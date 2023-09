Maja Krzyżewska to 12-letnia wokalistka, która pochodzi ze wsi Szeszupka w gminie Jeleniewo. Swój talent wokalny szlifuje w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. Najlepiej czuje się śpiewając piosenki z gatunku pop. Młoda wokalistka występowała w programach takich jak "Szansa na sukces" czy "The Voice Kids", a także brała udział w licznych konkursach wokalnych.

Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2023 – Maja Krzyżewska reprezentantką Polski

Droga Mai Krzyżewskiej na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2023 rozpoczęła się od eliminacji w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Zaśpiewała wówczas utwór Adele "Set Fire To The Rain", którego wykonanie spotkało się z entuzjastycznym odbiorem przez jurorów.

W finałowej rundzie Maja musiała zmierzyć się z czwórką innych uzdolnionych dzieci. Każdy z kandydatów musiał wykonać cover. Mai Krzyżewskiej trafiła się piosenka "Photograph" Eda Sheerana. Oprócz niej, w eliminacjach udział wzięli: Daria Malicka z utworem Rosy Linn "Snap", Leon Olek wykonujący piosenkę Tones and I "Dance Monkey", Filip Robak, któremu trafiła się piosenka Harry'ego Stylesa "As It Was", a także Gracjana Górka, która zaśpiewała utwór Miley Cyrus "Flowers".

Wideo Maja Krzyżewska - I Just Need A Friend | 🇵🇱 Poland | National Final | Junior Eurovision 2023

Po ocenieniu występów przez jurorów oraz głosowaniu telewidzów, do superfinału trafiła Maja Krzyżewska oraz Leon Olek. Obydwoje musieli zaśpiewać piosenkę przygotowaną specjalnie na Eurowizję, czyli utwór "I Just Need A Friend". W jego powstanie zaangażowani byli Carla Fernandes, Dominic Buczkowski–Wojtaszek, Patryk Kumór, Piotr Zborowski i Maria Dzięcielak.

Zwycięzcę superfinału wybierali telewidzowie, którzy ostatecznie postawili na Maję Krzyżewską. 12-latka nie mogła ukryć wzruszenia, podobnie jak jej bliscy towarzyszący jej w preselekcjach. Warto wspomnieć, że piosenka "I Just Need A Friend", spotkała się z pozytywnym odbiorem nie tylko polskiej widowni, ale również zagranicznej.

Maja Krzyżewska była również uczestniczką "The Voice Kids"

Okazuje się, że Maja Krzyżewska może pochwalić się również uczestnictwem w programie "The Voice Kids" . Nastolatka wzięła udział w szóstej edycji. Na etapie przesłuchań w ciemno zaprezentowała utwór "Jak gdyby nic" Macieja Maciejczaka. Co ciekawe, Maciej Maciejczak triumfował w trzeciej edycji "The Voice Kids".

Ostatecznie swoje fotele odwrócili Cleo oraz Tomson i Baron. Maja Krzyżewska zdecydowała się na dołączenie do drużyny Cleo.

Kiedy i gdzie odbędzie się Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2023?

Maja Krzyżewska wykona utwór "I Just Need A Friend" podczas Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2023. Kiedy i gdzie odbędzie się to wydarzenie, które będą śledzić widzowie w całej Europie? Konkurs Piosenki Eurowizji Junior będzie miał miejsce w niedzielę 26 listopada 2023 roku w Nicei we Francji. Obiektem, w którym zorganizowany zostanie konkurs, jest hala widowiskowa Palais Nikaïa.

Kto weźmie udział w widowisku? Są to przedstawiciele następujących krajów: Albania, Armenia, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Macedonia Północna, Portugalia, Ukraina, Malta, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i oczywiście Polska. Sloganem tegorocznego konkursu jest hasło: "Heroes".

Dlaczego Eurowizja Junior w 2023 roku jest organizowana przez Francję? W zeszłym roku triumfował pochodzący z Francji Lissandro, który wykonał utwór "Oh Maman!". Wobec tego tegoroczna edycja zostanie zorganizowana w Nicei.

Co istotne, w tej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior zmienią się nieco reguły. Zakazane zostaną materiały wideo wyświetlane podczas występu w formie nakładki. Dodatkowo zabronione będzie korzystanie ze sprzętu, który mógłby usprawniać wokal uczestników.

