The Dresden Dolls to amerykański duet z Bostonu, który tworzą Amanda Palmer - wokalistka, pianistka i autorka tekstów oraz perkusista i multiinstrumentalista, Brian Viglione. Zespół działa od 2000 roku, a sami muzycy określają swój styl jako "brechtowski punkowy kabaret". Swoje koncerty budują na teatralności, przerysowaniu oraz intensywnej relacji z odbiorcami.

Gaba Kulka rozgrzeje publiczność

Jako support wystąpi Gaba Kulka, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej alternatywy. W jej twórczości art pop spotyka się z autorskimi piosenkami, a melodyjność często idzie w parze z nieoczywistymi rozwiązaniami i scenicznym rozmachem.

Kulka ma na koncie współprace m.in. z Reni Jusis, Czesławem Mozilem i zespołem Hey. Jest też autorką haftowanych napisów wykorzystanych na okładce albumu "Yes, Virginia… (Tailor's Version)" The Dresden Dolls.

W Warszawie z The Dresden Dolls oraz Gabą Kulką wystąpi gościnnie Warszawski Ansambl Międzypokoleniowy. Kolektyw liczy około 50 osób i skupia zarówno profesjonalnych muzyków, jak i amatorów. Obecność chóru ma uczynić warszawski występ jedynym takim wydarzeniem podczas całej trasy!

Koncert odbędzie się w środę, 2 września, w klubie Progresja w Warszawie. Drzwi zostaną otwarte o godz. 18.30, a całość rozpocznie się o 19.30. Bilety dostępne są na stronie organizatorów wydarzenia - Knock Out Productions.