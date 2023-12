Elvis Presley był przerażony. Bezlitosna prawda o jego karierze wyszła na jaw

Program "Season's Greetings From Elvis" nadany po raz pierwszy 3 grudnia 1967 roku (i po raz kolejny 10 grudnia tego samego roku) okazał się nie tylko olbrzymim sukcesem, ale stał się również dla Parkera inspiracją do stworzenia specjalnego programu telewizyjnego. "'68 Comeback Special' pierwotnie planowany był jako Christmas Show", opowiadał Bones Howe, producent legendarnego dzisiaj programu telewizji NBC, w jednym z wywiadów. "Rok wcześniej Elvis zrobił świąteczną audycję radiową, która okazała się dużym sukcesem".

Wstępne negocjacje na jego temat impresario Elvisa Presleya ( posłuchaj! ) zaczął prowadzić jeszcze w październiku 1967 roku. Widząc malejące w zastraszającym tempie zainteresowanie filmami z udziałem Elvisa, jak również rosnącą niechęć ze strony sponsorów do ich finansowania, zaprosił do rozmów ówczesnego wiceprezesa stacji NBC, Toma Sarnoffa. Wielotygodniowe ustalenia znalazły swój finał w styczniu następnego roku, kiedy to władze stacji ogłosiły, że zawarły z gwiazdorem umowę opiewającą na kwotę 1,250 mln dolarów. Środki te miały pokryć kolejno realizację filmu i ścieżki dźwiękowej do "Change Of Habit" (łącznie 875 tysięcy dol.) jak również wyprodukowanie godzinnego programu telewizyjnego, który na ekrany miał trafić w okresie przedświątecznym (250 tys. dol. plus 125 tys. dol. zarezerwowane na opłacenie powtórek).

Telewizyjny show, o którym mowa była w dokumencie, od początku było pomysłem Pułkownika. Parker wyobrażał sobie, że Elvis wyjdzie na scenę ubrany w biały garnitur, przywita się z widzami a następnie pośród bajecznie zimowo-świątecznej scenerii zaśpiewa dwadzieścia cztery kolędy. Po skończonym występie złoży życzenia, ukłoni się i zejdzie z estrady. Na szczęście NBC oczekiwało po nim czegoś więcej niż tylko tradycyjnego gwiazdkowego widowiska, które dotąd były specjalnością takich wokalistów jak Andy Williams czy Perry Como.

"Żadne prace nad 'Special' nie zostały wykonane, dopóki nie przyjąłem oferty NBC na wyreżyserowanie i wyprodukowanie programu", wyjaśniał mi Steve Binder, który na początku maja 1968 roku, na prośbę producenta i reżysera Boba Finkela (a właściwie Roberta S. Finkela) dołączył do ekipy odpowiedzialnej za realizację widowiska.

"Tak naprawdę gdy Pułkownik podpisał umowę z siecią, a następnie powiedział Elvisowi, co zrobił, ten odpowiedział mu, że nie chce iść do telewizji. Nic nie wydarzyło się aż do chwili, gdy nie spotkałem się z Elvisem w moim biurze przy Sunset Blvd. Wówczas wraz z moimi pisarzami, Alanem Blye i Chrisem Bearde przedstawiliśmy mu nowe pomysły i nowy format, które skłoniły go do zmiany zdania. Po latach Priscilla powiedziała mi, że Elvis wrócił do domu tego dnia i oświadczył, że nie dba o to co Pułkownik chciał dla niego zrobić. On 'chciał iść z Binderem'... I zrobił to!".

Patrząc dzisiaj, z perspektywy czasu, można stwierdzić, że dodając będącego niemal rówieśnikiem Presleya Bindera do obsady programu, Finkel dokonał najlepszego możliwego wyboru. Jego dotychczasowe kwalifikacje (pracował m.in przy głośnym telewizyjnym show Petuli Clark, w którym doszło do gorszącej sceny, w której wokalistka położyła rękę na ramieniu Harry'ego Belafonte) w połączeniu z buntowniczym duchem okazały się bowiem zbawienne dla dalszej kariery Elvisa. "Reżyser show, Steve Binder, był młody i otwarty na nowe pomysły", pisała w swojej książce "Elvis By The Presleys" była żona Elvisa, Priscilla Presley. "Elvis odetchnął z ulgą gdy tylko spostrzegł, że nie musi pracować z jakimś nadętym typem reprezentującym starą szkołę".

W tamtym czasie Binder współpracował z producentem płytowym, Bonesem Howe, który pomiędzy 1956 a 1962 rokiem był związany ze studiem Radio Recorders w którym Elvis dokonał wielu swoich nagrań. Howe poznał Elvisa jak i jego metody pracy. Wiedząc o tym Finkel, pełniący obowiązki producenta wykonawczego, uznał, że będzie on więc odpowiednią osobą, która zajmie się muzyczną stroną programu.

Pokazać prawdziwego Elvisa Presleya

"Obaj (wraz ze Stevem Binderem, przyp. autor) czuliśmy, że jeśli stworzymy atmosferę w której Elvis będzie miał poczucie, że współtworzy program - podobnie jak za dawnych czasów, w okresie przed filmami kiedy był organicznie zaangażowany w produkcję własnych płyt - to zrobimy coś wyjątkowego. Ludzie zobaczą prawdziwego Elvisa, a nie takiego jakim kreował go Pułkownik", mówił w jednym z wywiadów Howe.

Jednak zarówno zapał Steve'a Bindera i Bonesa Howe'a jak i entuzjazm samego Elvisa tygodniami skutecznie tłamszone były przez Parkera, który do ostatniej chwili starał się przeforsować swoją wizję programu. "Pułkownik od samego początku nalegał by cały program zrobić jako 'Christmas Show'", wyjaśniał mi Steve Binder. "Kiedy zdał sobie sprawę, że ani Elvis ani ja nie zrobimy tego rodzaju show, by zachować twarz, upierał się by co najmniej ostatni utwór był utworem gwiazdkowym".

W końcu jednak odpuścił (aczkolwiek zrobił to niechętnie) i przystał na zastąpienie świątecznych piosenek największymi hitami Presleya. Począwszy od tych, które wstrząsnęły Ameryką lat 50. aż po nagrania z jego ostatnich singli, takich jak "Let Yourself Go" czy "A Little Less Conversation", które na sklepowe półki trafiły zaledwie kilka tygodni wcześniej (odrzucając po drodze takie "smaczki" jak "How Would You Like To Be", "Cotton Candy Land" czy "Wooden Heart").

20 czerwca produkcja programu weszła w kolejną fazę. Po serii burzliwych rozmów i wielogodzinnych ustaleń dotyczących ostatecznego kształtu widowiska, we wszechstronnym i nowoczesnym jak na ówczesne czasy kalifornijskim studiu Western Recorders zorganizowano sesję nagraniową, której celem było pozyskanie materiału do ścieżki dźwiękowej.

Elvis Presley przeżył szok. "Inaczej tutaj nie zaśpiewam"

Dla Elvisa nie była to jednak jeszcze jedna, rutynowa i podobna do wcześniejszych sesja. Po przekroczeniu progów budynku przeżył bowiem szok. Nie licząc kilku wyjątków Presley zwykł bowiem przy swoich płytach pracować głównie z niewielką, kilkuosobową grupą instrumentalistów. Tym razem jednak w hali nagraniowej oprócz podstawowej sekcji rytmicznej, którą tworzyli wytrawni muzycy sesyjni, znani w późniejszym czasie jako The Wrecking Crew, czekała na niego blisko trzydziestoosobowa orkiestra stacji NBC i tylko niewiele mniejszy od niej skład solistów i solistek (w tym doskonałe żeńskie trio, The Blossmos) mających zapewnić mu akompaniament wokalny.

Elvis wydawał się być prawdziwie przerażony tym co zobaczył... "Wszedł do studia w swoich czarnych okularach. Ja w tym czasie siedziałem w control roomie razem z Bonesem (Howe, przyp. autor)", zapamiętał Steve Binder. "Ktoś, prawdopodobnie Joe Esposito, przyszedł do mnie i powiedział: 'Elvis chce się z tobą widzieć'. Poszedłem więc do niego. Miał bardzo poważny wyraz twarzy. 'Wyjdź ze mną na zewnątrz', poprosił. Wyszliśmy na Sunset Blvd. 'Steve, nigdy w życiu nie śpiewałem z niczym co byłoby większe od sekcji rytmicznej. Nigdy nie śpiewałem w studiu z orkiestrą. Obiecaj mi, że jeśli nie spodoba mi się to co tutaj zagramy, odeślesz wszystkich do domu i zostawisz mi tylko sekcję rytmiczną. Inaczej tutaj nie zaśpiewam'". Gdy tylko reżyser zapewnił go, że zgadza się z postawionymi przez niego warunkami i w razie jakichkolwiek niepowodzeń dotrzyma obietnicy, Elvis wrócił do studia.

Scenariusz programu miał odzwierciedlać prawdziwą drogę jaką Elvis przebył od pierwszych kroków w show-biznesie aż do osiągnięcia niebywałej popularności (stąd motywem przewodnim widowiska stał się jego niedawny przebój, "Guitar Man"). Dlatego też włączono do niego utwory i gatunki muzyczne, które były dla niego ważne na jej poszczególnych etapach, w tym jego ukochaną muzykę gospel.

Elvis Presley apeluje o pokój, miłość i lepszą przyszłość. Utwór "If I Can Dream" zmienił wszystko

Najważniejszym punktem całej czerwcowej sesji okazało się jednak zarejestrowanie utworu zamykającego telewizyjny show - ballady "If I Can Dream". "Ignorując żądania Pułkownika (by choć na koniec programu Elvis zaśpiewał gwiazdkową piosenkę, przyp. autor) poprosiłem Earla Browna, naszego kierownika chóru oraz Billy'ego Goldenberga - dyrektora muzycznego i aranżera o napisanie prywatnej piosenki dla Elvisa", opowiadał mi Steve Binder. "Takiej, którą mógłby on zamknąć swój show i wyrazić w niej zarówno to, co czuł po śmierci Roberta Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga, lecz również takiej, w której zawarte byłyby nasze osobiste rozmowy, jakie odbywałem z Elvisem codziennie w ciągu tych kilku tygodni. Earl Brown wystarał się o tą piosenkę sam. Zagraliśmy ją dla Elvisa a ten powiedział, że zaśpiewa ją pomimo sprzeciwu Pułkownika".

"Pułkownik Parker powiedział, że 'If I Can Dream' nie jest piosenką w stylu Elvisa', wspominał z kolei sam Presley. "Człowieku, musiałem tego spróbować". Ten ostatni był z resztą ponoć tak zachwycony przedstawioną kompozycją, że osobiście poprosił autora o jej kilkukrotną prezentację. Nigdy wcześniej nie stanął bowiem przed szansą zaśpiewania utworu z tak dobrym tekstem, a który jednocześnie niósłby za sobą tak silne przesłanie.

Stając przed mikrofonem w studiu Western Recorders, 23 czerwca (tego dnia po pięciu krótkich podejściach nagrano piosenkę), pierwszy raz w swojej karierze otrzymał możliwość publicznego zaapelowania o pokój, miłość i lepszą przyszłość. "Jeśli mogę marzyć o lepszej ziemi, gdzie wszyscy moi bracia są razem", śpiewał z zaraźliwą pasją i zaangażowaniem.

Podobnymi do tych jakie włożył tydzień później, 30 czerwca, w nakręcenie imponującej i szalenie emocjonalnej sceny finałowej. Stojąc przed kamerami telewizji NBC, ubrany w idealnie skrojony biały garnitur (którego kolor doskonale podkreślał wartości podnoszone w tekście utworu, takie jak nowy początek, pokój czy pojednanie) śpiewał "If I Can Dream" na tle kilkumetrowego, rozbłyskującego setkami czerwonych lampek, napisu "ELVIS". I niczego więcej. Jakichkolwiek dodatkowych elementów scenografii. Wszystko po to by skupić uwagę widza na przesłaniu zawartym w piosence. "Jesteśmy uwięzieni w świecie dręczonym bólem. Lecz tak długo jak człowiek ma siłę, by marzyć może odkupić swą duszę i odlecieć".



Po zakończeniu utworu zamiast długich świątecznych życzeń, wciąż lekko zdyszany Elvis rzucił krótko - "Dziękuję. Dobranoc". To krótkie pożegnanie w połączeniu ze szczerym, pełnym dramaturgii wykonaniem "If I Can Dream" przyniosło o wiele bardziej autentyczny efekt niż nawet najpiękniejsza świąteczna piosenka zaśpiewana w otoczeniu bajkowej gwiazdkowej scenerii.



Po zakończonych nagraniach w studiu Western Recorders prace nad programem przeniosły się do studiów telewizyjnych NBC w Burbank w Kalifornii. Sam Elvis tak bardzo zaangażował się w proces powstawania widowiska, że na czas zdjęć zamieszkał nawet w należącej niegdyś do Deana Martina garderobie usytuowanej w pobliżu Sceny 4 (oczywiście, prasa bulwarowa szybko zaczęła spekulować, że prawdziwym powodem takiej decyzji wcale nie była praca lecz blond piękność, Susan Henning, z którą piosenkarza miało łączyć coś więcej niż tylko wspólna scena).

Presley pracował bez wytchnienia całymi długimi godzinami wiedząc, jak wiele zależy od tego programu. Na szali była cała jego dotychczasowa kariera i jej przyszłość. Kiedy nie pracował na planie, wraz ze swoimi przyjaciółmi i członkami ekipy telewizyjnej, urządzał jam session. Muzyczne spotkania skupione wokół małego pianina przy którym śpiewano zarówno ulubione piosenki, pieśni gospel jak i aktualne przeboje (ich uczestnicy zapamiętali, że Elvisowi zdarzało się grać nawet standardy muzyki klasycznej, takie jak "Moonlight Sonata" Bethoveena) a w których udział mógł wziąć każdy, kto akurat znalazł się w pobliżu lub otrzymał osobiste zaproszenie od Presleya. "Po prostu grali akustycznie uderzając w krzesła, blat od fortepianu czy w przyniesiony przez Lance LeGaluta tamburyn", wspominał Steve Binder. "Trwało to całymi godzinami. Pomyślałem, że to jak podglądanie przez dziurkę od klucza czegoś, co tak naprawdę mogli zobaczyć tylko nieliczni. Musiałem to mieć na taśmie. To było lepsze niż wszystko co do tej pory zrobiliśmy ze wszystkimi tymi muzykami, tancerzami i hollywoodzkimi numerami. To było niewiarygodne. Teraz widziałem prawdziwego Elvisa".

I takiego właśnie Elvisa Binder postanowił pokazać publiczności. Warto jednak pamiętać, że zanim wpadł na pomysł przeniesienia tych spontanicznych jam sessions na scenę, zamierzał po prostu sfilmować owe zakulisowe spotkania. Tu jednak spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem.

Sam pomysł stworzenia dodatkowego segmentu, w którym Elvis miałby wystąpić na scenie został przyjęty już znacznie lepiej. Presley miał jednak jeden warunek: "jeśli mam to zrobić to chcę mieć przy sobie Scotty'ego (Moore'a, przyp. autor) i D.Ja (Fontanę, przyp. autor)".

Tak więc, do Los Angeles sprowadzono członków pierwszego zespołu Elvisa, z którymi zaraz po przyjeździe rozpoczął intensywne próby. Zarówno Presley jak i instrumentaliści z sentymentem wracali do pierwszych nagranych w SUN Studio przebojów takich jak "That’s All Right", "Blue Moon Of Kentucky", "Blue Moon", "When It Rains It Really Pours" czy pochodzącego z tamtego okresu "Tiger Man". Nie zabrakło także utworów z pierwszych płyt wydanych przez wytwórnię RCA - "I Got A Woman", "Love Me", "When My Blue Moon Turn To Gold Again" czy "Lawdy Miss Clawdy". W atmosferze ciągłych żartów i wspomnień Elvis z powodzeniem sięgał też po swoje ulubione piosenki z repertuaru innych artystów - "Oh Happy Day", "Peter Gunn Theme", "Baby What You Want Me To Do", "Danny Boy" czy "That’s My Desire". "Przez cały tydzień, który tam spędziliśmy robiliśmy próby nocami", wspominał Moore. "Jeżeli można to nazwać próbami. Sprowadzało się to do tego, że siadaliśmy z gitarami w garderobie i zaczynaliśmy gadać. Jak za starych czasów. Najpierw ktoś opowiadał jakąś historyjkę, a potem graliśmy kilka kawałków".

Tak Elvis Presley wrócił na scenę. "Muzyka sama wróciła"

Pierwszy z dwóch występów, określanych dzisiaj mianem 'sit down show', nakręcono w czwartkowy wieczór, 27 czerwca. Koncert będący swobodnym odwzorowaniem prób rozpoczął się punktualnie o godzinie 18:00 przy udziale niewielkiej grupy wielbicieli (choć początkowo, obawiając się o reakcję publiczności, Elvis sugerował by powyższy materiał nakręcić bez udziału widowni. Inna teoria głosi natomiast, że nieliczna grupa widzów podczas obu występów była "zasługą" Pułkownika, któremu nie spodobał się fakt, że stacja NBC zamierza rozdać wejściówki na show jego klienta za darmo) stłoczonej wokół sceny na której siedzieli wokół siebie Elvis (ubrany w czarny dopasowany skórzany kostium. Projekt Billa Bellewa), Scotty Moore, Charlie Hodge, D.J. Fontana (który zamiast na tradycyjnym zestawie perkusyjnym wybijał rytm na futerale od gitary) i Alan Fortas. Tuż przy estradzie, wśród publiczności, siedział natomiast Lance LeGault z tamburynem. W takich okolicznościach Elvis wracał do koncertowej działalności po blisko siedmiu latach (!).

"Bardzo się tym denerwował", wyznała mi podczas rozmowy telefonicznej jego była żona, Priscilla (która również tego dnia siedziała na widowni). "Miał za sobą wiele lat kręcenia filmów podczas których nie występował na scenie. Nie dawał koncertów przez blisko dziesięć lat, więc wiesz... Gdy ludzie pytają mnie czy się denerwował, mogę jedynie odpowiedzieć... tak, bardzo się denerwował, gdy miał to zrobić pierwszy raz po tych wszystkich latach. To była jego prawdziwa szansa. Mógł odnieść sukces lub nie. [...] W rzeczywistości był tak zdenerwowany tej nocy, wiesz, kiedy miał pojawić się na żywo przed publicznością, że chciał się wycofać, bo nie mógł sobie przypomnieć historii, piosenek. Uspokoił go dopiero Steve Binder, który był reżyserem tego programu. To piękna historia, ponieważ (Elvis, przyp. autor) wyszedł na scenę, wziął do ręki gitarę, rozejrzał się po widowni a muzyka niemal natychmiast do niego wróciła".

Presley otworzył swój pierwszy od lat koncert przed żywą widownią kompozycją "That's All Right (Mama)" - tą samą, którą czternaście lat wcześniej wstrząsnął Ameryką i zapoczątkował muzyczną rewolucję. Tuż po niej zaprezentował natomiast swój pierwszy poważny ogólnoświatowy przebój, "Heartbreak Hotel". Początkowo lekko spięty, jakby niepewny tego jak potoczą się kolejne minuty show, z każdym kolejnym utworem zdawał się odzyskiwać dawną energię i pewność siebie. Z charakterystycznym dla siebie wdziękiem snuł wspomnienia, przekomarzał się z muzykami i droczył z publicznością.

Tej swobodnej atmosferze towarzyszył przekrój jego najważniejszych utworów które włączył do swojego repertuaru w ostatniej dekadzie. Poczynając od "Blue Suede Shoes", "Lawdy Miss Clawdy" poprzez mistrzowsko wykonane "Tryin' To Get To You" aż po "When My Blue Moon Turns To Gold Again", "One Night" i "Are You Lonesome Tonight?". Wszystkie zagrane i zaśpiewane w surowych, akustycznych aranżacjach. Bez dodatkowych sekcji instrumentalnych i ozdobników. Jedyną piosenką, która odbiegała od reszty była sentymentalna ballada "Memories" (zarejestrowana podczas czerwcowej sesji w studiu Western Recorders) Scotta 'Mac' Davisa, którą Elvis wykonał na zakończenie występu siedząc na brzegu sceny w otoczeniu żeńskiej części widowni.

Dwie godziny później, około godziny dwudziestej wieczorem, koncert który z powodu jego formuły z czasem zaczęto określać mianem pierwszego w historii występu unplugged (spopularyzowanego w późniejszych latach przez stację muzyczną MTV), powtórzono. Tym razem Elvis stanął już przed swoją publicznością o wiele bardziej rozluźniony i gotowy dać z siebie jeszcze więcej niż podczas poprzedniego występu.

Oba koncerty zakończyły się sukcesem i przyniosły realizatorom szalenie istotną część ich programu. Niemal tak ważną jak dwa kolejne występy, które NBC sfilmowała 29 czerwca. Tym razem, z uwagi na ich formę - bardziej zbliżoną do tradycyjnych koncertów, określane mianem "stand up show".

W ich trakcie Elvis raz jeszcze pokazał się na scenie w czarnym skórzanym kostiumie i raz jeszcze wykonał całą gamę swoich największych hitów (zaaranżowanych na nowo, zgodnie z obowiązującymi wówczas w muzyce trendami). Od "Heartbreak Hotel" począwszy a na "Blue Suede Shoes", "Can't Help Falling In Love" i "Baby What You Want Me To Do" skończywszy. Tym razem zamiast członków jego zespołu akompaniowała mu rozbudowana grupa muzyków z formacji The Wrecking Crew oraz kilkuosobowa orkiestra pod dyrekcją Billy'ego Goldenberga. Akompaniament wokalny zapewniło mu natomiast żeńskie trio The Blossoms.

Bezlitosna prawda o karierze Elvisa wyszła na jaw

Zdjęcia do programu telewizji NBC zakończyły się 30 czerwca 1968 roku. Z Los Angeles Elvis udał się do swojej rezydencji w Palm Springs, by odpocząć i złapać oddech przed rozpoczęciem zdjęć do jednego ze swoich ostatnich filmów, mrocznego westernu "Charro!".

Wyemitowany 3 grudnia program stacji NBC, podobnie jak promujący go singel z nagraniem "If I Can Dream" (1 lutego 1969 roku ballada zajęła wysokie dwunaste miejsce na liście tygodnika Billboard), stał jednym z największych muzycznych wydarzeń całego 1968 roku (ściągnął przed telewizory 42% Amerykanów i miał najwyższą oglądalność w całym 1968 roku). Bezlitośnie obnażył jednak prawdę, w którą nikt nie chciał uwierzyć od kilku lat - Elvis Presley potrzebował zmian. Jego kariera potrzebowała zmian. I w końcu jego publiczność potrzebowała zmian. Przeciwstawiając się Pułkownikowi Parkerowi i forsując pomimo wszelkich trudności własną wizję programu, reżyser Steve Binder odniósł olbrzymi zawodowy a patrząc z perspektywy czasu, także i historyczny sukces. Niestety, równocześnie poniósł także osobistą klęskę.

Menedżer Elvisa nie lubił osób, które w jakikolwiek sposób się mu sprzeciwiały i podważały jego zdanie. Z tego też powodu, pomimo iż działania Bindera okazały się zbawienne dla dalszej kariery jego klienta, nie mógł on już liczyć na dalszą współpracę z Presleyem. Kiedy kilka lat temu zapytałem go o to czy kiedykolwiek rozmawiał z Elvisem po premierze słynnego telewizyjnego show, odparł krótko: "Nie. Pułkownik zrobił ze mnie persona non grata i nie chciał, by Elvis kontaktował się ze mną nigdy więcej".

Poniższy tekst pochodzi z książki "Elvis. Wszystkie płyty króla 1966-1977". Mariusz Ogiegło od 2011 r. prowadzi bloga "Elvis: Promised Land" . W dorobku ma m.in. książki "Elvis. Wszystkie płyty króla" i "Elvis. Człowiek, którego nigdy nie zapomnisz".