Koncerty w Polsce - jesień pod znakiem muzyki

Najgorętsze wydarzenia na arenowych scenach - koncertowe hity w Polsce

Polska scena koncertowa wkracza w jesień z impetem, oferując serię spektakularnych występów w największych halach. To idealny czas, by sprawdzić, jakie koncerty w Polsce warto zobaczyć. Już 9 września do TAURON Areny w Krakowie zawita Robbie Williams, obiecując widowisko pełne energii i największych przebojów. Październik rozpocznie się od występu OneRepublic, którzy 4 października porwą publiczność w łódzkiej Atlas Arenie. Miesiąc ten przyniesie również długo wyczekiwany powrót Stinga w ramach "STING 3.0 TOUR" - artysta zagra 20 października w TAURON Arenie Kraków, a dzień później, 21 października, pojawi się w PreZero Arenie w Gliwicach. Koniec października to kolejna muzyczna gratka: Katy Perry zagości 28 października w krakowskiej TAURON Arenie ze swoim "The Lifetimes Tour". Rok zakończy się z kolei występem Lorde, która 6 grudnia zaśpiewa w Atlas Arenie w Łodzi.

Rockowe koncerty w Polsce i alternatywne doznania

Fani ostrzejszych i bardziej niszowych brzmień również znajdą coś dla siebie w jesiennym kalendarzu. Niemiecka legenda Die Toten Hosen zagra 9 września w Warszawie, dostarczając punkrockowej energii. 16 września we wrocławskiej Hali Stulecia wystąpią islandzcy mistrzowie nastrojowej muzyki Sigur Rós. Następnie, 23 września, Wrocław powita The Midnight. Październik to także powrót Disturbed, którzy 10 października w TAURON Arenie Kraków świętować będą 25-lecie swojego kultowego albumu "The Sickness". Trzynastego października to podwójna dawka metalu: Volbeat zagra w Warszawie, a Opeth wystąpi w Krakowie. Gliwicka PreZero Arena 19 października ugości Arch Enemy. Początek listopada to elegancja Simply Red, którzy 4 listopada zaprezentują się w krakowskiej TAURON Arenie. Agresywne rytmy Parkway Drive zabrzmią 10 listopada w łódzkiej Atlas Arenie, a 13 listopada w Warszawie wystąpią The Rasmus. Uspokajające, ale intensywne emocje zapewni Tom Odell 17 listopada w TAURON Arenie Kraków. Miesiąc zakończy się intrygującym występem Marilyn Mansona, który pojawi się 19 listopada w Warszawie.

Gwiazdy popu na koncetach w Polsce

Scena popowa i elektroniczna również nie pozwoli na nudę. Damiano David, wokalista Måneskin, zaprezentuje się solo 11 września w warszawskim Torwarze. Ikona dyskotekowych rytmów Sophie Ellis-Bextor wystąpi 9 października w warszawskiej Progresji. Chet Faker, znany z soulfulowych, elektronicznych brzmień, zagra trzy koncerty: 11 października w Gdańsku, 12 października w Warszawie i 13 października w Krakowie. 18 października to podwójna dawka muzyki w Warszawie, gdzie wystąpią Yungblud i Morcheeba. Mamy również coś dla fanów hip-hopu i elektronicznych eksperymentów: Tommy Cash pojawi się 20 października w Gdańsku, 21 października w Warszawie, a 22 października w Poznaniu.

Koncerty polskich artystów

Polscy artyści również przygotowali dla swoich fanów mnóstwo atrakcji. 27 września na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się "Roztańczony PGE Narodowy", z udziałem takich gwiazd jak Doda, Skolim, Tede i Zenek Martyniuk. Ten sam stadion, PGE Narodowy w Warszawie, będzie świadkiem dwóch wyjątkowych koncertów sanah - 19 i 20 września artystka z pewnością porwie tłumy swoimi piosenkami. Fani Ani Dąbrowskiej mogą liczyć na akustyczną trasę, która rozpocznie się 3 listopada. Daria ze Śląska również wyruszy w jesienną podróż koncertową, rozpoczynając swoją trasę 15 października.

Festiwale muzyczne w Polsce jesienią

Jesień to również czas na festiwale, które zamykają sezon plenerowych i rozpoczynają halowe wydarzenia. W dniach 4-6 września w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się Summer Dying Loud, prawdziwa uczta dla fanów cięższych brzmień. 8 i 9 listopada w gdańskim AmberExpo zaplanowano Inside Seaside, festiwal oferujący szerokie spektrum muzyki alternatywnej. Z kolei 11 września w Łodzi miłośnicy nowych brzmień i profesjonaliści z branży spotkają się na Great September Showcase Festival & Conference.

Jak widać, najbliższe miesiące to prawdziwe muzyczne żniwa. Polska scena tętnić będzie życiem, oferując bogaty wachlarz artystycznych doznań. Warto zapoznać się z kalendarzem i wybrać te wydarzenia, które najlepiej odpowiadają muzycznym gustom, by jesień stała się niezapomnianą przygodą z dźwiękami.

Artykuł sponsorowany