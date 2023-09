W złotych czasach boysbandów wszystkie zespoły były tworzone według pewnego schematu. Każda taka grupa potrzebowała osoby, która świetnie śpiewa, chłopaka, który wygląda na najmilszego dzieciaka w sąsiedztwie, jednego bad boya i tak dalej. W przypadku zespołów, które nie były tworzone przez speców od marketingu, lecz artystów, którzy po prostu chcieli grać swoje rzeczy, sprawa nie była i do dziś nie jest taka prosta.

Każda taka grupa to zestawienie charakterów, ego i poglądów, które czasem może okazać się mieszanką wybuchową. Zdarza się też, że początkowo miły, choć może niełatwy we współpracy kolega, okazuje się tyranem, za którego wstydzi się później reszta grupy.





Reklama

Szkoła? Nie znoszę!

Nie można odmówić Watersowi wytrwałości. Przyszły muzyk w szkole uwielbiał grać w krykieta i rugby, ale to by było na tyle. Samej instytucji szczerze nie znosił. Nie lubił zasad, uczniów, którzy gnębili innych uczniów ani gnębiących nauczycieli. Mimo to Waters nie zrezygnował z edukacji przy pierwszej możliwej okazji i został studentem londyńskiej politechniki. Na szczęście dla muzyki, bo to właśnie dzięki uczelni Roger poznał Nicka Masona i Richarda Wrighta. Tak się złożyło, że Syda Barretta znał z wcześniejszych lat edukacji, a David Gilmour był jego dawnym sąsiadem. Ostatecznie panowie rzucili studia, bo znaleźli w życiu coś ważniejszego - Pink Floyd.

Waters od początku uważał się za lidera zespołu i świetnie się czuł w tej roli. To właśnie on pisał większość tekstów i naciskał, żeby były one "o czymś". Utwory Pink Floyd często nawiązywały więc do polityki i filozofii, a płyty miały być koncept albumami. Roger w największym stopniu decydował o tym, w którą stronę pójdzie zespół, ale trudno się dziwić, skoro jego pomysły świetnie się sprawdzały. "The Dark Side of the Moon", jeden z najchętniej kupowanych rockowych albumów w historii, nie pozostawiał wątpliwości: ten facet doskonale wie, co robi. Trudno dyskutować z taką osobą, mimo to część zespołu próbowała.

I tu pojawiły się pierwsze konflikty, które zakończyły się awanturą na oczach fanów i świata. W 1983 roku ukazał się album pod proroczym właściwie tytułem "The Final Cut". Płyta zebrała świetne recenzje, ale nie było wielką tajemnicą, że to właściwie solowe dzieło muzyka, nagrane przez grupę Pink Floyd. W tamtym czasie było już jasne, że panowie nie mogą się dogadać, a dwa lata później potwierdziło to odejście Watersa z zespołu. Basista postanowił rozwiązać spory z dawnymi kolegami w sądzie i wyglądało to jak najgorsza sprawa rozwodowa, czyli pranie brudów bez żadnych hamulców. Roger stwierdził, że grupa skończyła się pod względem artystycznym i nie chciał dopuścić do dalszych występów kolegów pod tą nazwą.



Zdjęcie Roger Waters / Jim Spellman / Getty Images

Ostatecznie artyści doszli do porozumienia, zespół wydał kolejne albumy pod szyldem Pink Floyd, oczywiście bez Watersa, ale "zła krew" między ekipą została na lata. Co ciekawe sprawca zamieszania wyznał później w książce "Comfortably Numb: The Inside Story of Pink Floyd", że żałuje negatywnych emocji sprzed lat i nie powinien był narzucać kolegom tego, czego sami nie czuli. Artysta wyraził też skruchę z powodu pozwu, ale na dojście do takich wniosków potrzebował ponad 20 lat.

Stracił setki tysięcy funtów. Parę lat później triumfował

Początki solowej działalności nie były dla Watersa łatwe. Trasa w połowie lat 80. przyniosła mu kilkaset tysięcy funtów strat, a wiele występów trzeba było przenosić do mniejszych sal. Muzyk musiał przełknąć gorzką pigułkę, chociaż już w 1990 roku świętował wielki sukces. Na koncert z okazji zburzenia Muru Berlińskiego przyszło ponad 200 tysięcy osób, a wiele milionów oglądało występ w telewizji. Artysta zaprosił na scenę między innymi: Scorpions, Joni Mitchell, Bryana Adamsa i Cyndi Lauper.

Nie zaprosił natomiast, co chyba nikogo specjalnie nie zaskoczyło, swoich dawnych kolegów z zespołu. Niedługo potem artysta zrobił sobie przerwę od występów i branży muzycznej, ale po niej wiodło mu się już świetnie. Bilety na rasę "In the Flesh" sprzedawały się tak dobrze, że tym razem występy trzeba było przenosić do większych obiektów, a ostatecznie tournée potrwało aż trzy lata. Roger mógł zapomnieć o zespole i dawnych sporach, bo znów triumfował.

Serca fanów Pink Floyd zabiły mocniej, kiedy zespół wystąpił w londyńskim Hyde Parku w 2005 roku, z Rogerem w składzie. Grupa została zaproszona na charytatywny koncert Live 8 i oczywiście natychmiast zaczęły się spekulacje, czy to oznacza powrót zespołu w słynnym składzie. Co prawda panowie nie mogli się już na początku zgodzić co do setlisty, ale artysta wyjątkowo ustąpił i ostatecznie bardzo pozytywnie ocenił spotkanie na scenie.

Czy powrót faktycznie był wtedy możliwy? Waters sam oceniał szanse na reaktywację jako małe, bo cały czas nie mógł się dogadać z Davidem Gilmourem, nie tylko w kwestii muzyki zresztą. Jeśli wtedy było ciężko o powrót, to kolejne lata udowodniły, że musiałby się wydarzyć cud, żeby ta ekipa znowu spotkała się na scenie. Niestety głównie z winy Rogera, którego poglądy i aktywności, delikatnie mówiąc, budziły kontrowersje.



Zdjęcie Roger Waters / Ben Gabbe / Getty Images

Balon w kształcie świni z Gwiazdą Dawida

Żeby nie było wątpliwości: artysta wiele razy angażował się w akcje w szczytnych celach. Grał na przykład charytatywnie na rzecz ofiar tsunami, został ambasadorem organizacji, która walczy z biedą i malarią, a także zwracał uwagę na zagrożenia ekologiczne. Wszystkie te wysiłki pozostawały jednak w cieniu tych mniej chlubnych zachowań. Waters na przykład bronił polowań w Wielkiej Brytanii, czym mocno naraził się obrońcom praw zwierząt. Co prawda muzyk nie mówił, że sam chce polować, ale walczył o utrzymanie tego prawa dla innych, bo uważał, że zakaz ograniczy wolność. Artysta stwierdził też publicznie, że "socjalizm był dobry", co spotkało się ze zdziwieniem wielu fanów.

Roger potrafił występować dla weteranów wojennych, a nawet rezerwować dla nich specjalne rzędy na swoich koncertach, krytykować Brexit i budowę muru między USA a Meksykiem, po to, żeby za chwilę mierzyć się z oskarżeniami o rasizm. Jedną z największych afer w swojej karierze Waters wywołał, kiedy skrytykował Izrael i jego postępowanie w konflikcie z Palestyną. Muzyk porównał nawet izraelskie działania do tego, co działo się w latach 30. w Niemczech. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości co do poglądów wokalisty, to Roger potrafił podczas swoich koncertów wypuszczać w powietrze balon w kształcie świni z namalowaną Gwiazdą Dawida. To nie wszystko.



Zdjęcie Roger Waters / Anita Bugge/WireImage / Getty Images

Muzyk publicznie skrytykował grupę Bon Jovi za jej występ w Tel Awiwie, zresztą próbował namówić Radiohead i Nicka Cave’a do odwołania koncertów w Izraelu, ale artyści, co chyba nie jest wielką niespodzianką, nie posłuchali. Im dalej, tym było gorzej, bo Waters zaczął oskarżać amerykańskich polityków o to, że są marionetkami żydowskiego lobby. Doszło do tego, że w lutym 2023 roku Frankfurt próbował zakazać organizacji koncertu artysty, nazywając go "jednym z powszechnie znanych antysemitów".

Ostatecznie na blokadę występu nie zgodził się niemiecki sąd, ale czy to utemperowało zapędy Rogera? Ani trochę. Kilka miesięcy później muzyk wyszedł na scenę w Berlinie w stroju, który przypominał nazistowski mundur. Warto pamiętać, że takie symbole są w Niemczech po prostu zabronione. Artysta bronił się, że używał takiego stroju od lat, a dopiero teraz zaczął on komuś przeszkadzać. Muzyk przy okazji od razu wiedział, dlaczego tak się stało. Tak, zgadliście. Waters obwinił o wszystko "izraelskie lobby". Jego walka o wykluczenie izraelskich piłkarzy ze światowych rozgrywek była tylko wisienką na torcie.

Nawet polscy fani stracili cierpliwość

Waters podpadł też Polakom, chociaż nad Wisłą muzyk zawsze miał wielu fanów, którzy niezawodnie stawiali się na koncertach. Jeszcze w 2018 roku artysta wyświetlał podczas swojego występu w Gdańsku napis "Konstytucja!" i krytykował polski rząd za pomysły kneblowania mediów oraz sądów. Tym oczywiście zyskał jeszcze większą sympatię wielu osób, ale to nie znaczy, że fani byli gotowi tolerować wszystkie wybryki swojego idola. Na początku 2022 roku, tuż przed rosyjską inwazją na Ukrainę, muzyk stwierdził, że plotki o zbliżającym się ataku to tylko antyrosyjska propaganda.

Już po napaści przekonywał z kolei światowych dyplomatów w specjalnej przemowie, że Rosjanie po prostu odpowiedzieli na prowokację ze strony NATO. Jakby tego było mało, wokalista wystosował do Ołeny Zełenskiej list otwarty, w którym twierdził, że to ukraińscy nacjonaliści wprowadzili kraj na ścieżkę koszmarnej w skutkach wojny. Odpowiedziała nie tylko pierwsza dama, ale też polscy fani i samorządowcy, którzy wezwali do bojkotu artysty, a w końcu doprowadzili do odwołania jego koncertów w Polsce. Muzyk, delikatnie mówiąc, nie był zadowolony.

Przy okazji odżył konflikt Watersa z Davidem Gilmourem, którego synowa pochodzi z Ukrainy. Grupa Pink Floyd wydała utwór wspierający Ukraińców, a najbardziej dobitnie sprawę skomentowała żona Gilmoura, Polly Samson. "Kłamliwy, złodziejski hipokryta, unikający podatków, korzystający z playbacku, mizogin, chory z nienawiści megaloman" - tak napisała o dawnym koledze męża. Auć. Polly jednak pewnie dobrze pamiętała, jak wiele lat temu Waters nie szczędził seksistowskich komentarzy, kiedy okazało się, że kobieta pomagała Davidowi pisać teksty piosenek. Chyba teraz już nikt nie liczy na żadną reaktywację Pink Floyd, prawda?



W kim jeszcze Waters na wrogów? Choćby w amerykańskim prezydencie. Muzyk nazwał Joe Bidena "zbrodniarzem wojennym" i zarzucił mu udział w konflikcie między Rosją a Ukrainą. Artysta nie znosi też.... Marka Zuckebrega. Roger nazwał założyciela Facebooka du*kiem, któremu nie pomoże nawet jego bogactwo. Zuckerberg chciał użyć piosenki Pink Floyd do reklamy swoich serwisów, ale z pomysłu nic nie wyszło, bo Waters odpowiedział krótko: "Pie**ol się!".

Jedno trzeba muzykowi oddać. W czasach, kiedy wielu artystów boi się wygłosić jakąkolwiek kontrowersyjną opinię w obawie przed urażeniem kogokolwiek, Waters nie boi się mówić, co myśli. Albo po prostu stać go na to, żeby to robić. Kłopot tylko w tym, że Roger w żadnej sytuacji nie uznaje zasady "milczenie jest złotem" i postanawia komentować wszystko wokół, nawet jeśli nie zna sytuacji albo nie ma racji. A przecież skoda by było, żeby genialny muzyk pojawiał się w mediach tylko w kontekście tego, co znowu powiedział i kogo obraził, zamiast nowych, świetnych płyt albo spektakularnych koncertów.