Festiwal Fama 2025: trzeci dzień. "Ja nic nie pamiętam"
Po trzecim dniu Famy zostały ze mną dwa główne obrazki. Pierwszy to wypowiadane w spektaklu "Ja nic nie pamiętam, jestem naprawdę bardzo stara". Drugi to starsi państwo wychodzący ze spotkania literackiego ze zdaniem "Chodźmy na koncerty, muszę zobaczyć tę Bandę Debili".
Trzeci dzień Festiwalu Fama rozpoczęłam od wspomnianego już spektaklu "Bękarty Bernadetty" wystawianego przez Szkołę Aktorską Teatru Śląskiego. To jeden z tych występów, które zostawiają w widzu jakąś swoją cząstkę na zawsze. Opowiada o głośnej sprawie dzieci, które przeżyły piekło w zabrzańskim ośrodku Sióstr Boromeuszek, i o dorosłych, którzy nie zauważają albo nie chcą widzieć. Spektakl mocny w przekazie, ale też bardzo ładny wizualnie. Co prawda mam już swój typ na najlepszy spektakl tej edycji, ale "Bękarty Bernadetty" ustawiły się zaraz na drugim miejscu. Warto zobaczyć.
Następnie kolejne spotkanie z cyklu Miejsca Literatury - w przestrzeni Galerii ms44 Krzysztof Lichtblau rozmawiał z pisarką i autorką sztuk teatralnych Weroniką Murek o jej najnowszej książce "Urodziny". Już w samym opisie głównej bohaterki robi się ładnie: "Kogo gra w swoim życiu? A może to życie z nią pogrywa?". Przesympatyczna, a jednocześnie niełatwa rozmowa o języku, kapitalizmie, wypaleniu i zmęczeniu, z którego już nie da się odpocząć. Książka dołożona do kolekcji.
No, a potem wszyscy poszli do Hali Basenu Północnego, bo chcieli zobaczyć Bandę Debili. Wcześniej zagrał jeszcze zespół Gilzy, z którym spotkałam się już w półfinałach Wielkopolskich Rytmów Młodych. Przypomnę tylko, że słowo "gilzy" ma wiele znaczeń i są to m.in. albo te bibułkowe rurki do papierosów lub tekturowe rolki, na które nawija się papier toaletowy albo ręczniki kuchenne. Wspaniała nazwa na zespół punkowy. Niestety wokalista Igor występował w normalnych czarnych spodniach, a czekałam na tiulową, różową spódniczkę. No ale nic, może następnym razem! Usłyszeliśmy m.in. "Sigmę" czy "Narcyza", który - nie wiem, czy panowie znają - kojarzył mi się trochę z zespołem Zmaza. Pogo niestety nie było, choć potencjał był.
Jako druga na scenę wyszła Banda Debili. Serio, wymyślili taką nazwę, że samo to przyciągnęło na ich koncert ludzi z każdej grupy wiekowej. Nieodparte skojarzenia z Braćmi Figo Fagot, przy czym Braci chciałabym anulować ze sceny, a chłopaki z Wrocławia mnie jednak bawiły. Przy "Samotnym kowboju" odpalił mi się jeszcze obraz Anti Dread i ich "Różowego kowboja", tak że tak. Jeden z tych koncertów, podczas których nie wiesz, na co patrzysz, ale ci się podoba.
Po takim wstępie przyszedł czas na trochę wyciszenia. Najpierw DOMI/NIKA, którą z poprzednich lat możecie kojarzyć pod nazwą Groberska lub z projektu Vyspa. Ten nowy solowy projekt brzmi jak muzyka, która szybko może podbić stacje radiowe. Po niej kolejna Dominika - Dominika Barabas. Czy byłam zaskoczona, że to prezentacja konkursowa? O jeszcze jak. Tam wszystko jest, jak trzeba - piękny jazzowy głos, określony wizerunek, obycie na scenie, piosenki o czymś. Był też m.in. cover "Weźcie sobie, chłopaki, ten kraj", który mogliście słyszeć w wykonaniu Rynkowskiego. Wiadomo, pan Ryszard ładnie, ale Dominika jednak wpakowała tam więcej emocji. Top środowych koncertów.
I - jak to Fama ma chyba w zwyczaju, bo trzy razy to już seria - świetne zakończenie, tym razem dostarczone przez Głupi Komputer. W opisie tego zespołu można przeczytać, że "repertuar sklasyfikować dość trudno, ale próbując to zrobić, można napisać, że są to jednocześnie przebojowe piosenki, awangardowa muzyka improwizowana, ciężka elektronika, toksyczny drum'n'bass i popowe ballady, złączone w jeden nieprzerwany, taneczny set koncertowy". No coś takiego, ale można też bardziej zrozumiale, że jazz z elektroniką. Co prawda ich pierwsza płyta nosi tytuł "Jazz Not Found", ale jednak found, posłuchajcie sami.