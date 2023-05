Rihanna ma za sobą kilka związków. Jej partnerami byli Drake, Leonadro DiCaprio, Travis Scott i Chris Brown. Ten ostatni znęcał się nad piosenkarką, świat obiegły jej zdjęcia z obitą twarzą. Kilka lat temu gwiazda znalazła w końcu swoją miłość. Początkowo Rihanna i ASAP Rocky utrzymywali, że łączy ich tylko przyjaźń, ale w 2021 roku stało się jasne, że są parą. Oboje twierdzili, że znaleźli swoją drugą połówkę.

Rihanna:"Zawsze chciałam mieć trójkę lub czwórkę dzieci"

Rihanna sama ma trójkę rodzeństwa i kilkoro rodzeństwa przyrodniego. Mimo licznych i krótkich związków nigdy nie ukrywała, że marzy o dużej rodzinie. Dopiero jednak ASAP Rocky dał jej poczucie bezpieczeństwa, które pozwoliło na założenie rodziny. W styczniu 2021 roku para zrobiła sobie sesję w Harlemie, dzielnicy Nowego Jorku, z której pochodzi ASAP Rocky. Rihanna na zdjęciach nie ukrywała, że jest w ciąży. W ten sposób para poinformowała świat, że spodziewa się dziecka.

Rihanna i ASAP Rocky bardzo chronią swoją prywatność, płeć ich przyszłego dziecka długo była niewiadomą. 13 maja 2022 roku, w piątek Riri urodziła pierwsze dziecko. Świat dowiedział się o tym dopiero 19 maja. Para zdradziła, że dziecko to syn, ale do dziś jego imię nie jest znane. Rihanna wykręca się od podania imienia dziecka, mówiąc, że jeszcze nie zdecydowali o tym z ASAP Rocky'im. Para unikała publicznych wyjść z synem, nie pokazywała go w mediach społecznościowych. Pod koniec grudnia 2022 roku Rihanna nieoczekiwanie opublikowała na TikToku filmik z dzieckiem, które siedząc w foteliku samochodowym śmieje się i próbuje chwycić jej telefon. Nie zdradziła wprawdzie imienia syna, ale fani uznali, że dziecko jest bardzo do niej podobne.

Druga ciąża Rihanny, czyli jak przejąć finał Super Bowl

Mimo plotek o rzekomym romansie ASAP Rocky'ego z przyjaciółką Rihanny para tworzy stabilny związek. ASAP wprost mówi, że Rihanna jest tą jedyną, piosenkarka również nie ukrywa swojego szczęścia. Fani gwiazdy, którzy od kilku lat czekają na kolejne piosenki Riri, bardzo się ucieszyli na wieść o planowanym występie gwiazdy. Mieli nadzieję, ze show na finale Super Bowl rozpocznie powrót wokalistki na scenę. Piosenkarka podkreślała, że razem z nią wystąpi gość specjalny. Nie cichły spekulacje, kto nim ma być.

Tymczasem występ Rihanny na finela Super Bowl w lutym 2023 roku stał się sensacją z innego powodu. Riri wystąpiła w stroju, który nie pozostawiał wątpliwości co do jej stanu. Dla wszystkich stało się jasne, że Rihanna znów jest w ciąży, to właśnie był zapowiadany wcześniej "gość specjalny". Kolejne publiczne wystąpienia tylko potwierdzały te przypuszczenia, bo Riri uwielbia nosić kreacje, które podkreślają jej ciążowy brzuszek.

Jest syn, będzie córka?

Rihanna i ASAP Rocky długo trzymali w tajemnicy przyszłą płeć pierwszego dziecka. Nie inaczej jest tym razem. Para nigdzie nie wypowiadała się na temat, czy ich syn będzie miał brata, czy siostrę. Jednak paparazzi przyłapali Riri, jak z partnerem kompletuje wyprawkę w sklepie dziecięcym. Nie umknęło im, że piosenkarka wybierała rzeczy w kolorze różowym, a ten kolor zwyczajowo zarezerwowany jest dla dziewczynek.

Wygląda więc na to, że Rihanna i ASAP Rocky będą mieli oprócz syna rok młodszą od niego córeczkę. A ponieważ oboje są nastawieni na posiadanie dużej rodziny, na córce prawdopodobnie się nie skończy. Para do tej pory nie sformalizowała swojego związku, Rihanna podkreślała zawsze, że jej na tym nie zależy. Portale plotkarskie spekulują jednak, że ASAP już niebawem oświadczy się ukochanej.

