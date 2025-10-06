Tori Amos powraca do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Na wiosnę 2026 r. zapowiedziano premierę nowej płyty Tori Amos, "In Times of Dragons". To właśnie z tym materiałem amerykańska wokalistka, pianistka i autorka poruszających tekstów powróci do Polski, gdzie ma liczne grono oddanych i wiernych fanów.

Tori Amos w 2026 r. wystąpi w Polsce
Tori Amos w 2026 r. wystąpi w Polsce

Koncert Tori Amos odbędzie się 12 maja 2026 r. w hali COS Torwar w Warszawie.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmastera rozpocznie się 8 października o 10.00. Sprzedaż ogólna ruszy 10 października o 10.00. Bilety na koncert w Polsce są dostępne w przedsprzedaży przy zamówieniu albumu "In Times Of Dragons" na stronie artystki, do 7 października do godz. 13.00.

Tori Amos wraca do Polski

"Znakomita amerykańska pianistka, autorka poruszających tekstów, doskonała wokalistka. Genialna i wrażliwa kompozytorka, która nie boi się mówić o sprawach ważnych dla kobiet i dla świata. Bez względu na to, czy przemawia z pełną mocą czy szeptem, zawsze robi to w piękny i wymowny sposób" - zapowiada przyjazd organizator koncertu, Live Nation.

Poprzednio Tori Amos w naszym kraju wystąpiła 28 kwietnia 2023 r. w Spodku w Katowicach w ramach promocji płyty "Ocean to Ocean".

W lutym 2025 r. Amerykanka niespodziewanie wypuściła album "The Music of Tori and the Muses", który towarzyszył jej ilustrowanej książce dla dzieci "Tori and the Muses".

