"Nowa twarz nowojorskiego undergroundu i jedno z najbardziej intrygujących objawień mrocznej alternatywy ostatnich lat - Stella Rose, córka Dave'a Gahana z Depeche Mode, powraca do Poznania! Już 4 lutego znana z łączenia mrocznej wrażliwości z poetycką surowością artystka zagra w klubie Pod Minogą" - czytamy w zapowiedzi koncertu organizowanego przez Winiary Bookings.

Bilety w cenie od 85,99 zł trafiły już do sprzedaży.

Stella Rose wraca do Polski

26-letnia wokalistka promuje obecnie najnowszą EP-kę "Hollybaby". Materiał powstał we współpracy z producentem Yvesem Rothmanem (pracował z m.in. Blondshell i Bartees Strange) w dusznych warunkach Los Angeles, które nadały EP-ce intensywność i filmowy klimat. Krytycy wśród porównań wymieniają takie nazwy, jak m.in. Chelsea Wolfe, Zola Jesus czy Fever Ray.

Na początku października Stella Rose pojawiła się na trzech koncertach w roli supportu przed A Place to Bury Strangers (Wrocław, Warszawa, Poznań). W lutym 2026 r. powróci do stolicy Wielkopolski już jako headlinerka, prezentując swój najbardziej hipnotyczny i drapieżny materiał do tej pory.

Kim jest Stella Rose?

Urodzona 29 lipca 1999 r. Stella Rose to córka Dave'a Gahana i jego trzeciej żony, Jennifer Sklias. Wokalista Depeche Mode poślubił aktorkę i producentkę filmową w 1999 r. Fani grupy mogą pamiętać ukochaną Gahana z teledysku "Suffer Well" z płyty "Playing the Angel" z 2005 r.

"Czuję się szczęściarą, że mam go i jego zespół, jego menedżera, który może odstraszyć ludzi, którzy mogliby wywinąć klasyczne numery debiutantce. To coś, dzięki czemu czuję się naprawdę szczęśliwa. Mój tata i ja też mamy podobne gusta, co zawsze pomaga odkrywać nowe rzeczy" - mówi Stella Rose w rozmowie z "Rolling Stone", dodając jednocześnie, że Dave Gahan trzymał się na dystans, by pozwolić jej na samodzielne działania.

