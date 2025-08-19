Premiera najnowszych produktów soundcore w Polsce - słuchawki Liberty 5 oraz Aeroclip zadebiutowały podczas eventu w stylu coffee party

"Chcieliśmy, aby premiera naszych nowych produktów w pełni odzwierciedlała wartości, które definiują soundcore - innowacyjne podejście, świadome i odpowiedzialne wybory oraz zaangażowanie w najwyższą jakość dźwięku, a dzisiejsze wydarzenie doskonale oddało tego ducha - powiedziała Christie Chen, Sales Director For the Region w Anker Innovations. - Zaprezentowaliśmy dwa nowe produkty, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb użytkowników - od pracy, przez rozrywkę, po aktywne hobby. Każde z urządzeń jest wyposażone w innowacyjne funkcje dostosowane do scenariuszy użytkowania realizowanych przez fanów i entuzjastów marki soundcore, których w Polsce mamy już wielu".

Wydarzenie utrzymano w lekkiej, letniej atmosferze - zgodnie z rosnącym trendem tzw. coffee party, czyli dziennych eventów łączących networking z aktywnym wypoczynkiem. Uczestnicy wzięli również udział w relaksującym rejsie po Wiśle. Spotkanie zakończyło się przy aromatycznej kawie i relaksującej muzyce.

Podczas eventu marka soundcore zaprezentowała dwie nowości:

Liberty 5 - flagowe słuchawki true wireless z najlepszym ANC w swojej klasie

Nowe Liberty 5 to słuchawki oferujące jedną z najlepszych na rynku jakość aktywnej redukcji hałasu (ANC) w cenie poniżej 400 zł. Dzięki technologii Adaptive ANC 3.0, słuchawki eliminują niepożądane dźwięki z otoczenia, takie jak rozmowy, hałas uliczny czy dziecięcy gwar.

Zastosowane 9,2 mm przetworniki z biocelulozową membraną gwarantują krystalicznie czysty dźwięk w zakresie średnich i wysokich tonów. System podwójnych kanałów basowych oraz certyfikacja Hi-Res Wireless z obsługą kodeka LDAC zapewniają mocne, dynamiczne brzmienie.

Liberty 5 oferują również opatentowaną technologię Dolby 3D Audio, która tworzy przestrzenny efekt dźwiękowy - użytkownik może wybierać spośród czterech trybów immersyjnego odsłuchu.

Nowe Liberty 5 są dostępne w czterech kolorach - Cloud White, Ink Black, Abyss Blue i Rose Apricot. Słuchawki można już zamawiać na Soundcore.com.

AeroClip - słuchawki nowej generacji dla aktywnych

Model soundcore AeroClip to odpowiedź na potrzeby użytkowników prowadzących aktywny tryb życia. Słuchawki typu open-ear zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie - nie wywierają nacisku na przewód słuchowy, a ich konstrukcja pozwala zachować pełną świadomość otoczenia.

Elastyczny, odporny na 20 000 zgięć pałąk oraz lekkie materiały zapewniają stabilne i pewne dopasowanie przez cały dzień. Dzięki tytanowym przetwornikom oraz zaawansowanej technologii wirtualnego basu, AeroClip oferują bogaty, czysty dźwięk porównywalny z klasycznymi słuchawkami dousznymi.

Za wyraźne rozmowy odpowiadają cztery mikrofony kierunkowe wspierane przez sztuczną inteligencję, które skutecznie eliminują zakłócenia - nawet na ruchliwej ulicy. AeroClip dostępne są w trzech stylowych wersjach kolorystycznych (Midnight, Champagne Mist i Rosy Brown), łącząc funkcjonalność z wyrazistym designem.

Nowe słuchawki AeroClip można już zamawiać na Amazon.pl w sugerowanej cenie detalicznej 599 PLN.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów, partnerzy biznesowi oraz fani marki, którzy wspólnie świętowali premierę w rytmie slow - na wodzie, w otoczeniu letnich dźwięków i w atmosferze dobrej energii. Rejs po Wiśle, aromatyczna kawa i relaksująca muzyka stworzyły niepowtarzalny klimat, który podkreślił ideę swobodnego, świadomego życia w rytmie soundcore.

