W tym roku mija 12 lat od premiery "No Bad Days" - albumu, który przyniósł The Dumplings rozpoznawalność. W 2014 r. Justyna Święs i Kuba Kraś wkroczyli na polski rynek z płytą, na której znalazły się hity takie jak "Technicolor Yawn", "Betonowy las" czy "Mewy" i błyskawicznie podbili serca publiczności oraz krytyków. Zdobyli wówczas Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku, Gazeta Wyborcza nazwała ich krążek "Płytą roku", a jego sprzedaż przekroczyła 15 tys. kopii, przynosząc wydawnictwu złoty status.

Już po premierze pierwszego albumu The Dumplings okrzyknięci zostali odkryciem polskiego electropopu i na stałe wpisali się do grona najważniejszych przedstawicieli alternatywy w naszym kraju. Teraz postanowili powrócić do materiału, który przyniósł im rozgłos i od którego wszystko się zaczęło. Justyna i Kuba zapowiedzieli trasę koncertową, w ramach której widzowie ponownie będą mogli usłyszeć utwory z "No Bad Days" na żywo - i to w odświeżonych aranżacjach. Przedsmakiem tournee był koncert w Starym Maneżu w Gdańsku, który odbył się 14 marca bieżącego roku.

The Dumplings ruszają w trasę z materiałem sprzed 12 lat! Gdzie zagrają?

"Ruszamy w trasę z naszym pierwszym albumem. 'No Bad Days' skończył 12 lat, większość z Was może już go nie pamiętać, także będzie mieć niepowtarzalną okazję posłuchać go w bogatszym, koncertowym brzmieniu. Ogromnie się cieszymy na możliwość ponownego 'debiutowania' na scenie i nie możemy się doczekać spotkań z Wami" - ogłosili muzycy The Dumplings w mediach społecznościowych.

W ramach trasy z "No Bad Days" The Dumplings zagrają koncerty w sześciu polskich miastach. Tournee rozpocznie się w Warszawie, w Klubie Stodoła (22 listopada), później duet odwiedzi Poznań (26 listopada), Wejherowo (27 listopada), Wrocław (11 grudnia) oraz Kraków (18 grudnia). Finał odbędzie się w Katowicach, w klubie Rialto, 19 grudnia.

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