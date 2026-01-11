Po 10 latach przerwy wręczenie Paszportów Polityki powróciło na antenę TVP. Uroczystość zorganizowano w nowoczesnym studiu Telewizji Polskiej im. Kory Olgi Sipowicz. Wieczór prowadzili dziennikarka Gabi Drzewiecka (po ponad 10 latach zakończyła współpracę z TVN-em i przeszła do TVP) i Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki" i kierownik działu kulturalnego.

"Państwo wiecie, dlaczego nas tyle nie było. Przez te oczy zielone nas nie było" - powiedział ze sceny Bartek Chaciński, nawiązując do poprzednich władz TVP, które promowały disco polo z Zenkiem Martyniukiem i jego przebojem "Przez twe oczy zielone" na czele.

Paszporty Polityki przyznawane są łącznie w siedmiu kategoriach: Muzyka Popularna, Film, Scena, Sztuki Wizualne, Muzyka Poważna, Kultura Cyfrowa i Książka.

Paszporty Polityki 2025. Kto wygrał w kategorii Muzyka Popularna?

Galę otworzyła Daria ze Śląska, wspierana przez zespół Hoshii i jego lidera Kubę Więcka ("Kill Bill"). To właśnie ten jazzowy projekt saksofonisty, ubiegłorocznego laureata Paszportów Polityki, odpowiadał za oprawę muzyczną gali.

W tym roku szansę na nagrodę w kategorii Muzyka Popularna mieli Marcel Baliński (kompozytor, pianista, animator kultury, lider projektu "Współgłosy"), duet Sw@da i Niczos (za płytę "INDAWOODS") oraz WaluśKraksaKryzys (za płytę "Tematy i wariacje").

Paszport otrzymał podlaski duet Sw@da i Niczos, który dał się poznać szerszej publiczności w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025, zajmując drugie miejsce za Justyną Steczkowską. Twórczość grupy określana jest mianem "Podlasie Bounce".

"Za wyobraźnię i oryginalność, podążanie ku masowej publiczności własną drogą i stworzenie nowoczesnej wizji muzycznej czerpiącej z tradycji" - głosi fragment uzasadnienia.

W pozostałych kategoriach triumfowali Aleksandra Słyż (Muzyka Poważna), Emi Buchwald (Film), Katarzyna Minkowska (Scena), 11 bit studios (Kultura Cyfrowa), Ant Łakomsk (Sztuki Wizualne) i Stanisław Łubieński (Książka).

Nagrodę specjalną Kreator Kultury otrzymał Tomek Lipiński (Brygada Kryzys, Tilt, Izrael). Wokalista, gitarzysta, kompozytor, legenda polskiego rocka pod koniec sierpnia 2025 r. skończył 70 lat. Pod koniec ub.r. wypuścił pierwszą część swoich wspomnień (książka kończy się na stanie wojennym). "Bez emerytury, ale z Kreatorem Kultury" - mówił Tomek Lipiński.

Z kolei Paszport Czytelników zdobył 20-letni pianista Yehuda Prokopowicz, półfinalista ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego, laureat nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie mazurka.

Paszporty Polityki są przyznawane młodym twórcom i artystom od 1993 r., a ich pomysłodawcą był wieloletni szef działu kultury tygodnika - Zdzisław Pietrasik. Od 23 lat przyznawana jest nagroda specjalna dla Kreatora Kultury. Otrzymuje ją osoba lub instytucja, która w sposób szczególny i niestandardowy przyczynia się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie. W tym roku po raz trzeci ogłoszony poznaliśmy laureata Paszportu Czytelników Polityki. Pierwszym zdobywcą nagrody czytelników został raper Łona - Adam Zieliński.

