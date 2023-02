Eurowizja to festiwal kiczu czy kreatywności? "Nikogo to nie dziwi"

Pierwsza edycja Eurowizji odbyła się w 1956 roku, ale mało prawdopodobne, żeby jej pomysłodawcy choćby wyobrażali sobie niektóre występy z przyszłości. Człowiek w przebraniu historycznej postaci, śpiewający piraci, metalowcy w maskach? Proszę bardzo! Kiedy ludzie myślą, że widzieli już wszystko, oto zjawiają się uczestnicy Eurowizji i mówią: "potrzymaj mi piwo".

Dschinghis Khan - "Dschinghis Khan"

Jeśli ktoś ogląda ten występ z 1979 roku dzisiaj, może pomyśleć, że był to dowcip. Otóż nie. Niemiecka grupa Dschinghis Khan postanowiła opowiedzieć historię, tu chyba bez niespodzianek, mongolskiego władcy, Czyngis-chana. Zespół ze szczegółami opisywał wyczyny tej postaci na polu bitwy i w sypialni, a to wszystko w towarzystwie tanecznych brzmień. Ukłony dla muzyków orkiestry, którzy, jak na profesjonalistów przystało, zawsze z poważnymi minami towarzyszyli występom. "Żywa" orkiestra na Eurowizji została zastąpiona gotowymi podkładami ponad 20 lat temu, więc to na pewno nie wina tej choreografii, za to, być może dzięki niej, "Dschinghis Khan" zajął w finale 4. miejsce.

Reklama

Wideo Dschinghis Khan sings "Dschinghis Khan"

Who See - "Igranka"

Co by się wydarzyło, gdybyśmy połączyli "Terminatora" i "Interstellar", a efekt podlali rapem? Trudno to sobie nawet wyobrazić, ale możliwy efekt pokazała w 2013 roku reprezentacja Czarnogóry. Na scenie działo się tyle, że pewnie niewielu widzów zapamiętało samą piosenkę. Lasery, wokaliści/raperzy w strojach kosmonautów, udający slow motion bez filmowych efektów, a do tego wokalistka, która "wynurzyła się" spod podłogi i odgrywała rolę cyborga. Wszystko oczywiście z pełną powagą.

Wideo Who See - Igranka (Montenegro) - LIVE - 2013 Semi-Final (1)

Verka Serduchka - "Dancing Lasha Tumbai"

To jeden z tych momentów, kiedy widzowie najpierw zastanawiają się, co właściwie oglądają, a później zapamiętują to na lata. Występ drag queen Verki Serduchki z 2007 roku dał Ukrainie nie tylko drugą pozycję w konkursie, ale też miejsce w historii imprezy. Może nie jest to najwybitniejsza piosenka w dziejach Eurowizji, bo też nie o to chodziło autorom, co nie zmienia faktu, że występ zrobił furorę na świecie. To kolejne połączenie, które w teorii nie miało prawa zadziałać: akordeony, kosmiczne disco, stroje przypominające reklamę folii aluminiowej i odliczanie po niemiecku. W praktyce - na widowni trudno było wypatrzeć osoby, które nie dały się porwać wyśpiewywanemu w kółko "I want to see: aha...".

Wideo Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai

Donatan & Cleo - "My Słowianie/We Are Slavic"

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć Polaków. Oczywiście nasza publiczność zdążyła przywyknąć do piosenki, a przede wszystkim teledysku, więc chyba nikogo w Polsce nie zaskoczyło to co działo się na eurowizyjnej scenie w 2014 roku. Za to za granicą występ był szeroko komentowany. Cleo i chórzystki były ubrane w ludowe stroje, tak samo zresztą jak pozostałe bohaterki sceny, które, hmm, bardzo sugestywnie ubijały masło i prały. Jeden z internautów skomentował w sieci występ: "To właśnie w tym roku moi rodzicie postanowili obejrzeć Eurowizję razem ze swoją grupą modlitewną". I jak tu nie wierzyć w siłę wyższą?

Wideo Donatan & Cleo - My Słowianie - We Are Slavic

Sunstroke Project & Olia Tira - "Run Away"

To, że ktoś gra na instrumencie, wcale nie znaczy, że na scenie jest skazany na miejsce za wokalistami. Sergey Stepanov, występujący pod pseudonimem Epic Sax Guy, wiedział, że występ na Eurowizji jest idealną szansą na zdobycie popularności. Dlatego, jakby nie było jutra, reprezentant Mołdawii co rusz wybiegał na przód sceny, żeby grać solówki na saksofonie i kręcić biodrami. Co prawda nie przyniosło to ekipie zwycięstwa w 2010 roku, za to Stepanov stał się internetowym memem, a jego twórczość zyskała wielu nowych fanów. Zadanie wykonane!

Wideo Sunstroke Project & Olia Tira - Run Away (Moldova) Live 2010 Eurovision Song Contest

Dustin the Turkey - "Irelande Douze Pointe"

Po co czekać na oceny widzów i jurorów, skoro samemu można sobie przyznać punkty? W 2008 roku taki odważny ruch wykonali reprezentanci Irlandii. Reprezentanci specyficzni, bo na czele grupy artystów stał, a właściwie siedział, indyk Dustin. Lalka śpiewała, kiwała się w rytm muzyki, dyrygowała tancerkami i zachęcała do głosowania na Irlandię, która oczywiście miała dostać tytułowe 12 punktów, czyli najwyższą euorowizyjną notę. Okazało się jednak, że indyk to za mało, żeby porwać widzów, bo Dustin nie dotarł do finału.

Wideo Dustin the Turkey (Ireland) - Irelande Douze Pointe

Sébastien Tellier - "Divine"

Reprezentant Francji zaprezentował w 2008 przebojowy utwór, który spokojnie mógłby stać się letnim hitem w radiu. Bardziej jednak niż piosenka, uwagę widzów zwróciły wydarzenia na scenie. Francuzi postawili na minimalizm, ale z przymrużeniem oka. Chórek był ucharakteryzowany tak, żeby każdy z wokalistów przypominał Telliera. Sam gwiazdor najpierw wjechał na scenę specjalnym wózkiem, a już podczas występu wspomagał się helem z balonów. Chociaż nie dało to Francuzom kompletu punktów, to przynajmniej pomogło w wyśpiewaniu wysokich partii.

Wideo Sébastien Tellier - Divine (France) Live 2008 Eurovision Song Contest

Lordi - "Hard Rock Hallelujah"

To do dziś jedno z największych zaskoczeń Eurowizji. W 2006 roku widzowie przecierali oczy ze zdumienia, kiedy fińska grupa Lordi postanowiła podbić serca publiczności hardrockowym utworem. Niektórych zaszokowała już sama piosenka, ale, gdyby to nie wystarczyło, muzycy postanowili wyróżnić się też strojami, gadżetami w postaci ruchomych skrzydeł i statywu mikrofonu w kształcie topora, a także maskami. Złośliwi śmiali się, że to taki niskobudżetowy Slipknot, ale to nie przeszkodziło grupie Lordi w zdobyciu pierwszego miejsca.

Wideo Lordi - Hard Rock Hallelujah

Czym zaskoczy nas Eurowizja 2023? O tym przekonamy się już w maju.

Czytaj także: