Przeżyj to jeszcze raz – konferencja More Life Future w Strefie Pomorza Zachodniego na 31. Pol’and’Rock!

W samym sercu Pol'and'Rock Festival stanęła Strefa Pomorza Zachodniego, a w niej - Egzotyczny Namiot Główny i druga edycja konferencji More Life Future. Przez trzy dni działo się tam coś wyjątkowego - to był wybuch inspiracji, mocy i spotkań, które zostaną w głowie na długo!

14 charyzmatycznych prelegentów - od naukowców i ekspertów, przez artystów i sportowców, aż po ludzi, którzy robią coś niezwykłego i inspirują innych.

Poruszające wystąpienia, praktyczne warsztaty, żywe dyskusje i wymiana doświadczeń, która poruszyła setki uczestników.

Tematy, które dotyczą każdego z nas: szczęście, autentyczność, relacje, zdrowie psychiczne, motywacja, przyszłość technologii i kosmos!

Byli z nami m.in. Piotr Bucki, Ania Karwan, Sarsa, Katarzyna Pakosińska, Karol Wójcicki, Jakub B. Bączek i wielu innych, którzy podzielili się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem. Ich słowa miały moc - budziły emocje, motywowały i zostawiały z konkretną refleksją.

More Life Future to więcej niż konferencja - to przestrzeń do rozmów i odkrywania potencjału, jaki drzemie w każdym z nas. Pomorze Zachodnie po raz kolejny pokazało, że jest regionem ludzi z wizją, pasją i odwagą do działania. Pomorze Zachodnie to miejsce, w którym każdy może się rozwijać.

ZOBACZ FILM z wydarzenia, poczuj atmosferę tego miejsca, zobacz energię uczestników i przekonaj się, dlaczego Egzotyczny Namiot Główny stał się sercem mądrych rozmów na najpiękniejszym festiwalu w Polsce!

Kliknij, oglądaj, inspiruj się i dziel z innymi. To było wyjątkowe. Przekonaj się sam.

Artykuł sponsorowany