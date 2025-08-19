Festiwal Break in Classic: tam, gdzie klasyka bezpardonowo spotyka się z rozrywką

Kiedyś Penderecki, dziś Orliński i Dębicz. Ci ostatni odpowiadają za święto muzyki klasycznej, ale w nowy sposób jej przeżywania: bez barier, bez snobizmu i bez zbędnego patosu.

"Kochamy klasykę, bo odnajdujemy w niej prawdziwe życie - ze wszystkimi odcieniami" - mówią dyrektorzy artystyczni festiwalu, kontratenor Jakub Józef Orliński i pianista-improwizator Aleksander Dębicz. Obaj są uznanymi artystami o międzynarodowych karierach, ale też reprezentantami nowego pokolenia twórców, którzy odważnie przekraczają granice gatunków.

Orliński - jeden z najbardziej rozpoznawalnych kontratenorów świata, znany nie tylko z występów w Metropolitan Opera czy Operze Paryskiej, ale także z łączenia sztuki wokalnej z breakdance'em i nowoczesnym wizerunkiem scenicznym. Jako jedyny Polak wystąpił na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Dębicz - pianista, kompozytor i improwizator, który potrafi w jednej frazie połączyć Bacha z filmową dramaturgią i jazzowym pulsem. Ich wspólna energia zaowocowała pomysłem na wydarzenie, które "zrywa z konwencją i zaprasza do wspólnego przeżywania piękna - tak, jak podpowiada serce". Jak obaj zgodnie przyznają - festiwal był ich marzeniem od dawna.

Ale Break in Classic to nie tylko duet Orliński-Dębicz. To również plejada artystów z całej Europy, reprezentujących różnorodne gatunki, instrumenty i wrażliwości. Wśród zaproszonych wykonawców znalazł się m.in. Atom String Quartet - światowej klasy kwartet smyczkowy, łączący klasyczne wykształcenie z jazzową improwizacją. Ich najnowszy album "Universum" to fuzja inspiracji - od polskiego folkloru po brzmienia globalne.

Niecodzienny skład stworzyli również: Łukasz Kuropaczewski (gitara), Maciej Frąckiewicz (akordeon) i Bartek Miler (perkusja). Trio zaprezentowało materiał z albumu "Victoria".

22-latka uznawana jest za jedną z największych gwiazd. Wystąpiła na polskim festiwalu!

Na festiwalu pojawiła się też Lucie Horsch - zaledwie 22-letnia Holenderka, już uznawana za jedną z największych gwiazd fletu prostego. Jej interpretacje baroku są świeże, pełne energii i zupełnie pozbawione akademickiej sztywności. Podczas festiwalu okazało się, że Lucie gra też na pianinie i śpiewa operowo. Na scenie towarzyszyli jej Plínio Fernandes i Williamem Sabatier.

David Orlowsky i David Bergmüller zaprezentowali swój projekt "Alter Ego", łączący brzmienie klarnetu i lutni w zupełnie nowej formule - mieszance barokowych arcydzieł i autorskich kompozycji.

Z kolei albańska wokalistka i brytyjski gitarzysta - Elina Duni i Rob Luft - wprowadzili publiczność w świat ballad.

Nie zabrakło także Aphrodite Patoulidou - charyzmatycznej sopranistki z Grecji, która zachwycała już publiczność Staatsoper Berlin i London Symphony Orchestra.

To był najbardziej wyczekiwany element festiwalu. "Skończyły się wszystkie kopie albumu"

Festiwal otworzyła i zamknęła barokowa orkiestra Il Giardino d'Amore pod batutą Stefana Plewniaka - w towarzystwie Orlińskiego, Dębicza i innych artystów. Najbardziej wyczekiwanym punktem był jednak pokaz projektu "Let's BaRock" Orlińskiego i Dębicza. To mieszanka baroku z rockiem, jazzem i elektroniką. Przyznam, że już podczas pierwszego dnia festiwalu skończyły się wszystkie kopie tego albumu. Obok głównych artystów na scenie pojawili się także Marcin Ułanowski (perkusja) i Wojciech Gumiński (kontrabas).

Festiwal Break in Classic udowodnił, że muzyka klasyczna nie musi być elitarna ani niedostępna. Może być przestrzenią wolności, odkrywania, wzruszenia i śmiechu (każdy powinien posłuchać, jak Orliński naśladuje dźwięk trąbki).

"Nie trzeba znać zasad - wystarczy być gotowym na ekscytację" - piszą organizatorzy. I właśnie ta ekscytacja była najbardziej wyczuwalnym elementem festiwalu: wśród artystów, publiczności i w samej muzyce.

Break in Classic to wydarzenie, które redefiniuje pojęcie festiwalu muzyki klasycznej w Polsce. Zamiast pomnikowej powagi - radość, wolność i mistrzostwo. To festiwal, który ma szansę zmienić sposób, w jaki patrzymy na klasykę. Dyrektorzy generalni już opowiadają o zakończonej pierwszej edycji, możemy się tylko domyślać, że będą kolejne.

