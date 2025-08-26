Wojciech Lechończak "Cieniu" i Julia Łozowska szykują muzyczne premiery

Rytmiczne bębny wzbogacone funkowym brzmieniem klawiszy i hip-hopowych sampli. A po drugiej stronie fortepian w wirtuozowskim wydaniu. Tak zróżnicowany repertuar zaproponują w swoich solowych debiutach Wojciech Lechończak "Cieniu" oraz Julia Łozowska, beneficjenci VeloTalent, programu mecenatu VeloBanku.

Wojciech Lechończak "Cieniu", czyli polski piosenkarz, gitarzysta, autor tekstów i członek zespołu Jamal pracuje nad solową płytą jako beneficjent III edycji VeloTalent. Po czerwcowym udziale w koncercie debiutów 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu skupia się na pracy nad swoim krążkiem.

- Obecnie jesteśmy na etapie prac nad warstwą muzyczną - nagrywamy partie bębnów i klawiszy, a ja jednocześnie nagrywam wokale i kończę pisać ostatnie utwory na płytę. Muzyczny fundament jest już zatem prawie gotowy. Zaraz po zakończeniu tego etapu skupimy się na produkcji teledysków i promocji singli, aby dotrzymać wszystkich terminów - relacjonuje Wojciech Lechończak i dodaje - W zawodzie muzyka lato to nie czas odpoczynku, lecz wzmożonej pracy, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Mamy mnóstwo energii i pomysłów, które chcemy realizować właśnie teraz.

Wojciech Lechończak „Cieniu” materiały promocyjne

Według artysty jego płyta będzie połączeniem różnych stylów i gatunków muzycznych, a jej głównym zadaniem jest wniesienie na polską scenę ogromnej dawki pozytywnej energii.

- Chcę, aby te piosenki dotykały trudnych tematów w sposób odarty z patosu i smutku, zamieniając je w uśmiech i optymizm. Odbiorcy usłyszą na niej funk, blues i hip-hop, a wszystko to zostanie zagrane i wyprodukowane przez najlepszych muzyków oraz producentów w branży - podkreśla "Cieniu".

Najbliższe miesiące dla beneficjenta VeloTalent zapowiadają się bardzo aktywnie.

- Lato i jesień upłyną pod znakiem działań promocyjnych, nagrywania teledysków i kreatywnej pracy nad płytą. To fantastyczny moment, w którym mogę wreszcie zrealizować pomysły, które od dawna miałem w głowie. Już pod koniec września usłyszycie pierwszy singiel wraz z teledyskiem. Następny ukaże się w październiku, a ostatni - w listopadzie wraz z premierą płyty. W grudniu chciałbym zaprosić wszystkich do Wrocławia na koncert premierowy. Jego datę i miejsce ogłosimy, gdy tylko ustalimy wszystkie szczegóły - wskazuje Wojciech Lechończak "Cieniu", beneficjent VeloTalent.

Julia Łozowska materiały promocyjne

Julia Łozowska to młoda pianistka, której wrażliwość muzyczna i charyzma sceniczna zjednują jej coraz szerszą publiczność. Jest laureatką wielu nagród w kraju i za granicą, m.in. I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Narvie (Estonia), II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie oraz III nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Występuje jako solistka, jak i kameralistka, prezentując repertuar od klasyki po muzykę współczesną. W ramach III edycji VeloTalent Julia pracuje nad swoim pierwszym wydawnictwem.

- Właśnie zakończyłam rozmowy dotyczące projektu wnętrza płyty - książeczki, w której będzie zawarta moja historia. Jestem niesamowicie podekscytowana, ponieważ w całości projekt ten będzie swojego rodzaju doświadczeniem, nie tylko muzycznym, ale również estetycznym. Ponadto, repertuar, który znajdzie się na płycie, będę konsultować zarówno podczas lekcji mistrzowskich na kursach jakie czekają na mnie pod koniec lata, jak i z moimi profesorami, których zdanie bardzo sobie cenię. Na przełomie września i października odbędą się sesje nagraniowe - mówi o swoim projekcie Julia Łozowska, jedna z najbardziej wyrazistych pianistek młodego pokolenia.

Wojciech Lechończak „Cieniu” materiały promocyjne

Julia, podobnie jak Wojtek, spędza aktywne lato, łącząc pracę nad materiałem muzycznym z wakacyjnym relaksem.

- To lato jest dla mnie wyjątkowo intensywne. Właściwie to chyba pierwsze wakacje w moim życiu, podczas których nie wyjechałam nad morze - nawet na weekend, a to właśnie morze daje mi największy odpoczynek i wyciszenie. Przez obficie zapełniony artystycznymi wyzwaniami kalendarz, staram się po prostu ładować baterie pomiędzy wydarzeniami, tak, jak to możliwe - spędzając kilka godzin bez obowiązków, delektując się kawą, słońcem i spacerując po mieście. Spędzam też czas z bliskimi i przyjaciółmi, co również pomaga mi odzyskać równowagę i świetnie się czuć pomimo dużego natłoku obowiązków. W lipcu byłam na koncertach w Japonii i każdą wolną chwilę przed występami starałam się przeznaczyć na zwiedzanie - dzięki temu udało mi się zobaczyć wiele urokliwych miejsc w Kyoto i Osace oraz doświadczyć tamtejszej kultury. - podsumowuje swój letni wypoczynek Julia Łozowska, beneficjentka VeloTalent.

Bank pełen talentów

VeloTalent to program mecenatu VeloBanku, skierowany do młodych pasjonatów, którzy stawiają pierwsze kroki w kierunku międzynarodowej kariery. Jego celem jest wspieranie osób, które dzięki swojemu talentowi, determinacji i ciężkiej pracy dążą do mistrzostwa w wybranej dziedzinie. Program obejmuje artystów, naukowców oraz sportowców, oferując im wsparcie na drodze do osiągnięć o globalnym zasięgu. VeloTalent nie tylko wyróżnia wybitne jednostki, lecz także pomaga im rozwijać potencjał dzięki spersonalizowanym szkoleniom oraz wsparciu finansowemu i merytorycznemu w realizacji projektów zgłaszanych przez beneficjentów akcji.

- Z radością obserwujemy postępy Julii i Wojtka w realizacji ich projektów. Obie płyty ukażą się na rynku pod koniec roku, wtedy też będziemy mogli podsumować ten etap III edycji VeloTalent. Pierwsze miesiące przyszłego roku upłyną beneficjentom na promocji swoich wydawnictw muzycznych. Eksperci VeloBanku na bieżąco wspierają Julię i Wojtka w ich pracy nad solowymi płytami. Czekamy na efekty tego zaangażowania, by podzielić się nimi z każdym kto kocha dobrą muzykę, tak jak my - podkreśla Katarzyna Meissner, dyrektor zarządzająca Obszarem Komunikacji i Marketingu w VeloBanku.

Więcej informacji na temat programu VeloTalent znajduje się na stronie: https://www.velobank.pl/velotalent.

Artykuł sponsorowany