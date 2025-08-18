Jubileuszowa edycja Festiwalu Fama zaczyna się 18 sierpnia o godzinie 12:00 w patio hotelu ApartPark Lividus na ul. Uzdowiskowej 46. Tam zobaczymy konferencję prasową, gdzie przedstawiciele władz miasta, organizatorów oraz jury opowiedzą więcej o idei i programie tegorocznej imprezy.

Co wydarzy się pierwszego dnia Festiwalu FAMA?

Teatralną część FAMY otworzy spektakl "Popioły. Milenium", stworzony we współpracy z Teatrem Śląskim. Obejrzymy go o godzinie 16:00 w Miejskim Domu Kultury. Reżyser, scenarzysta i choreograf, Misza Czorny opisuje spektakl jako opowieść o pokoleniu Y, dojrzewającym w demokratycznej Polsce "wychowanym na bajkach Disneya i marzącym o księciu na białym koniu".

"Trzeba podjąć próbę przetrwania, a pomóc w tym może taniec, muzyka, baśniowość… o tym też będzie ta opowieść" - dodaje. Na scenie pojawią się artyści ze Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego - Klaudia Jagiełło i Mikołaj Dumanowski oraz Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie - Dawid Sozański i Alex Spisak. Za muzykę odpowiada Michał Sosna, projekcje, grafikę i plakat, Marek Bula, reżyserię światła, Agata Toporek, a nagłośnienie, Oskar Cichoń.

Wieczorem scenę Hali Basenu Północnego wypełnią dźwięki jazzu granego przez Hania Derej Trio. Ubiegłoroczna laureatka nagrody Tryton powróci na scenę, by zaprezentować swoją twórczość. Jak sama zapowiada: "Będzie to połączenie jazzu, elektroniki i neoklasyki połączone łagodnymi harmoniami, ostinatami i melodiami. Koncert na Festiwalu FAMA zagramy w formacji tria jazzowego wraz z featem saksofonowym. Jest to nowy projekt, który prawdopodobnie ujrzy światło dzienne w przyszłym roku, a teraz jest on sprawdzany i grany w nielicznych miejscach i na specjalnych okazjach".

Młoda artystka zaznaczyła, jak wiele znaczy dla niej pozytywny odbiór zeszłorocznego koncertu: "Ubiegłoroczny sukces i samo bycie na tym właśnie festiwalu to był początek tego, co zadziało się i dzieje teraz. FAMA pokazała mi, że mogę grać na większych scenach i że jestem gotowa iść dalej i wyżej. Nagroda Tryton to wielki zaszczyt, ale też motywacja do dalszej pracy i działania. Ogromnie się cieszę, że w tym roku mogę tu wrócić".

Hani na scenie towarzyszyć będą Mateusz Szewczyk i Gniewomir Tomczyk oraz gościnnie saksofonista Krzysztof Kuśmierek. Będzie to spektakularne wydarzenie nie tylko przez samą muzykę. Scena wzbogacona będzie o specjalne wizualizacje autorstwa Bartka Micińskiego, Jakuba Januszewicza i Patryka Bosco.

Programu pierwszego dnia festiwalu prezentuje się następująco:

12.00 | Patio Hotelu ApartPark Lividus

Konferencja prasowa z udziałem Prezydent Świnoujścia, Jury oraz organizatorów

15.00 | Muzeum Rybołówstwa

Kolektyw Pod Ciśnieniem "Konserwa" - wernisaż

16.00 | Miejski Dom Kultury

Teatr Śląski (Szkoła Aktorska i Szkoła Pisania Sztuk) "Popioły. Milenium" - spektakl

18.00 | Galeria ms44

Miejsca Literatury: Łukasz Orbitowski "Wróg" i Jul Łyskawa "Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców" - spotkanie inaugurujące cykl, moderacja: Krzysztof Lichtblau

19.30 | Hala w Basenie Północnym

Wydział Obrazu i Działań Interdyscyplinarnych "RE:produkcje" - wernisaż

20.00 | Hala w Basenie Północnym

Sara Kordowska - koncert

20.45 | Hala w Basenie Północnym

ZORZA - koncert

21.30 | Hala w Basenie Północnym

Duxius - koncert

22.15 | Hala w Basenie Północnym

Hania Derej Trio - koncert

