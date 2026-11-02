"To nie jest koncert dla wszystkich" - stwierdził Jason Williamson w środku występu. Trudno się nie zgodzić. Zacznijmy od tego, że w Stodole znalazło się dwóch dziwaków, którzy bardziej przypominali gości ze sklepu z rowerami, niż gwiazdy niezależnej sceny muzycznej. Już samo ich pojawienie się na scenie bardziej przypominało wejście do warzywnego, niż zaproszenie na spotkanie ze sztuką.

Samo widowisko... jeśli ktoś widział 30 sekund ich koncertu na YouTubie, to trochę tak, jakby widział ich cały sceniczny repertuar. Praca Andrew Fearna jest fascynująca, bo sprowadza się do tego, że wciska podkład muzyczny w laptopie, a potem macha rękami przez cały kawałek.

Czyli... nie udaje, w przeciwieństwie do innych wykonawców, których obecność na scenie zmusza do gorączkowego kombinowania przy swoich komputerach. W tym czasie wokalista krzyczy, dyskutuje sam ze sobą, tańczy ze statywem. Taki post punk, który z każdym kawałkiem jest coraz bardziej post i coraz mniej punk. Cała zabawa polega na tym, że w ten ich show się wkręca i od tego występu w zasadzie trudno się oderwać.

Przy wszystkich swoich dziwactwach Sleaford Mods są na serio. Więcej: ich walutą jest szczerość. Trudna, a czasem nawet dość bezwzględna otwartość. Nawet jeśli balansuje ona na granicy autoparodii. To jest zespół, który nie marzy o zagraniu epickich etiud w Pompejach. Dla nich prościej, znaczy lepiej. Grają minimalistyczną muzykę i nie udają, że może być inaczej.

Teoretycznie patent znany i zgrany, ale teksty Jasona Williamsona sprawiają, że tę grupę trudno pomylić z czymkolwiek innym na tej planecie. Kawałek za kawałkiem na scenie Stodoły, brzmią jak cios za ciosem. W czasie całego koncertu nie było chwili na oddech, czy miejsca na sentymentalne ballady. Jedynym niezrozumiałym dla mnie momentem był cover Pet Shop Boys "West End Girls". Zwłaszcza, że zabrakło "Nudge It", klasyka zespołu.

To był jeden z bardziej bezpretensjonalnych występów, jakie widziałem. Prościej się już nie da: bez wstępów, dodatkowych osób i bisów. Czysty przekaz, czyli monologi z podkładem w stylu minimal wave. Sleaford Mods to zespół, który swoje słabości zamienił w siłę i dlatego ich show warto zobaczyć chociaż raz w życiu.