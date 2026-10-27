"Strasznie dobra wiadomość". Znamy trzeciego headlinera Mystic Festival 2027

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Obrazoburczy Marilyn Manson dołącza do składu przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu jako trzeci headliner. Tym samym znamy już wszystkie główne gwiazdy święta metalu w Gdańsku.

Marilyn Manson na scenie podczas występu w ramach trasy koncertowej, ubrany w czarny strój z wyrazistym makijażem
Marilyn Manson powróci do Polski jako headliner Mystic Festival 2027Jeff HahneGetty Images

"Piękni ludzie, mamy dla was strasznie dobrą wiadomość - Marilyn Manson swoim złowieszczym spektaklem zamknie jeden z festiwalowych dni na Main Stage" - ogłosili właśnie organizatorzy Mystic Festivalu.

To oznacza, że ikona industrialnego rocka dołączyła do grup Faith No More i Helloween, które wcześniej zostały headlinerami. W Gdańsku zagrają również Lorna Shore, Watain, Converge, Green Lung, Children Of Bodom, Cryptopsy, Bodysnatcher i Celestial Sanctuary.

Przyszłoroczna edycja imprezy (10-12 czerwca 2027 r.) po raz pierwszy odbędzie się na błoniach Polsat Plus Areny Gdańsk. Przez pięć ostatnich lat Mystic Festival odbywał się w Stoczni Gdańskiej, która okazała się już za mała, by pomieścić wszystkich chętnych.

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Michał Boroń

Marilyn Manson powraca do Polski jako headliner Mystic Festival 2027

Marilyn Manson poza muzyką kojarzony jest oczywiście z licznymi skandalami i prowokacjami. Ikona industrialnego rocka od lat wzbudza skrajne emocje, jego występy regularnie spotykały się z protestami bardziej konserwatywnych środowisk oraz strachem organizatorów przed ewentualnymi konsekwencjami promowania jego wydarzeń. Choć dziś jego koncerty nie wywołują już aż tak intensywnych, negatywnych reakcji, muzyk zapisał się w historii jako jeden z największych skandalistów lat 90.

W ramach promocji ostatniej płyty "One Assassination Under God Tour 2026" amerykański wokalista razem ze swoim zespołem wystąpił w Atlas Arenie w Łodzi (18 lipca), a w listopadzie 2025 r. wyprzedał COS Torwar w Warszawie.

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