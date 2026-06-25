The Dumplings wracają do materiału sprzed 12 lat! Duet ogłosił wyjątkową trasę koncertową
The Dumplings po 12 latach wracają do swojego debiutu. Duet właśnie zapowiedział wyjątkową trasę, której przedsmakiem był marcowy koncert w gdańskim Starym Maneżu. Teraz, w ramach kolejnych występów, Justyna Święs i Kuba Karaś powrócą do materiału ze swojego pamiętnego albumu "No Bad Days". To właśnie ta płyta w 2014 r. otworzyła im drzwi do wielkiej, ogólnopolskiej kariery. Kiedy i gdzie zagrają?
W tym roku mija 12 lat od premiery "No Bad Days" - albumu, który przyniósł The Dumplings rozpoznawalność. W 2014 r. Justyna Święs i Kuba Kraś wkroczyli na polski rynek z płytą, na której znalazły się hity takie jak "Technicolor Yawn", "Betonowy las" czy "Mewy" i błyskawicznie podbili serca publiczności oraz krytyków. Zdobyli wówczas Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku, Gazeta Wyborcza nazwała ich krążek "Płytą roku", a jego sprzedaż przekroczyła 15 tys. kopii, przynosząc wydawnictwu złoty status.
Już po premierze pierwszego albumu The Dumplings okrzyknięci zostali odkryciem polskiego electropopu i na stałe wpisali się do grona najważniejszych przedstawicieli alternatywy w naszym kraju. Teraz postanowili powrócić do materiału, który przyniósł im rozgłos i od którego wszystko się zaczęło. Justyna i Kuba zapowiedzieli trasę koncertową, w ramach której widzowie ponownie będą mogli usłyszeć utwory z "No Bad Days" na żywo - i to w odświeżonych aranżacjach. Przedsmakiem tournee był koncert w Starym Maneżu w Gdańsku, który odbył się 14 marca bieżącego roku.
The Dumplings ruszają w trasę z materiałem sprzed 12 lat! Gdzie zagrają?
"Ruszamy w trasę z naszym pierwszym albumem. 'No Bad Days' skończył 12 lat, większość z Was może już go nie pamiętać, także będzie mieć niepowtarzalną okazję posłuchać go w bogatszym, koncertowym brzmieniu. Ogromnie się cieszymy na możliwość ponownego 'debiutowania' na scenie i nie możemy się doczekać spotkań z Wami" - ogłosili muzycy The Dumplings w mediach społecznościowych.
W ramach trasy z "No Bad Days" The Dumplings zagrają koncerty w sześciu polskich miastach. Tournee rozpocznie się w Warszawie, w Klubie Stodoła (22 listopada), później duet odwiedzi Poznań (26 listopada), Wejherowo (27 listopada), Wrocław (11 grudnia) oraz Kraków (18 grudnia). Finał odbędzie się w Katowicach, w klubie Rialto, 19 grudnia.