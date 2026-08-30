Fontaines D.C. na koncercie w Atlas Arenie w Łodzi promować będą nową płytę "Dopamine Chamber". Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach powróci do Polski po niespełna trzech miesiącach od świetnie przyjętego występu w roli jednej z gwiazd OFF Festivalu w Katowicach.

Limitowana przedsprzedaż Alter Art rozpocznie się 2 września o godz. 11:00. Otwarta sprzedaż biletów ruszy 3 września o godz. 11:00.

Fontaines D.C. wracają do Polski z nową płytą "Dopamine Chamber"

Największa dotychczasowa trasa Irlandczyków rozpocznie się 21 października w Lizbonie - pięć dni po premierze piątego albumu "Dopamine Chamber".

Fontaines D.C. tworzą Grian Chatten, Carlos O'Connell, Conor Curley, Conor Deegan i Tom Coll. Przy produkcji następcy "Romance" (2024) pomagał im James Ford. Nagrania odbyły się w Londynie, na angielskiej wsi oraz w Palermo - gdzie wokalista Grian Chatten śpiewał w improwizowanej kabinie zrobionej z poduszek i materacy. Jak wyjaśnia frontman: "Mam silne poczucie, że stoimy na progu zupełnie nowego etapu - nowej formy tego, co znaczy być człowiekie".

Nowy materiał wyraźnie odcina się od surowego, gitarowego brzmienia z pierwszych lat kariery zespołu na rzecz najbardziej zmysłowych i wciągających kompozycji, jakie do tej pory stworzyli.

Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór "Marianne". Cały album łączy w sobie mocne ballady z wpadającymi w ucho, podniosłymi melodiami, które wyłaniają się z mrocznej atmosfery. Płyta porusza temat szukania przyjemności w świecie zmierzającym ku kryzysowi i pyta, co to poszukiwanie mówi o nas samych. Jak podsumowuje wokalista Grian Chatten: "Ten album działa jak tytułowa komora dopaminowa. Wchodzisz do środka, a my testujemy na tobie utwory, które mają zmieniać twój nastrój i stan umysłu".

Dodajmy, że Irlandczycy wspierają organizację War Child UK. 1 euro z każdego sprzedanego biletu (po odliczeniu odpowiednich podatków) pomoże organizacji chronić, edukować i bronić praw dzieci dotkniętych wojną.