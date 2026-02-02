W tym roku Akademia Fonograficzna doceniła Leona Thomasa i nominowała go do nagród Grammy aż w sześciu kategoriach. Artysta konkurował m.in. z Olivią Dean, Sombrem i Alexem Warrenem o tytuł Najlepszego nowego artysty, a jego płyta "Mutt" miała szansę zostać Albumem Roku. Choć kategorie główne nie były łaskawe dla muzyka, sekcja R&B należała właśnie do niego.

Leon Thomas triumfował na gali Grammy 2026 dwukrotnie

Leon Thomas opuścił galę Grammy 2026 z dwiema statuetkami - za Najlepszy album R&B oraz Najlepsze wykonanie tradycyjnego R&B (za piosenkę "Vibes Don't Lie").

Co ciekawe, artysta nie zdążył odebrać pierwszej statuetki osobiście. Gdy jego album został ogłoszony tym zwycięskim, Thomas miał jeszcze próbę do swojego występu, który miał uświetnić widzom ceremonię. W jego imieniu na scenę wkroczyła mama. Drugą nagrodę muzyk odebrał już sam, docierając do Peacock Theater w Los Angeles tuż po zakończeniu próby.

Obecnie w swoim dorobku Leon Thomas ma trzy nagrody Akademii Fonograficznej. W 2024 r. wyróżniony został bowiem jako autor/producent piosenki "Snooze", której wykonawczynią jest SZA. Wówczas utwór wybrany został Najlepszą piosenką R&B.

Leon Thomas wystąpi w Polsce! Kiedy i gdzie zagra?

Polscy fani z pewnością nie mogą doczekać się, aby zwycięskie utwory artysty wybrzmiały na naszej scenie. Już 12 marca Leon Thomas odwiedzi Polskę - zagra w Warszawie, w Klubie Stodoła. Koncert będzie jednym z przystanków trasy "Mutts Don't Heel Tour", w którą artysta wyruszy 5 marca i która zakończy się 19 czerwca. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation Polska.

