Yung Lean już wkrótce odwiedzi Polskę! Światową sławę zyskał jako nastolatek

Yung Lean wyruszył w trasę "Forever Yung Tour", obejmującą Amerykę Północną, Europę i Wielką Brytanię. Szwedzki artysta nie pominął przystanku w Polsce. Zobaczymy go już 13 listopada 2025 roku!

Yung Lean
Yung Lean

W maju 2025 roku ukazał się piąty album Yung Leana "Jonatan". Wydawnictwo promowane było singlami "Forever Yung" i "Babyface Manics". Trasę po wydanej płycie zapoczątkował show w Avicii Arena w Sztokholmie. Na scenie pojawili się artyści z Sad Boys i Drain Gang tacy jak Gud, Yung Sherman, Bladee, Ecco2k czy Thaiboy Digital. 16 tysięcy fanów po raz pierwszy doświadczyło zupełnie nowego formatu koncertów Yung Leana.

Yung Lean powraca do Polski!

Polski koncert Yung Leana odbędzie się już 13 listopada 2025 roku w warszawskim COS Torwar! Za rozgrzanie publiczności odpowiedzialny będzie Yung Sherman. Bilety na wydarzenie organizowane przez Live Nation wyprzedały się całkowicie.

Muzyk urodził się 18 lipca 1996 roku w Szwecji, ale jeszcze jako dziecko przeprowadził się z rodziną do Białorusi. Do ojczyzny wrócił, w wieku pięciu lat. Nie należał on do najgrzeczniejszych dzieci. Często pakował się w różne kłopoty i sprawiał problemy. Finalnie w wieku 16 lat porzucił edukację na rzecz muzyki.

Yung Lean światową sławę zyskał dzięki wydanemu w 2013 roku utworowi "Ginseng Strip 2002". Kawałek już wtedy wywołał ogromne poruszenie w świecie alternatywnego rapu ze względu na swój niespotykany dotychczas styl i klimat. Raper wzbił się na wyżyny cloud rapowej sceny z hitami takimi jak "Highway Patrol", "Agony" czy "Kyoto". Na przestrzeni lat współpracował m.in. z FKA Twigs, Travisem Scottem, Charli XCX czy Deanem Bluntem.

