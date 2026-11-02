W połowie lat 90. GusGus byli częścią rozwijającej się kultury klubowej, która łączyła elektronikę, pop, eksperymenty brzmieniowe i rave'ową energię. Trzy dekady później islandzcy muzycy ponownie kierują uwagę ku tamtemu okresowi. Nie chodzi jednak o proste odtwarzanie przeszłości, ale o poszukiwanie nowych możliwości w brzmieniach, które niegdyś zmieniały muzykę taneczną.

Nowy singel "If I Walk Away" otwierają przestrzenne, wirujące syntezatory i pełen emocji wokal Margrét Rán Magnúsdóttir. Z czasem utwór nabiera intensywności, a pulsujący bas, mocna perkusja i breakbeat nadają mu euforyczną, klubową energię. Całość dopełnia gościnny udział Birnira, jednego z czołowych przedstawicieli islandzkiej sceny hip-hopowej.

GusGus z mniejszą liczbą ograniczeń

To nie pierwsza współpraca tych artystów. W 2023 roku GusGus i Birnir nagrali wspólnie utwór "Eða", który zdobył popularność na islandzkiej scenie klubowej. W "If I Walk Away" ponownie spotykają się ich muzyczne światy - charakterystyczna dla GusGus elektronika i hip-hopowa ekspresja.

"'If I Walk Away' ma w sobie zdecydowanie ducha rave'u lat 90. Czasów, kiedy muzyka wydawała się bardziej ekscytująca i mniej przewidywalna. Bardziej dziwna, z mniejszą liczbą ograniczeń. Eskapizm" - opowiada o nowym singlu Biggi Veira, producent i współzałożyciel zespołu.

Historia GusGus rozpoczęła się w połowie lat 90. od spotkania świata filmu i muzyki. Praca nad ścieżką dźwiękową do islandzkiego filmu krótkometrażowego zapoczątkowała współpracę Daníela Haraldssona i Biggiego Veiry, działającego wówczas w projekcie producenckim T-World. Z tego eksperymentu narodził się multidyscyplinarny kolektyw, który szybko zaczął wykraczać poza tradycyjne ramy zespołu muzycznego.

Przełom nastąpił w 1997 r., kiedy brytyjska wytwórnia 4AD wydała międzynarodową wersję albumu "Polydistortion". Płyta otworzyła GusGus drogę do światowej publiczności i stała się jednym z najważniejszych punktów w historii grupy.

Przez kolejne dekady zespół nieustannie eksperymentował z elektroniką, muzyką taneczną i popem, czego dowodem są takie albumy jak "This Is Normal", "Arabian Horse", "Mobile Home" czy "DanceOrama". W różnych okresach z GusGus współpracowali m.in. Emilíana Torrini, Ian Brown i John Grant. Zespół przygotowywał również remiksy utworów Björk i Depeche Mode.

Rok 2027 przyniesie nie tylko 30-lecie międzynarodowego wydania "Polydistortion", ale również premierę nowego albumu "Rewind & Replay". Tytuł wydawnictwa dobrze oddaje kierunek obrany przez GusGus - spojrzenie wstecz staje się punktem wyjścia do tworzenia nowych brzmień.

Obecnie grupę tworzą Biggi Veira, Daníel Haraldsson oraz Margrét Rán Magnúsdóttir, znana również z islandzkiego zespołu Vök. Co ciekawe, Margrét jako nastolatka inspirowała się muzyką GusGus, a dziś sama współtworzy ich artystyczną przyszłość.

"If I Walk Away" to początek nowego etapu wydawniczego. W najbliższych miesiącach zespół planuje kolejne single i remiksy, a wiosną 2027 roku premierę pełnego albumu. W przygotowaniu jest również nowa trasa koncertowa.

Już 6 listopada GusGus wystąpią w Reykjavíku podczas specjalnego wydarzenia organizowanego we współpracy z festiwalem Iceland Airwaves.