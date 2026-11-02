Tego wieczoru trudno będzie ustać w miejscu. Wizyta Jungle w Polsce zbliża się wielkimi krokami

Europejska część tournée Jungle ruszyła pełną parą! Zespół odwiedza największe obiekty w Portugalii, Hiszpanii, Francji czy Niemczech. Widzowie na dotychczasowych przystankach otrzymali pełnowymiarowy show z rozbudowanymi aranżacjami sekcji rytmicznej oraz charakterystyczną, taneczną energią, z której słynie londyński kolektyw.

Rozmiar przedsięwzięcia potwierdzają hale na trasie - od paryskiej Accor Areny i amsterdamskiego Ziggo Dome, po dwie noce w The O2 w Londynie czy kultowy amfiteatr Red Rocks. W Polsce będzie to z kolei łódzka Atlas Arena.

Taneczny duet przerodził się w żywiołowy zespół

Początki Jungle sięgają 2013 roku, gdy przyjaciele z dzieciństwa, Josh Lloyd oraz Tom McFarland, zaczynali tworzyć w zachodnim Londynie. Przez długi czas unikali pokazywania własnych twarzy i podpisywali się jedynie inicjałami. Priorytetem był dla nich kolektywny charakter projektu i ruch.

Taniec stał się wizytówką grupy nieprzypadkowo. Silne rodzinne tradycje związane z tą dziedziną sprawiły, że każdy teledysk traktowano jak autonomiczne dzieło filmowe. Niezależność zapewniło zespołowi powołanie własnej oficyny Caiola Records. Umożliwiło to zespołowi m.in. zrealizowanie pełnego cyklu wizualnego do płyty "Volcano".

Gigantyczny rozgłos zapewnił Jungle singiel "Back On 74", wsparty viralową choreografią oraz klipem. Piosenka szybko zrobiła furorę na TikToku, przyniosła formacji nagrodę BRIT i otworzyła drzwi do największych obiektów na świecie.

Nowe horyzonty na płycie "Sunshine"

Mimo ogromnej fali popularności liderzy Jungle świadomie zrezygnowali z powielania schematu swojego największego przeboju. Wydany 14 sierpnia album "Sunshine" łączy klasyczny soul, echa wytwórni Motown oraz inspiracje brazylijskimi brzmieniami z lat 60. i 70.

Wydawnictwo promowały single "Carry On", "The Wave" oraz "Someday, Somewhere". Ważnym punktem stało się oficjalne dołączenie do stałego składu Lydii Kitto. Wokalistka od lat współtworzyła brzmienie formacji, choć dopiero teraz formalnie stała się jej członkinią.

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Jungle w Atlas Arenie: data, support, bilety

Polski przystanek światowego tournée przypada na 10 listopada 2026 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Wydarzenie otworzy duet Rio Kosta z Los Angeles.

Wejściówki na koncert można nabyć w autoryzowanej sprzedaży na stronie Eventim Polska. Obecnie dostępne są jeszcze bilety na płytę oraz pojedyncze miejsca na trybunach.

Jungle w Łodzi: jakich przebojów się spodziewać?

Setllisty na europejskich koncertach są do siebie w dużej mierze zbliżone. Nie brakuje największych przebojów zespołu, ale znajdzie się i coś dla bardziej wymagających fanów. Tak prezentuje się lista utworów, którą Jungle zagrali 31 października podczas koncertu w belgijskim Vorst Nationaal:

Platoon The Heat Heavy, California Beat 54 (All Good Now) Problemz The Wave Us Against the World Keep Me Satisfied Someday, Somewhere Let's Go Back I've Been in Love Come Back to Me Sunshine Candle Flame Dominoes Where Are You Now? Move Like You Do Casio Back on 74 Drops What D'You Know About Me Time Coming Back Don't Play All of the Time GOOD TIMES Keep Moving Busy Earnin'