domagały jest właśnie przebój "Weź nie pytaj". Autor nie traktuje tego jednak jak przekleństwo, wręcz przeciwnie. Z dumą uznaje to za swój znak rozpoznawczy. Po wydaniu tego utworu wokalista szturmem podbił mainstream i do dziś występuje na wielkich scenach i festiwalach. Oczywiście repertuaru mu nie brakuje - w 2020 r. wydał swoją trzecią płytę pt. "Wracaj", a dwa lata później w sprzedaży pojawił się jego kolejny krążek "Narnia".

Paweł Domagała i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Aktor i wokalista od 2023 r. pełni rolę jurora w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Poza nim, w jury zasiada także Małgorzata Walewska i Robert Janowski. Niedawno fani zaczęli obawiać się o przyszłość Domagały w programie, ponieważ w jednym z odcinków zastąpiła go Joanna Liszowska. Po wielu plotkach i spekulacjach artysta postanowił sam na to odpowiedzieć. W rozmowie z "Super Expressem" krótko i stanowczo zdementował wszelkie podejrzenia. "Nie mogłem się pojawić na nagraniach, bo grałem Koncert". Na kolejne pytanie, czy w kolejnych edycjach show będziemy go mogli nadal oglądać, odpowiedział twierdząco.

Paweł Domagała z żoną - to córka znanego aktora

Nie wszyscy wiedzą, że artysta od 25 maja 2013 roku jest w związku małżeńskim z córką Andrzeja Grabowskiego, Zuzanną Grabowską. Para doczekała się dwóch córek, Hanny (2012 r.) i Barbary (2018 r.). Poznali się jeszcze na studiach, kiedy obsadzano ich w tych samych sztukach teatralnych. Wówczas oboje byli jednak w związkach i dopiero po okresie nauki, kiedy trafili razem do Teatru Dramatycznego w Warszawie, oficjalnie zaczęli się spotykać. Są razem do dziś i chętnie pojawiają się wspólnie na ściankach.

Premiera serialu "Rafi"

Podczas tegorocznej edycji Earth Festivalu w Uniejowie rozmawialiśmy z Pawłem Domagałą m.in. o tym, na jak ważna jest dla niego premiera serialu "Rafi". - Bardzo się cieszę, to jest dla mnie wielkie wydarzenie i osobiste, i artystyczne. Bardzo się też cieszę, że po pierwszych pokazach dla niektórych dziennikarzy, odbiór jest taki, o jaki nam chodziło - że serial jest wyróżniający się i śmieszny. Cieszę się, że to dziecko niedługo pójdzie w świat - skomentował wówczas artysta.

Premiera serialu odbyła się 6 października na platformie Polsat Box Go. "Jest to taki, mamy nadzieję, serial pełen nadziei i radości, takiej metafizyki i magii, takiego rodzaju bajkowości. Jest trochę o tym, że w każdym człowieku jest dobro, nawet jak stara się je ukryć - takie dobro, którego nie da się ukryć, nie da się udać. I przede wszystkim też jest komedią - jest bardzo śmieszny. Myślę, że zdecydowanie nie było takiego serialu jeszcze, ja nie pamiętam w Polsce. Jestem też bardzo ciekawy, jak zostanie przyjęty, czy się spodoba, czy będzie śmieszny. Też nastawiliśmy się na taki mocniejszy żart. Mam nadzieję, że znajdzie swoich odbiorców" - opowiadał artysta już chwilę przed premierą.

Z tej okazji zadbał również o warstwę muzyczną. Poza świetnymi nazwiskami polskiego kina, w serialu zobaczymy również postacie związane z muzyką, a wśród nich pojawi się m.in. Janusz Panasewicz i Piotrek Rogucki. Paweł Domagała wydał również niedawno singel reklamujący produkcję o tym samym tytule (Posłuchaj!) .