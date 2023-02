Dlaczego Polska nie potrafi wygrać Eurowizji? Powodów jest cała lista

Kibicowanie polskim artystom na Eurowizji przypomina trochę wspieranie w ostatnich latach naszej reprezentacji w piłce nożnej. Za każdym razem są wielkie nadzieje, trzymanie kciuków i liczenie na dobrą lokatę, ale wszystko kończy się zwykle twardym zderzeniem z rzeczywistością. Na szczęście zdarzają się wyjątki, przynajmniej jeśli chodzi o Eurowizję.

Konkurs Eurowizji odbywa się od 1956 roku. Polska po raz pierwszy wysłała tam swoją reprezentację w 1994 roku. Niektórzy powiedzą pewnie, że to szczęście debiutanta, ale właśnie wtedy otarliśmy się, już na początku, o zwycięstwo. Edyta Górniak z piosenką "To nie ja" oczarowała publiczność i zajęła 2. miejsce.



Trzeba przyznać, że to był doskonały debiut na Eurowizji, nie tylko ze względu na wynik. Polska wysłała tam artystkę, która bezbłędnie zaśpiewała po prostu świetną piosenkę. Wydawałoby się, że mamy klucz do sukcesu, w kolejnych latach wystarczy tylko z niego skorzystać. Praktyka okazała się jednak trudniejsza niż teoria. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i wiele osób liczyło na to, że sukces Edyty Górniak będzie doskonałym wstępem do wysokich miejsc, a nawet wygranej, w kolejnych edycjach. Tak się jednak nie stało. Okazuje się, że w ciągu prawie 30 lat nie udało nam się nawet zbliżyć do tego wyniku.

Średnio, w tej optymistycznej wersji, czyli kiedy docieraliśmy w ogóle do finału, Polska na Eurowizji mogła liczyć na miejsce w środku drugiej dziesiątki. Trudno uznać to za sukces. Pierwszym zimnym prysznicem dla polskich fanów okazał się już występ Justyny Steczkowskiej , która w 1995 roku zajęła dopiero 18. miejsce. Kolejne lata pokazały, że dużym powodem do radości może być w ogóle lokata w pierwszej dziesiątce.



Kto, poza Edytą Górniak, najlepiej poradził sobie na Eurowizji? Odpowiedź pewnie wiele osób zaskoczy, ale była to grupa Ich Troje . W 2003 roku formacja reprezentowała nasz kraj z piosenką "Keine Grenzen/Żadnych granic". Występ dał łódzkiemu zespołowi 7. miejsce. Utwór spodobał się nie tylko zagranicznym widzom. Okazało się, że wiele głosów polskiej publiczności wysłano właśnie na "Keine Grenzen", ale nie można było ich zaliczyć, bo przecież nie pozwala na to regulamin imprezy. Co ciekawe, Ich Troje trafili na Eurowizję raz jeszcze, trzy lata później, ale wtedy przygoda muzyków z konkursem skończyła się na półfinale.



Sporym sukcesem, na tle osiągnięć innych Polaków, był też występ Michała Szpaka w 2016 roku. Piosenka "Color Of Your Life" zajęła w finale 8. miejsce i zyskała niezłe recenzje. Występ przysłużył się też samemu Szpakowi, który pokazał przeciętnemu słuchaczowi, że potrafi nie tylko bawić się wizerunkiem, ale też, a może przede wszystkim, dobrze śpiewać.

Wyniki reprezentantów Polski na Eurowizji:

1994 - Edyta Górniak - 2. miejsce

1995 - Justyna Steczkowska - 18. miejsce

1996 - Kasia Kowalska - 15. miejsce

1997 - Anna Maria Jopek - 11. miejsce

1998 - Sixteen - 17. miejsce

1999 - Mietek Szcześniak - 18. miejsce

2000 - brak udziału

2001 - Andrzej Piaseczny - 20. miejsce

2002 - brak udziału

2003 - Ich Troje - 7. miejsce

2004 - Blue Cafe - 17. miejsce

2005 - Ivan i Delfin - tylko półfinał

2006 - Ich Troje - tylko półfinał

2007 - The Jet Set - tylko półfinał

2008 - Isis Gee - 24. miejsce

2009 - Lidia Kopania - tylko półfinał

2010 - Marcin Mroziński - tylko półfinał

2011 - Magdalena Tul - tylko półfinał

2012 - brak udziału

2013 - brak udziału

2014 - Donatan & Cleo - 14. miejsce

2015 - Monika Kuszyńska - 23. miejsce

2016 - Michał Szpak - 8. miejsce

2017 - Kasia Moś - 22. miejsce

2018 - Gromee ft. Lukas Meier - tylko półfinał

2019 - Tulia - tylko półfinał

2020 - konkurs odwołany

2021 - Rafał Brzozowski - tylko półfinał

2022 - Krystian Ochman - 12. miejsce



Skoro wiemy jak - prawie - wygrywać, to dlaczego nie potrafimy powtórzyć sukcesu Edyty Górniak w konkursie? Odpowiedź jest prosta: zbyt często wysyłamy na Eurowizję piosenki, które akurat tam mają małe szanse powodzenia. Oczywiście, zdarzają się zaskoczenia, bo można było przypuszczać, że Donatan & Cleo jadą tam z utworem, który już był hitem, a oprawa wizualna dodatkowo przyciągnie uwagę widzów. Tak się niestety nie stało. Wielkich nadziei nie było za to przy okazji ”The Ride" Rafała Brzozowskiego z 2021 roku. Utwór nie zyskał masowej popularności w Polsce, więc trudno było oczekiwać wielkiego wygranej za granicą. W takich sytuacjach nie pomoże nawet teoria spiskowa wielu osób, tłumaczących porażki tym, że przegrywamy, bo sąsiedzi nas nie lubią i specjalnie na nas nie głosują.



Przy okazji Eurowizji często też "chcemy za dobrze" i skupiamy się na pokazaniu światu, że potrafimy stworzyć bardziej wymagające utwory, ale - no właśnie - one wymagają oswojenia się widzów z nimi, a na to może nie być na takiej imprezie szans. Czy to znaczy, że mamy wybierać tylko proste, a nawet prostackie piosenki, bez niepotrzebnych wokaliz i zmian akordów, żeby tylko nie odstraszyć potencjalnych głosujących? Absolutnie nie. Wystarczy, że przypomnimy sobie, czym właściwie jest Eurowizja.

Ten konkurs to przede wszystkim rozrywka i show, tym bardziej w ostatnich latach. Większość widzów zasiada przed telewizorem znając tylko utwór reprezentujący ich kraj. To oznacza, że pozostałe piosenki przeciętny widz usłyszy po raz pierwszy albo podczas półfinałów, albo w finale. Co wtedy przykuje uwagę takiej osoby? Utwór, który po pierwszym przesłuchaniu można chociaż we fragmencie zapamiętać, a już idealnie - zanucić. Jeśli dołożymy do tego charyzmę wykonawcy i to coś, co sprawi, że będzie się chciało obejrzeć taki występ jeszcze raz, mamy przepis na sukces. I kto wie, może na pytanie "Kto dostał 12 punktów?" przestaniemy wreszcie odpowiadać: "To nie ja".



