Ralph Kaminski otwiera kolejny rozdział w swojej karierze i szykuje się do wydania piątego albumu studyjnego. Artysta pod koniec września opublikował już pierwszy singiel z nadchodzącej płyty - piosenkę "Góra", przepełnioną smutkiem, melancholią i tęsknotą. Kompozycja zaskoczyła m.in. nawiązaniami do tradycyjnej muzyki ludowej, bowiem w nagraniach towarzyszył piosenkarzowi góralski chór (w składzie: Sebastian Karpiel-Bułecka, Bartłomiej Kudasik i Wojciech Topa z zespołu Zakopower).

Wraz z utworem "Góra" ukazał się klimatyczny, czarno-biały klip, który wyreżyserował sam Ralph. Wokalista był także autorem scenariusza oraz jednym z aktorów. Do teledysku zaproszeni zostali goście specjalni - m.in. Anna Dymna czy tancerz Mikołaj Czyżowski.

Ralph Kaminski wyznał, czego się boi! Nowa piosenka już dostępna

Po niespełna miesiącu od ostatniej premiery wokalista prezentuje kolejny utwór, który zapowiada jego najnowsze wydawnictwo. W ręce słuchaczy oddał piosenkę "Nie bój się na zapas!" - jaśniejszą, odważniejszą i zdecydowanie bardziej roztańczoną.

W tekście nowego numeru Ralph Kaminski przyznaje, że choć mama zawsze przekonywała go, aby nie bał się na zapas, niewiele mu to dało. Artysta zdradził, że nieustannie obawia się wielu rzeczy - bliskości, samotności, życia. Słowa przepełnione są sentymentem oraz żalem, lecz melodia nadaje wszystkiemu zupełnie innego wydźwięku. Energetyczna, pozytywna muzyka, rodem wyjęta z kultowych musicali, zmienia przykrą historię w pełną nadziei, słoneczną przypowieść. W nagraniach udział wzięła cała orkiestra - nie brakuje tu dźwięków gitar, perkusji i pianina, lecz także instrumentów takich jak waltornia, skrzypce, altówki czy wiolonczele.

Ralph Kaminski i jego roztańczony klip do "Nie bój się na zapas!"

Autorem zarówno muzyki, jak i tekstu piosenki jest Kaminski. Artysta wyreżyserował również teledysk, który ujrzał światło dzienne wraz z utworem "Nie bój się na zapas!". Produkcja opowiada roztańczoną historię małomiasteczkowych bohaterów (prawdopodobnie mieszkańców Jasła), a w głównych rolach - poza samym wykonawcą - wystąpili m.in. tancerz o pseudonimie Sweetie w roli Kobiety Rakiety, aktorka Dominika Kachlik jako Dziewczyna z przeszłości, aktor musicalowy Rafał Derkacz w roli Żulka, a nawet mama Ralpha, Dorota Kamińska-Kowalik w roli Dewotki.

Nietuzinkową choreografię na potrzeby klipu stworzył Adam Beta. "To teledysk, który pulsuje emocjami i przypomina, że zmiana to jedyna stała rzecz - a taniec potrafi być najpiękniejszą formą odwagi" - czytamy w informacji prasowej.

