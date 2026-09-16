The Cassino ogłaszają trasę koncertową, którą zamkną pewną erę swojej twórczości. W październiku 2023 r. ukazała się ich przełomowa EP-ka "Prześwit", w całości stworzona przez wokalistę i lidera formacji - Huberta Wiśniewskiego. Materiał pokazał, że grupa nie ogranicza się wyłącznie do gitarowego grania, sięgając także po elektronikę i bardziej rozbudowane dźwięki, a warstwa wizualna projektu również jest dla nich wyjątkowo ważna.

"To jest mały krok dla człowieka, ale jednak już w kosmosie jesteśmy. Ostatnia trasa z 'Prześwitem'" - informują członkowie zespołu, zapowiadając tournee po całej Polsce.

The Cassino zapowiedzieli jesienną trasę. Tak pożegnają "Prześwit". Gdzie i kiedy zagrają?

The Cassino po raz ostatni zaprezentują utwory z "Prześwitu" w pięciu miastach: Krakowie (26 listopada), Wrocławiu (27 listopada), Poznaniu (13 grudnia), Gdańsku (17 grudnia) oraz Warszawie (29 stycznia), gdzie dadzą koncert w klubie Stodoła, mieszczącym nawet do 3 tys. osób. Po nadchodzących setach słuchacze mogą spodziewać się szaleństwa, gitarowej wirtuozerii i nie tylko klasycznego instrumentarium, ale też m.in. wiolonczeli, nadającej wszystkiemu dodatkowej głębi.

"Duża dawka energii, zmieniająca się dynamika i bezpośredni kontakt z publicznością sprawiają, że każdy występ The Cassino ma swój własny rytm i niepowtarzalną atmosferę. Jak zwykle nie zabraknie również muzycznych niespodzianek - zespół sięgnie po nieoczywiste rozwiązania i przygotuje dla swoich fanów coś więcej niż proste odegranie materiału znanego z płyt" - zapowiada organizator trasy, Live Nation Polska.

Do sprzedaży trafiły już bilety na wszystkie zapowiedziane koncerty, a część z nich zniknęła błyskawicznie. "Zaskoczyliście serwery" - pochwalili się członkowie The Cassino na Instagramie, ogłaszając, że w niektórych miastach dostępna jest obecnie trzecia pula wejściówek.

Kim jest zespół The Cassino?

Zespół The Cassino obecny jest na scenie od 2013 r., ale dopiero po ośmiu latach, nakładem FONOBO Label, wydał swój debiutancki album zatytułowany "Części". Płyta dotarła do szerokiej publiczności i zapewniła muzykom wyprzedane trasy klubowe oraz występy na licznych scenach festiwalowych, m.in. Męskiego Grania. Materiał z krążka formacja miała szansę zaprezentować także u boku legendarnego Happysad, supportując jedno z ich tournee, czy przed polskim występem Only The Poets z UK - wówczas Wiśniewski zaprezentował solo act, zaskarbiając sobie sympatię nowych fanów.

Przed debiutem z albumem długogrającym The Cassino wydali jeszcze EP-ki takie jak "The Cassino", "Zima" czy dwuczęściowe "Glass and Styrofoam". Z kolei następstwem krążka "Części" była wspomniana EP-ka "Prześwit", która przyniosła hity "Jesień" oraz "Drugi / Dym". Pozwoliła jednocześnie zespołowi wznieść się na wyżyny, występując m.in. na OFF Festivalu, Open'er Festivalu czy na stadionie PGE Narodowym jako goście specjalni pożegnalnego koncertu Quebonafide.