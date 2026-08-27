The Dresden Dolls z wyjątkowym show w Warszawie! To będzie jedyne takie wydarzenie

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

The Dresden Dolls już 2 września zagrają w warszawskiej Progresji. Występ amerykańskiego duetu będzie wyróżniał się na tle pozostałych dat trasy - przed headlinerami zaprezentuje się Gaba Kulka, a do koncertu dołączy także 50-osobowy Warszawski Ansambl Międzypokoleniowy!

The Dresden Dolls zagrają 2 września 2026 w Progresji. Wystąpią z Gabą Kulką oraz Warszawskim Ansamblem Międzypokoleniowym.
The Dresden Dollsmateriały prasowe

The Dresden Dolls to amerykański duet z Bostonu, który tworzą Amanda Palmer - wokalistka, pianistka i autorka tekstów oraz perkusista i multiinstrumentalista, Brian Viglione. Zespół działa od 2000 roku, a sami muzycy określają swój styl jako "brechtowski punkowy kabaret". Swoje koncerty budują na teatralności, przerysowaniu oraz intensywnej relacji z odbiorcami.

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Oliwia Kopcik

Gaba Kulka rozgrzeje publiczność

Jako support wystąpi Gaba Kulka, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej alternatywy. W jej twórczości art pop spotyka się z autorskimi piosenkami, a melodyjność często idzie w parze z nieoczywistymi rozwiązaniami i scenicznym rozmachem.

Kulka ma na koncie współprace m.in. z Reni Jusis, Czesławem Mozilem i zespołem Hey. Jest też autorką haftowanych napisów wykorzystanych na okładce albumu "Yes, Virginia… (Tailor's Version)" The Dresden Dolls.

W Warszawie z The Dresden Dolls oraz Gabą Kulką wystąpi gościnnie Warszawski Ansambl Międzypokoleniowy. Kolektyw liczy około 50 osób i skupia zarówno profesjonalnych muzyków, jak i amatorów. Obecność chóru ma uczynić warszawski występ jedynym takim wydarzeniem podczas całej trasy!

Koncert odbędzie się w środę, 2 września, w klubie Progresja w Warszawie. Drzwi zostaną otwarte o godz. 18.30, a całość rozpocznie się o 19.30. Bilety dostępne są na stronie organizatorów wydarzenia - Knock Out Productions.

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