Spis treści: 01 Madonna – początki kariery. Zanim została piosenkarką, tańczyła i... grała na perkusji

02 Madonna jako międzynarodowa gwiazda muzyki pop i filantropka

03 Madonna obecnie. Piosenkarka była w szpitalu – co się stało?

Madonna – początki kariery. Zanim została piosenkarką, tańczyła i... grała na perkusji

Madonna Louise Ciccone urodziła się 16 sierpnia 1958 roku w Bay City w amerykańskim stanie Michigan. Początkowo chciała rozwinąć karierę w tańcu, który studiowała na Uniwersytecie Michigan. Jej przygoda z twórczością muzyczną rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy to wspólnie z Danem Gilroyem założyła zespół Breakfast Club, w którym przyszła gwiazda popu grała na perkusji. Nie zagrzała tam jednak miejsca, ponieważ w 1980 roku założyła grupę Emmy, w której mogła skupić się na rozwoju jako wokalistka.

Reklama

Jej pierwszy utwór "Everybody" został w całości napisany przez nią samą. Singiel spotkał się z pozytywnym odbiorem – był puszczany w różnych klubach i na dyskotekach. Madonna podpisała kontrakt z wytwórnią Sire Record, dzięki któremu w 1983 roku mogła wypuścić swój debiutancki album o nazwie "Madonna". Album został entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy i wkrótce trafił na zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w USA – "Billboard 200".

Madonna jako międzynarodowa gwiazda muzyki pop i filantropka

Po pierwszym udanym albumie kariera Madonny nabrała rozpędu – wokalistka wydała również inne świetnie sprzedające się krążki. Mowa tu o "Like a Virgin" z 1984 roku, "True Blue" z 1986 roku czy "Like a Prayer" z 1989 roku. Przez lata działalności Madonna wypracowała sobie niezwykle charakterystyczny styl muzyczny. Tworzy głównie piosenki popowe, które na teledyskach i koncertach urozmaica rozmaitymi choreografiami tanecznymi ze swoim udziałem. W niektórych utworach da się również wyczuć brzmienie rocka, funku czy R&B.

Madonna zaliczyła również kilka angaży w filmach. Piosenkarka zagrała między innymi w produkcjach takich jak:

Niespodzianka z Szanghaju (1986);

Kim jest ta dziewczyna? (1987);

Sidła miłości (1993);

Evita (1999);

Układ prawie idealny (2000);

Śmierć nadejdzie jutro (2002).

Zdjęcie Madonna. / Kevin Mazur / Contributor / Getty Images

Oprócz działalności w produkcji muzycznej Madonna jest również filantropką. Prowadzi pomoc dla krajów afrykańskich, szczególną uwagę poświęcając Malawi. Co ciekawe, artystka adoptowała z tego państwa czwórkę dzieci.

Magazyn Rolling Stones określił Madonnę mianem "jednego z największych artystów popowych w historii". Piosenkarka zdobyła niezliczoną liczbę nagród i na zawsze zapisała się w historii muzyki.

Madonna obecnie. Piosenkarka była w szpitalu – co się stało?

Jakiś czas temu pojawiły się niepokojące wieści dotyczące Madonny. Gwiazda muzyki pop wylądowała na oddziale intensywnej terapii, gdzie musiała być intubowana. Jej zły stan najprawdopodobniej był spowodowany sepsą. Madonna trafiła do szpitala z wysoką gorączką i poważną infekcją bakteryjną. Fani na całym świecie byli zszokowani tym, co spotkało ich idolkę.

Jak wynika z najnowszych informacji, Madonna została wypisana do domu, gdyż jej stan uległ poprawie. Jednak z wiadomości przekazywanych przez jej otoczenie wynika, że piosenkarka nadal czuje się słaba i praktycznie nie wstaje z łóżka. To wydarzenie stawia pod znakiem zapytania jej długo wyczekiwaną trasę koncertową “Celebration", która, póki co, nie została jeszcze odwołana.

Miejmy nadzieję, że stan Madonny wkrótce ulegnie znacznej poprawie. Jej fani na całym świecie ściskają za nią kciuki.

Zobacz też:

Co dalej z trasą Madonny? Wieści nie są optymistyczne

Najlepsza płyta w karierze Madonny? Zszokowała nią nawet swoich fanów

Madonna pokazała pierwotny teledysk do "American Life". 20 lat temu wywołałaby skandal?