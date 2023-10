Benny Andersson i Björn Ulvaeus jeszcze jako nastolatkowie rozpoczęli kariery odpowiednio w zespołach The Hep Stars i The Hootenanny Singers. Młodzi muzycy zaprzyjaźnili się podczas podróży na wspólny koncert swoich grup i w czerwcu 1966 r. nawiązali współpracę kompozytorską. Pierwszym efektem był utwór "Isn't It Easy to Say", który później nagrali The Hep Stars.

W 1969 r. Andersson po raz pierwszy wziął udział w Melodifestivalen, szwedzkich eliminacjach do Eurowizji. Pierwotnie utwór "Hej, Clown" zwyciężył, ale w ponownym głosowaniu zajął drugie miejsce. W tym konkursie startowała także pochodząca z Norwegii Anni-Frid Lyngstad. Miesiąc później Benny i Frida byli już parą. W tym czasie spotykać zaczęli się Ulvaeus ze zdobywającą coraz większą popularność wokalistką Agnethą Faltskog (z Fridą poznała się z kolei w telewizji). Cała czwórka przy różnych okazjach spotykała się w studiu.

Frida miała już za sobą nieudane małżeństwo - jako 18-latka w 1962 r. wyszła za Ragnara Fredrikssona, którego poznała podczas występów w big bandzie Bengta Sandlunda. Mieli dwójkę dzieci - syna Hansa (ur. 1963) i córkę Lisę-Lottę, która zmarła w 1998 r. w wypadku samochodowym w wieku niespełna 31 lat. Małżeństwo z Ragnarem rozpadło się w 1968 r. (rozwód oficjalnie wzięli dwa lata później), a dzieci zostały z ojcem ze względu na prężnie rozwijającą się karierę wokalistki.

Z kolei również nastoletni Benny Andersson przed związaniem się z Fridą był zaręczony z Christiną Grönvall. Para także doczekała się dwójki dzieci - syna Petera (ur. 1963) i córki Helene (ur. 1965). Peter Grönvall (dzieci zostały z matką) poszedł w ślady ojca występując po latach w zespole One More Time, który reprezentował Szwecję na Eurowizji 1996 (trzecie miejsce w Oslo).

Podczas wakacyjnego wyjazdu na Cypr w 1970 r. doszło do połączenia wszystkich talentów i pierwszej poważniejszej próby występów w kwartecie. Panowie pracowali wówczas nad płytą "Lycka", która ukazała się pod szyldem Björn & Benny. W utworze "Hej Gamle Man!" w chórkach panów wsparły ich przyszłe żony.

Jeszcze przed powstaniem grupy ABBA Andersson i Ulvaeus mieli okazję przetestować swoje umiejętności kompozytorskie, kiedy to zachęcani przez przyszłego menedżera kwartetu Stiga Andersona zgłosili do Melodifestivalen 1972 utwór "Säg det med en sång" zaśpiewany przez debiutantkę Lenę Anderson. Nagranie nie zostało wybrane (Lena zajęła trzecie miejsce w eliminacjach), ale stało się sporym przebojem w Szwecji. "Pewnego dnia napiszecie piosenkę, która stanie się międzynarodowym przebojem" - przekonywał twórców Stig.

Kolejne podejście do Eurowizji (z piosenką "Ring Ring" nagraną pod szyldem Björn Benny & Agnetha Frida) również zakończyło się niepowodzeniem, ale Stig Anderson nie zamierzał odpuszczać. Wcześniejsze doświadczenia przydały się i już jako ABBA kwartet dopiął swego w 1974 r., kiedy to piosenka "Waterloo" wygrała szwedzkie eliminacje.

Reszta to już dobrze znana historia - "Waterloo" podbiło Eurowizję, dając grupie pierwszy przebój nie tylko na skalę lokalną. Piosenka podbiła listy przebojów nie tylko w Skandynawii, ale także w m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii czy nawet Republice Południowej Afryki. W USA wylądował na 6. miejscu. Do dziś to jeden z największych utworów wszech czasów - w 2005 r. został wybrany również najlepszym numerem w 50-letniej historii Eurowizji.

Gdy ABBA święciła triumfy, Agnetha Faltskog była już żoną Björna Ulvaeusa (ślub wzięli w 1971 r.). Z kolei Frida oficjalnie poślubiła Anderssona dopiero w 1978 r. Uroczysta ceremonia odbyła się 6 października 1978 r. Szybko okazało się, że w dobrze dotychczas funkcjonującej machinie coś zaczęło się psuć - najpierw rozpadło się małżeństwo Ulvaeusa i Faltskog, a po pewnym czasie także Anderssona i Lyngstad. Do separacji Fridy i Benny'ego doszło w listopadzie 1980 r., niewiele ponad dwa lata po ich ślubie. Ostatecznie rozwiedli się w 1981 r.

Zapisem miłosnych dramatów stały się jedne z największych przebojów kwartetu - "The Winner Takes It All" zdaniem wielu opowiada o końcu małżeństwa Agnethy i Björna. Z kolei w "Knowing Me, Knowing You" panie śpiewały razem "Rozstania nigdy nie są łatwe, ale muszę odejść".

Szybko okazało się, że Ulvaeus i Anderson mają nowe partnerki - ten pierwszy związał się z dziennikarką Leną Källersjö, która wkrótce została jego żoną. Z kolei Anderson jeszcze w 1981 r. poślubił prezenterkę Monę Nörklit, która kilka miesięcy później urodziła mu syna.



Ostatecznie ABBA rozpadła się w 1982 r., choć nigdy oficjalnie tego nie ogłoszono. W wywiadach członkowie Abby nazywali to przerwą w karierze, a po latach uznali, że chcą, aby ludzie zapamiętali ich jako artystów młodych i pełnych energii. Frida opuściła Szwecję i przeniosła się do Londynu, a w 1986 r. zamieszkała w Szwajcarii.

Frida w 1992 r. wyszła za Heinricha Ruzzo, księcia Reuss von Plauen, co dało wokalistce prawo do posługiwania się w Szwajcarii tytułem księżnej. Dzięki znajomościom męża z szwedzką rodziną królewską zaprzyjaźniła się bardzo z królową Silvią, żoną króla Karola XVI Gustawa. Mąż Fridy w 1999 r. zmarł na chłoniaka w wieku zaledwie 49 lat. Od 2007 r. wokalistka związana jest z Henrym Smithem, 5. wicehrabią Hambleden.



Po rozpadzie ABBY spółka Andersson/Ulvaeus z powodzeniem działała jednak dalej - do współpracy nad musicalem "Chess" zaprosił ich autor tekstów Tim Rice, współpracownik Andrew Lloyd Webbera (razem zrobili "Jesus Christ Superstar" i "Evitę"). Spektakl doczekał się licznych wersji, w tym na West Endzie w Londynie i na Broadwayu w Nowym Jorku.

Kolejną dużą sceniczną produkcją była "Kristina", jednak zdecydowanie największą popularnością cieszy się debiutujący w 1999 r. musical "Mamma Mia!" oparty na piosenkach grupy ABBA, który do tej pory wystawiany był w różnych miejscach na całym świecie - od Melbourne (Australia), przez Tokio (Japonia), Sao Paolo (Brazylia), Szanghaj (Chiny), po lokalne wersje w m.in. Warszawie, Belgradzie (Serbia), Rejkjawiku (Islandia) i Panamie.

Na fali tego sukcesu w 2008 r. nakręcono film "Mamma Mia!" z udziałem m.in. Meryl Streep, Amandy Seyfried, Pierce'a Brosnana, Stellana Skarsgårda i Colina Firtha. Kinowa wersja - mimo nie do końca przychylnym recenzji krytyków - zarobiła blisko 700 mln dolarów, przybliżając twórczość ABBY kolejnemu pokoleniu słuchaczy.

W 2018 r. pojawił się sequel filmu - "Mamma Mia! Here We Go Again" z udziałem większości obsady z pierwszej części. Dodatkowo na ekranie pojawili się m.in. Cher i Andy Garcia. Druga część przyniosła kolejne ponad 400 mln dolarów.



Andersson nie tylko odcinał kupony - komponował dla m.in. zespołów Gemini, Orsa Spelmän oraz wokalistki i aktorki Josefin Nilsson. Od 2001 r. stoi na czele 16-osobowej Benny Anderssons orkester (BAO).

W 2013 r. po raz kolejny pojawił się z Ulvaeusem przy Eurowizji, tworząc wraz z klubowym DJ-em i producentem Aviciim hymn konkursu "We Write the Story".

Pod koniec października 2016 r. miliony fanów ABBY na całym świecie doczekały się informacji o powrocie słynnej czwórki. Agnetha, Frida, Björn i Benny, razem z Simonem Fullerem (były menedżer Spice Girls i twórca formatu telewizyjnego "Idol") i wytwórnią Universal Music Group, ogłosili prace nad nowym, początkowo dość enigmatycznym projektem.

"Jesteśmy zainspirowani nieograniczonymi możliwościami, które przynosi przyszłość. Kochamy możliwość bycia częścią w tworzeniu czegoś całkiem nowego. Wehikuł czasu, który łapie sedno tego, czym byliśmy. I czym jesteśmy" - mówił wtedy Benny Andersson.

Ostatecznie po przerwie związanej z pandemią koronawirusa w listopadzie 2021 r. pojawił się album "Voyage", pierwsza płyta ABBY po 40 latach i zarazem pożegnalna. Była to też zapowiedź wspomnianego projektu pod hasłem ABBA Voyage, rezydentury z udziałem awatarów całej czwórki.